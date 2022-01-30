Как выглядит самое дешевое жилье в Новосибирске — мы нашли квартиры по цене меньше миллиона

Кажется, конец эконом-жилья близок: уменьшается число сделок в этом сегменте, а главное — сами застройщики неохотно строят жилье подешевле. Но бюджетные варианты по-прежнему можно найти на вторичке. Где-то это комнаты в общагах или крошечные студии, а где-то, как говорят риелторы, «квартиры на земле», но по факту — деревянные дома. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила самые доступные варианты жилья во всех районах Новосибирска. Рассказываем и показываем, какие квартиры покупатель со скромным бюджетом может себе позволить в центре и на окраинах города.
Заельцовский район: лесные домики и тихие общаги (от 850 тысяч)
В направлении Чкаловских дач, где домами обзавелись многие влиятельные и обеспеченные персоны нашего города, оказывается, можно найти и жилье попроще. Например, как этот
— Квартира на земле, небольшой огород, баня 6 квадратных метров. 2017 года постройки: хозяйственное помещение, туалет. Огороженная территория перед входом. Есть русская печь, а с электронагревателем квартира обогревается за 20 минут, — пишет продавец в объявлении.
Есть вариант подороже: это уже не домик, а квартира, точнее, комната в общежитии на Богдашке. 18 квадратов, проведенный интернет и мебель — вот что получит будущий владелец за 1,2 миллиона рублей. Как уточняет продавец, соседи в общежитии тихие, «в каждой комнате по женщине».
А если не хочется ни «квартиры на земле», ни комнаты в общежитии, есть вот такая маленькая студия недалеко от зоопарка.
— Отлично подойдет тем, кто желает переехать из комнаты в общаге в небольшую удобную студию с собственным санузлом. Панорамные окна. Это не просто студия, а студия с отличным видом на Обь. Удобная планировка, — утверждается в объявлении.
Жилье площадью 14 квадратов обойдется в 1,495 миллиона рублей.
Дзержинский район: малоэтажные клубные дома и студии без ванной (от 1,45 миллиона)
В Дзержинском районе стоимость самого доступного жилья начинается с отметки в 1,45 миллиона рублей. За эту сумму можно себе позволить квартиру в «малоэтажном клубном доме» — трехэтажном доме в глубине частного сектора недалеко от Ипподромской. Это
Несколько дороже обойдется студия такой же площади в
Третий вариант гораздо просторнее предыдущих. За 34 квадрата в двухэтажном доме на улице Экономической просят 1,59 миллиона рублей.
— Квартира очень солнечная и светлая. Приятным бонусом идут две кабинки — овощехранилище. В квартире установлены пластиковые окна, на полу — новый линолеум, в кухне — натяжной потолок. Сама комната 23 квадратных метра, перегорожена шкафом, таким образом поделена на две части для удобства проживания двух взрослых людей. В кухонной зоне установлена душевая кабина, так как в этих домах, как и во всех малоэтажных домах, не предусмотрена ванная комната. Один взрослый собственник, — описывает вариант продавец.
Калининский район: квартиры банкротов и жилье с санузлом на улице (от 965 тысяч)
В микрорайоне Пашино предлагаются сразу два доступных варианта жилья — оба по цене меньше миллиона. «Двушку» на улице Солидарности в 78-летнем доме продают через аукцион в рамках процедуры банкротства. Важный момент — дом признан аварийным.
Вариант чуть подороже продают с формулировкой «большая вероятность в ближайшие годы сноса дома и получения нового жилья». За очередную «квартиру на земле» на улице Спасской просят 999 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит
— Состояние квартиры — хорошее! 2 пластиковых окна, обшита деревом. На полу — линолеум. На кухне — центральная вода. Возможно поставить душевую кабину, санузел, — говорится в описании к объекту.
Железнодорожный район: комнаты в общежитиях, которые прикидываются студиями (от 2,1 миллиона)
То ли дело в близости метро, то ли в качестве самого жилья, но дешевле двух миллионов в Железнодорожном районе, как оказалось, квартиру не купить. Самый экономичный вариант — однушка за 2,1 миллиона рублей — нашелся в доме на проспекте Димитрова. Продавец в объявлении называет жилье студией и не указывает, что это общежитие, однако и подъезд, и маленькие габариты квартиры (на самом деле комнаты) это выдают.
Владелец готов оставить в квартире всю мебель и бытовую технику.
Второй вариант — квартира-студия за 2,348 миллиона рублей — тоже оказался жильем в общежитии.
— Общежитие улучшенной планировки, имеется лифт. Мебель и бытовую технику могу оставить, вс` новое. Есть водонагреватель новый, туалетная комната и душ расположены отдельно. Мокрая точка узаконена, — говорится в описании.
