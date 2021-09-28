«Дома у нас всё было завалено ими!». История бизнеса по продаже необычных рюкзачков — дошколята их обожают

В России таких еще не было

Мария Калинина всегда старалась совмещать декрет и работу: сначала у нее был журнал для родителей, потом она работала в отделе коммуникаций банка, потому что по образованию — журналист. А после уже совмещала построение собственной компании с воспитанием сына.



— Кто бы что ни говорил, совмещать работу и ребенка тяжело. Хочется всех женщин в этом смысле обнять и поддержать. На женщине и дом, и быт, и ребенок, еще и будь бизнес-леди. Свое дело добавляет еще больше обязательств, чем работа в найме, потому что ты должен сам себя организовать. Ты обязан действовать: не потопаешь — не полопаешь. Над тобой нет руководителя, который говорит, что нужно делать. Поэтому я за это время прокачала такую самодисциплину! Вроде бы никому ты ничего не должен, но должен себе, а это сложнее всего, — рассказывает сибирячка.



А появилось свое дело у Марии, как и у многих, потому что она сама почувствовала потребность в определенном товаре для своего ребенка.



— Яркая история сторитейлинга — когда у человека чего-то не было, он чувствовал явный недостаток, а потом взял и сам это сделал: открыл кафе, куда можно заходить с животными, чтобы приводить туда собственного пса, создал косметику для своих же кудрявых волос и так далее. Я всегда смотрела на эти истории и думала, что это идеальный сценарий. А потом сама попала в такую ситуацию. Когда мой сын Ваня пошел в сад, ему потребовался рюкзак, чтобы класть туда игрушки, сменные вещи. Я начала искать какой-то интересный вариант, но ничего не могла найти, — вспоминает Мария.