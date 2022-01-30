Как выглядит самое дешевое жилье в Новосибирске — мы нашли квартиры по цене меньше миллиона

Заельцовский район: лесные домики и тихие общаги (от 850 тысяч)

В направлении Чкаловских дач, где домами обзавелись многие влиятельные и обеспеченные персоны нашего города, оказывается, можно найти и жилье попроще. Например, как этот 19-метровый домик за 850 тысяч рублей на Лесном шоссе. До Чкаловских дач 2 километра, до реки Оби — 5 минут.



— Квартира на земле, небольшой огород, баня 6 квадратных метров. 2017 года постройки: хозяйственное помещение, туалет. Огороженная территория перед входом. Есть русская печь, а с электронагревателем квартира обогревается за 20 минут, — пишет продавец в объявлении.