Октябрьский район: жилье с печкой и крошечные студии (от 1,3 миллиона)
Формально самым доступным жильем в Октябрьском районе может считаться
Таким образом, лидерство в эконом-сегменте жилья в этом районе принадлежит вот этой двушке на улице Днепровской (за 1,3 миллиона рублей).
— Одна из самых доступных по цене 2-комнатных квартир в Октябрьском районе. В хорошем состоянии. Отопление печное. Цена — подарок, — уверяет продавец.
Дороже на 90 тысяч обойдется квартира в еще одной малоэтажке —
Центральный район: квартира в малоэтажке с душем на кухне (от 2,4 миллиона)
В центре Новосибирска с эконом-жильем традиционно туго: некоторые квартиры еще строятся, а некоторые продаются долями. Поэтому самым доступным можно назвать только эту однушку в малоэтажном доме в районе Ипподромской магистрали. За 32 квадратных метра владельцы просят 2,42 миллиона рублей, другие варианты оцениваются в сумму более 3 миллионов рублей.
— Квартира в кирпичном доме. Состояние хорошее, после косметического ремонта. Окна пластиковые. Балкона нет. Душевая кабина установлена на кухне, — кратко говорится в описании к объекту.
Первомайский район: комната в общаге и квартира с огородом (от 770 тысяч)
Дешевле миллиона рублей можно приобрести комнату в общежитии Первомайского района, недалеко от Новосибирского электромеханического колледжа. За 13 квадратов на улице Первомайской владелец хочет выручить 770 тысяч. Он сообщает, что в комнату проведена вода, однако удобств в виде душевой кабины или стиральной машины здесь нет, а значит придется пользоваться общими санузлами.
Второй вариант — двухкомнатная 30-метровая квартира в деревянном доме на четыре хозяина. Ее оценили в 1,2 миллиона рублей.
— Центральное отопление, холодная вода, санузел. Квартира в собственности, документы в порядке, задолженностей нет, уверяет продавец.
Ленинский район: частные дома и комнаты в секционных общежитиях (от 990 тысяч)
На сумму меньше миллиона на левом берегу Новосибирска предлагают жилье в частном деревянном доме, которое продавец именует «квартирой». За однушку площадью 34 квадрата в микрорайоне Лесоперевалка просят 990 тысяч рублей. Заниматься ее обогревом придется самостоятельно — в доме есть русская печь. Из плюсов — близость к Оби.
В сумму чуть больше миллиона (1,03 миллиона) обойдется комната в общежитии секционного типа на Станционной. В комнату вместился угловой диван и кое-какая кухонная бытовая техника, но вот принимать душ или стирать вещи придется в общих комнатах.
Кировский район: мини-студии размером с комнату (от 1,03 миллиона рублей)
В Кировском районе такая же ситуация, как и в Октябрьском — здесь можно найти квартиры-комнаты площадью 8 квадратов стоимостью около 300 тысяч рублей. Все подобные варианты располагаются в жилмассиве Просторный.
Наименьший ценник у однушки в частном доме на улице Архангельской — 20 квадратных метров, а также небольшой участок у дома за 1,03 миллиона рублей. Внутри без сюрпризов: есть газовое отопление, кухня с мойкой и даже полноценный санузел, в котором установили ванну.
В 1,17 миллиона выйдет крохотная однушка в трехэтажном доме на улице Герцена. Удивляет в этом варианте, пожалуй, то, как предыдущие хозяева мини-жилья сумели уместить на 13 квадратных метрах всё самое нужное.
Советский район: комнаты-квартиры в секциях (от 940 тысяч)
В Советском районе действительно большой разбег цен. За 1–1,5 миллиона рублей приобрести можно разве что комнату в общежитии, а вот цены за настоящие квартиры-студии стартуют с 2–2,5 миллиона рублей.
Наиболее доступный вариант — комната в общежитии, в которой, как пишут владельцы в объявлении, практически никто не жил. Но зато здесь успели провести ремонт и даже поставить душевую кабину — по традиции, в жилой комнате. Стоимость 13-метрового жилья — 940 тысяч рублей.
Жилье попросторнее, но и подороже продается на улице Энгельса в ОбьГЭСе.
— Все соседи адекватные, тихие и доброжелательные. Места общего пользования в хорошем состоянии, большая, уютная кухня, балкон. Квартира разделена на 2 изолированные комнаты с отдельными входами. При желании легко можно объединить обратно в одну двухкомнатную квартиру, — указывает продавец.
Недавно мы рассказывали о том, как живет новая элита, поселившаяся в премиальных ЖК Новосибирска: читайте и смотрите, как обставляют это роскошное жилье их владельцы.