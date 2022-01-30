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Как выглядит самое дешевое жилье в Новосибирске — мы нашли квартиры по цене меньше миллиона

Сколько стоят самые доступные квартиры в столице Сибири — обзор по районам

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В нашу подборку попали и варианты комнат в общежитиях, и жилье в частных домах, и мини-студии — все не дороже 2,42 миллиона рублей

В нашу подборку попали и варианты комнат в общежитиях, и жилье в частных домах, и мини-студии — все не дороже 2,42 миллиона рублей

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Кажется, конец эконом-жилья близок: уменьшается число сделок в этом сегменте, а главное — сами застройщики неохотно строят жилье подешевле. Но бюджетные варианты по-прежнему можно найти на вторичке. Где-то это комнаты в общагах или крошечные студии, а где-то, как говорят риелторы, «квартиры на земле», но по факту — деревянные дома. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила самые доступные варианты жилья во всех районах Новосибирска. Рассказываем и показываем, какие квартиры покупатель со скромным бюджетом может себе позволить в центре и на окраинах города.

Заельцовский район: лесные домики и тихие общаги (от 850 тысяч)


В направлении Чкаловских дач, где домами обзавелись многие влиятельные и обеспеченные персоны нашего города, оказывается, можно найти и жилье попроще. Например, как этот 19-метровый домик за 850 тысяч рублей на Лесном шоссе. До Чкаловских дач 2 километра, до реки Оби — 5 минут.

— Квартира на земле, небольшой огород, баня 6 квадратных метров. 2017 года постройки: хозяйственное помещение, туалет. Огороженная территория перед входом. Есть русская печь, а с электронагревателем квартира обогревается за 20 минут, — пишет продавец в объявлении.

Дом был построен в 1961 году

Дом был построен в 1961 году

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В домике сохранили русскую печь

В домике сохранили русскую печь

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Жилье продают с декабря прошлого года

Жилье продают с декабря прошлого года

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Есть вариант подороже: это уже не домик, а квартира, точнее, комната в общежитии на Богдашке. 18 квадратов, проведенный интернет и мебель — вот что получит будущий владелец за 1,2 миллиона рублей. Как уточняет продавец, соседи в общежитии тихие, «в каждой комнате по женщине».

Комната в общаге по своей площади лишь слегка уступает первому варианту — домику в бору

Комната в общаге по своей площади лишь слегка уступает первому варианту — домику в бору

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Правда, это общага, поэтому кухня здесь общая, на нескольких хозяев

Правда, это общага, поэтому кухня здесь общая, на нескольких хозяев

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А если не хочется ни «квартиры на земле», ни комнаты в общежитии, есть вот такая маленькая студия недалеко от зоопарка.

Студия на Сухарной располагается на 8-м этаже десятиэтажки

Студия на Сухарной располагается на 8-м этаже десятиэтажки

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Внутри нет никакой мебели, кроме платяного шкафа, а в санузле установлена небольшая душевая кабина

Внутри нет никакой мебели, кроме платяного шкафа, а в санузле установлена небольшая душевая кабина

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— Отлично подойдет тем, кто желает переехать из комнаты в общаге в небольшую удобную студию с собственным санузлом. Панорамные окна. Это не просто студия, а студия с отличным видом на Обь. Удобная планировка, — утверждается в объявлении.

Жилье площадью 14 квадратов обойдется в 1,495 миллиона рублей.

Дзержинский район: малоэтажные клубные дома и студии без ванной (от 1,45 миллиона)


В Дзержинском районе стоимость самого доступного жилья начинается с отметки в 1,45 миллиона рублей. За эту сумму можно себе позволить квартиру в «малоэтажном клубном доме» — трехэтажном доме в глубине частного сектора недалеко от Ипподромской. Это 12-метровая квартира с маленькой кухней и санузлом, в котором не нашлось места для ванны — вместо нее душ.

Клубный дом, как называет его продавец, обит сайдингом

Клубный дом, как называет его продавец, обит сайдингом

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Внутри не так много места

Внутри не так много места

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Как и во всех маленьких квартирах, в санузле нашлось место только для душа

Как и во всех маленьких квартирах, в санузле нашлось место только для душа

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Несколько дороже обойдется студия такой же площади в 10-этажке на улице Адриена Лежена. Ее предлагают приобрести вместе с «платежеспособным арендатором» за 1,5 миллиона рублей (плюс ежемесячная плата от арендатора в размере 12,5 тысячи рублей).

