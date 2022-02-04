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Экстравагантную квартиру с венецианской штукатуркой продают в Новосибирске — 10 фото из жилья за 23 млн

Окна четырешки выходят на Димитровский мост

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В четырехкомнатной квартире две детских комнаты, гостиная и родительская спальня

В четырехкомнатной квартире две детских комнаты, гостиная и родительская спальня

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В Новосибирске выставили на продажу статусное жилье на улице Депутатской. Четырехкомнатную квартиру в многоэтажке с видом на Димитровский мост оценили в 23 миллиона рублей. В базе N1 объявление о её продаже появилось вчера, 3 февраля.

Как говорится в описании к объекту, в квартире сделан «эксклюзивный ремонт» дорогостоящими материалами. Например, при помощи венецианской штукатурки и паркетной доски. Интерьеры некоторых комнат, по словам автора объявления, вдохновлены картиной Густава Климта «Поцелуй».

Жилье занимает чуть больше 160 «квадратов» — в площадь включили и площадь всех 4 лоджий

Жилье занимает чуть больше 160 «квадратов» — в площадь включили и площадь всех 4 лоджий

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Кроме панно в стиле Густава Климта обращает на себя внимание вот эта диковинная люстра

Кроме панно в стиле Густава Климта обращает на себя внимание вот эта диковинная люстра

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Будущие хозяева получат квартиру с техникой и мебелью

Будущие хозяева получат квартиру с техникой и мебелью

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А экстравагантных предметов интерьера здесь хватает

А экстравагантных предметов интерьера здесь хватает

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Гостиная — это одна большая зона отдыха, в которой кроме дивана ничего больше и нет

Гостиная — это одна большая зона отдыха, в которой кроме дивана ничего больше и нет

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Точнее, двух диванов

Точнее, двух диванов

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Такой же необычный диван-кровать нашелся в одной из детских

Такой же необычный диван-кровать нашелся в одной из детских

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А вот в главной спальне всё достаточно нейтрально

А вот в главной спальне всё достаточно нейтрально

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Санузлов в квартире два. Есть вот такой, необычный...

Санузлов в квартире два. Есть вот такой, необычный...

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... и более сдержанный. Но с золотым пуфиком

... и более сдержанный. Но с золотым пуфиком

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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Пока это самая дорогая квартира среди продающихся в указанном доме.

Недавно мы решили выяснить, во сколько обойдутся самые доступные варианты жилья в разных районах Новосибирска. В основном, это крошечные квартиры-комнаты, жилье в общежитии и «квартиры на земле».

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