В Новосибирске выставили на продажу «трешку» в античном стиле — рассматриваем фото жилья за 23 миллиона

В Новосибирске продают дорогую трехкомнатную квартиру в античном стиле. За жилье на предпоследнем этаже дома в центре города просят 23 миллиона рублей. Объявление о продаже необычной квартиры появилось на сайте N1.RU 16 февраля.



— В квартире выполнен ремонт по индивидуальному дизайн-проекту в античном стиле. Мебель из дерева одной породы, монументальная, с величавыми контурами. На полу и стенах — мраморная мозаика, паркетная доска и двери из массива дуба, — говорится в описании объекта.