Дом, в котором продается студия, был построен в 2012 году

Дом, в котором продается студия, был построен в 2012 году

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В компактной квартире одна жилая комната — она же кухня, гостиная и спальное место, а также санузел, в котором есть ванна

В компактной квартире одна жилая комната — она же кухня, гостиная и спальное место, а также санузел, в котором есть ванна

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Третий вариант гораздо просторнее предыдущих. За 34 квадрата в двухэтажном доме на улице Экономической просят 1,59 миллиона рублей.

— Квартира очень солнечная и светлая. Приятным бонусом идут две кабинки — овощехранилище. В квартире установлены пластиковые окна, на полу — новый линолеум, в кухне — натяжной потолок. Сама комната 23 квадратных метра, перегорожена шкафом, таким образом поделена на две части для удобства проживания двух взрослых людей. В кухонной зоне установлена душевая кабина, так как в этих домах, как и во всех малоэтажных домах, не предусмотрена ванная комната. Один взрослый собственник, — описывает вариант продавец.

За эту однушку уже получили задаток

За эту однушку уже получили задаток

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А вот так разграничили шкафом одну большую комнату на две

А вот так разграничили шкафом одну большую комнату на две

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Санузел оказался слишком маленьким, поэтому душевую кабину установили на кухне

Санузел оказался слишком маленьким, поэтому душевую кабину установили на кухне

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Калининский район: квартиры банкротов и жилье с санузлом на улице (от 965 тысяч)

В микрорайоне Пашино предлагаются сразу два доступных варианта жилья — оба по цене меньше миллиона. «Двушку» на улице Солидарности в 78-летнем доме продают через аукцион в рамках процедуры банкротства. Важный момент — дом признан аварийным.

Двухэтажку построили в 1944 году

Двухэтажку построили в 1944 году

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Квартира, которую рассчитывают продать с молотка, занимает 37 квадратных метров

Квартира, которую рассчитывают продать с молотка, занимает 37 квадратных метров

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Презентабельным такой вариант назвать нельзя, зато у жилья действительно низкий ценник — 965 тысяч рублей

Презентабельным такой вариант назвать нельзя, зато у жилья действительно низкий ценник — 965 тысяч рублей

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Вариант чуть подороже продают с формулировкой «большая вероятность в ближайшие годы сноса дома и получения нового жилья». За очередную «квартиру на земле» на улице Спасской просят 999 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит 20-метровое жилье с удобствами на улице, в том числе баней.

— Состояние квартиры — хорошее! 2 пластиковых окна, обшита деревом. На полу — линолеум. На кухне — центральная вода. Возможно поставить душевую кабину, санузел, — говорится в описании к объекту.

Жилье располагается в восьмиквартирном доме, в блоке на четыре квартиры

Жилье располагается в восьмиквартирном доме, в блоке на четыре квартиры

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На придомовом участке есть беседка и баня

На придомовом участке есть беседка и баня

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Как пишет продавец, и сама квартира, и подъезд требуют ремонта

Как пишет продавец, и сама квартира, и подъезд требуют ремонта

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Железнодорожный район: комнаты в общежитиях, которые прикидываются студиями (от 2,1 миллиона)

То ли дело в близости метро, то ли в качестве самого жилья, но дешевле двух миллионов в Железнодорожном районе, как оказалось, квартиру не купить. Самый экономичный вариант — однушка за 2,1 миллиона рублей — нашелся в доме на проспекте Димитрова. Продавец в объявлении называет жилье студией и не указывает, что это общежитие, однако и подъезд, и маленькие габариты квартиры (на самом деле комнаты) это выдают.

Жилье продается в доме 1963 года постройки

Жилье продается в доме 1963 года постройки

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Внутри всё аккуратно, но очень компактно — жить придется на 14 квадратных метрах

Внутри всё аккуратно, но очень компактно — жить придется на 14 квадратных метрах

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Санузел совсем небольшой, но, кажется, сюда вместилось всё необходимое

Санузел совсем небольшой, но, кажется, сюда вместилось всё необходимое

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Владелец готов оставить в квартире всю мебель и бытовую технику.

Второй вариант — квартира-студия за 2,348 миллиона рублей — тоже оказался жильем в общежитии.

— Общежитие улучшенной планировки, имеется лифт. Мебель и бытовую технику могу оставить, вс` новое. Есть водонагреватель новый, туалетная комната и душ расположены отдельно. Мокрая точка узаконена, — говорится в описании.

