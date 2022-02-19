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В Новосибирске выставили на продажу «трешку» в античном стиле — рассматриваем фото жилья за 23 миллиона

В квартире есть царская кровать, дубовый пол и санузел, прикрытый занавеской

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Один квадратный метр жилья в этой квартире стоит 190 тысяч рублей

Один квадратный метр жилья в этой квартире стоит 190 тысяч рублей

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В Новосибирске продают дорогую трехкомнатную квартиру в античном стиле. За жилье на предпоследнем этаже дома в центре города просят 23 миллиона рублей. Объявление о продаже необычной квартиры появилось на сайте N1.RU 16 февраля.

— В квартире выполнен ремонт по индивидуальному дизайн-проекту в античном стиле. Мебель из дерева одной породы, монументальная, с величавыми контурами. На полу и стенах — мраморная мозаика, паркетная доска и двери из массива дуба, — говорится в описании объекта.

Квартира занимает 120 квадратных метров

Квартира занимает 120 квадратных метров

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Обеденную зону совместили с гостиной

Обеденную зону совместили с гостиной

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Здесь же расположился камин

Здесь же расположился камин

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Одну из комнат отдали под личный кабинет

Одну из комнат отдали под личный кабинет

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А вот спальня, которая напоминает будуар какой-нибудь влиятельной особы

А вот спальня, которая напоминает будуар какой-нибудь влиятельной особы

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В ванной комнате есть несколько необычных решений. Например, мозаика на стенах и огромное мягкое кресло (такое же есть в спальне)

В ванной комнате есть несколько необычных решений. Например, мозаика на стенах и огромное мягкое кресло (такое же есть в спальне)

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Санузел скрыли занавеской

Санузел скрыли занавеской

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Сейчас это одна из самых дорогих квартир, продающихся в этом доме. Дороже только 130-метровая трехкомнатная квартира — ее оценили в 30 миллионов.

Недавно в Новосибирске продавали экстравагантное жилье с венецианской штукатуркой, взгляните, как выглядит жилье с интерьерами в стиле картин Густава Климта.

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