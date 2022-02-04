Экстравагантную квартиру с венецианской штукатуркой продают в Новосибирске — 10 фото из жилья за 23 млн

В Новосибирске выставили на продажу статусное жилье на улице Депутатской. Четырехкомнатную квартиру в многоэтажке с видом на Димитровский мост оценили в 23 миллиона рублей. В базе N1 объявление о её продаже появилось вчера, 3 февраля.



Как говорится в описании к объекту, в квартире сделан «эксклюзивный ремонт» дорогостоящими материалами. Например, при помощи венецианской штукатурки и паркетной доски. Интерьеры некоторых комнат, по словам автора объявления, вдохновлены картиной Густава Климта «Поцелуй».