Квартира располагается на улице Дмитрия Шамшурина

Квартира располагается на улице Дмитрия Шамшурина

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О том, что это общага, подсказывает душевая кабина, которую вынесли на кухню

О том, что это общага, подсказывает душевая кабина, которую вынесли на кухню

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Продавец уточняет, что по квартире есть «ипотечное обременение»

Продавец уточняет, что по квартире есть «ипотечное обременение»

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Октябрьский район: жилье с печкой и крошечные студии (от 1,3 миллиона)

Формально самым доступным жильем в Октябрьском районе может считаться 8-метровая комнатушка на Плющихинском жилмассиве, однако в объявлении говорится, что у комнаты статус нежилого помещения, поэтому в наш обзор мы ее включать не будем.

Таким образом, лидерство в эконом-сегменте жилья в этом районе принадлежит вот этой двушке на улице Днепровской (за 1,3 миллиона рублей).

— Одна из самых доступных по цене 2-комнатных квартир в Октябрьском районе. В хорошем состоянии. Отопление печное. Цена — подарок, — уверяет продавец.

Дом, в котором располагается это бюджетное жилье, построен более 60 лет назад

Дом, в котором располагается это бюджетное жилье, построен более 60 лет назад

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Квартира занимает 38 квадратов

Квартира занимает 38 квадратов

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В ней уже есть сантехника и кое-какая мебель

В ней уже есть сантехника и кое-какая мебель

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Дороже на 90 тысяч обойдется квартира в еще одной малоэтажке89-летнем доме на улице Большевистской. Покупателям предлагают недавно отремонтированную студию площадью 14 квадратных метров. Чтобы оптимизировать пространство, собственники надстроили второй этаж и сумели в крошечной квартире разместить санузел.

Подробностей об объекте в объявлении не сообщается

Подробностей об объекте в объявлении не сообщается

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Этот вариант продают с ноября прошлого года

Этот вариант продают с ноября прошлого года

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Центральный район: квартира в малоэтажке с душем на кухне (от 2,4 миллиона)


В центре Новосибирска с эконом-жильем традиционно туго: некоторые квартиры еще строятся, а некоторые продаются долями. Поэтому самым доступным можно назвать только эту однушку в малоэтажном доме в районе Ипподромской магистрали. За 32 квадратных метра владельцы просят 2,42 миллиона рублей, другие варианты оцениваются в сумму более 3 миллионов рублей.

— Квартира в кирпичном доме. Состояние хорошее, после косметического ремонта. Окна пластиковые. Балкона нет. Душевая кабина установлена на кухне, — кратко говорится в описании к объекту.

Возраст дома можно узнать по этим ступеням в подъезде

Возраст дома можно узнать по этим ступеням в подъезде

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Недавно в квартире провели ремонт

Недавно в квартире провели ремонт

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Но деревянные полы в зале оставили

Но деревянные полы в зале оставили

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Душевую кабину пришлось установить на кухне

Душевую кабину пришлось установить на кухне

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Первомайский район: комната в общаге и квартира с огородом (от 770 тысяч)


Дешевле миллиона рублей можно приобрести комнату в общежитии Первомайского района, недалеко от Новосибирского электромеханического колледжа. За 13 квадратов на улице Первомайской владелец хочет выручить 770 тысяч. Он сообщает, что в комнату проведена вода, однако удобств в виде душевой кабины или стиральной машины здесь нет, а значит придется пользоваться общими санузлами.

В общежитии, как говорится в описании, дружные соседи

В общежитии, как говорится в описании, дружные соседи

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Обстановка в комнате почти спартанская — всего по минимуму

Обстановка в комнате почти спартанская — всего по минимуму

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Второй вариант — двухкомнатная 30-метровая квартира в деревянном доме на четыре хозяина. Ее оценили в 1,2 миллиона рублей.

— Центральное отопление, холодная вода, санузел. Квартира в собственности, документы в порядке, задолженностей нет, уверяет продавец.

Кухня заняла 7 квадратов

Кухня заняла 7 квадратов

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Но вот места холодильнику в ней не хватило, поэтому его вынесли в зал

Но вот места холодильнику в ней не хватило, поэтому его вынесли в зал

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Кстати, к квартире прилагается небольшой участок, на котором можно разбить огород

Кстати, к квартире прилагается небольшой участок, на котором можно разбить огород

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Ленинский район: частные дома и комнаты в секционных общежитиях (от 990 тысяч)


На сумму меньше миллиона на левом берегу Новосибирска предлагают жилье в частном деревянном доме, которое продавец именует «квартирой». За однушку площадью 34 квадрата в микрорайоне Лесоперевалка просят 990 тысяч рублей. Заниматься ее обогревом придется самостоятельно — в доме есть русская печь. Из плюсов — близость к Оби.

Покосившийся домик на 1-й Чулымской построили в 1958 году

Покосившийся домик на 1-й Чулымской построили в 1958 году

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Жилье явно нуждается в ремонте

Жилье явно нуждается в ремонте

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В сумму чуть больше миллиона (1,03 миллиона) обойдется комната в общежитии секционного типа на Станционной. В комнату вместился угловой диван и кое-какая кухонная бытовая техника, но вот принимать душ или стирать вещи придется в общих комнатах.

В комнате недавно сделали ремонт

В комнате недавно сделали ремонт

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Например, сюда удалось вместить шкаф и холодильник

Например, сюда удалось вместить шкаф и холодильник

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Кировский район: мини-студии размером с комнату (от 1,03 миллиона рублей)


В Кировском районе такая же ситуация, как и в Октябрьском — здесь можно найти квартиры-комнаты площадью 8 квадратов стоимостью около 300 тысяч рублей. Все подобные варианты располагаются в жилмассиве Просторный.

Наименьший ценник у однушки в частном доме на улице Архангельской — 20 квадратных метров, а также небольшой участок у дома за 1,03 миллиона рублей. Внутри без сюрпризов: есть газовое отопление, кухня с мойкой и даже полноценный санузел, в котором установили ванну.

Жилье расположено рядом с лесопарком имени Синягина

Жилье расположено рядом с лесопарком имени Синягина

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Вероятно, владельцы дома не успели довести до конца ремонт

Вероятно, владельцы дома не успели довести до конца ремонт

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Ощутимый плюс — просторный санузел

Ощутимый плюс — просторный санузел

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В 1,17 миллиона выйдет крохотная однушка в трехэтажном доме на улице Герцена. Удивляет в этом варианте, пожалуй, то, как предыдущие хозяева мини-жилья сумели уместить на 13 квадратных метрах всё самое нужное.

Вариант, как пишет продавец, можно купить как для себя, так и для сдачи в аренду

Вариант, как пишет продавец, можно купить как для себя, так и для сдачи в аренду

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Места для кухни фактически не осталось

Места для кухни фактически не осталось

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Чтобы сэкономить место, в квартире поставили двухъярусную кровать

Чтобы сэкономить место, в квартире поставили двухъярусную кровать

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Советский район: комнаты-квартиры в секциях (от 940 тысяч)


В Советском районе действительно большой разбег цен. За 1–1,5 миллиона рублей приобрести можно разве что комнату в общежитии, а вот цены за настоящие квартиры-студии стартуют с 2–2,5 миллиона рублей.

Наиболее доступный вариант — комната в общежитии, в которой, как пишут владельцы в объявлении, практически никто не жил. Но зато здесь успели провести ремонт и даже поставить душевую кабину — по традиции, в жилой комнате. Стоимость 13-метрового жилья — 940 тысяч рублей.

Автор объявления пишет, что ранее жилье не сдавалось

Автор объявления пишет, что ранее жилье не сдавалось

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Мебель собственники решили оставить новым владельцам

Мебель собственники решили оставить новым владельцам

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Жилье попросторнее, но и подороже продается на улице Энгельса в ОбьГЭСе. 28-метровую комнату в общежитии секционного типа оценили в 1,3 миллиона рублей.

— Все соседи адекватные, тихие и доброжелательные. Места общего пользования в хорошем состоянии, большая, уютная кухня, балкон. Квартира разделена на 2 изолированные комнаты с отдельными входами. При желании легко можно объединить обратно в одну двухкомнатную квартиру, — указывает продавец.

Жилье представляет собой две отдельных комнаты

Жилье представляет собой две отдельных комнаты

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А так выглядит общая зона в секции

А так выглядит общая зона в секции

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Квартира располагается на 9-м этаже общежития, объявление о ее продаже разместили совсем недавно

Квартира располагается на 9-м этаже общежития, объявление о ее продаже разместили совсем недавно

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Недавно мы рассказывали о том, как живет новая элита, поселившаяся в премиальных ЖК Новосибирска: читайте и смотрите, как обставляют это роскошное жилье их владельцы.

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