Как живет новая элита Новосибирска — обзор квартир в самых престижных ЖК, где даже голые стены продают за 100 млн

Обычным новосибирцам ценник в 70 миллионов рублей за квартиру с голыми стенами, скорее всего, покажется запредельным, но владельцы подобного жилья так, очевидно, не считают. Они покупают квартиры в жилых комплексах премиум-класса, обставляют их мебелью, привезенной откуда-нибудь из Италии, обустраивают внутри хаммамы и сауны, а отдыхают на собственных террасах с видом на сосновый бор или центр города. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила объявления о продаже квартир в статусных жилых комплексах, где предпочитает жить новая элита (и готовые варианты, и только строящиеся). Какие интерьеры можно встретить в них и за что, по мнению эксперта, новосибирцы готовы выкладывать такие деньги — в этом обзоре.
Эко-квартал Flora & Fauna
Как это ни удивительно, но самые дорогие квартиры в квартале с собственной набережной и видом на сосны либо еще строятся, либо продаются под самоотделку. Это двухуровневые пентхаусы общей площадью в 250–299 квадратных метров с панорамным остеклением и террасой. Их стоимость варьируется от 69 до 99 миллионов рублей. Сдадут это жилье в следующем году.
Если рассматривать уже готовые варианты, то самый высокий ценник у этой квартиры — 154 квадратных метра, есть спальня, кабинет и отдельная гардеробная. За «трешку», укомплектованную мебелью и техникой, просят 49,49 миллиона рублей. То есть квадратный метр в этой квартире обойдется несколько дешевле еще не построенного пентхауса (321 тысяча рублей за квадрат), мебель и технику, кстати, прежние владельцы оставят новым.
Квартиру продают с конца декабря, если верить описанию, в связи с переездом владельцев. За это время жилье совсем чуть-чуть подешевело (на 10 тысяч рублей).
Есть и более доступный вариант: тоже «трешка», но поменьше — 122 квадратных метра. За квартиру, в которой «почти никто не жил» (если верить описанию), просят 24,5 миллиона рублей.
— Очень дорогой дизайнерский ремонт, вся плитка Porcelanosa, сплит-система кондиционирования General. Квартира укомплектована мебелью и дорогой техникой (Miele, Neff, Liebherr, Sony), всё возможно оставить по договоренности, — говорится в объявлении.
Жилье продается с ноября прошлого года, ранее оно стоило 25 миллионов рублей.
Rich House и Milk House
В тихом центре, в доме клубного типа Milk House продается одна из самых дорогих квартир этого обзора: четырехкомнатное жилье на втором этаже семиэтажного дома оценили в 46,5 миллиона рублей. Интерьер, как пишет продавец, выполнен в стиле хай-тек.
Жилье продают уже третий год — первые объявления о продаже появились в январе 2020 года. Тогда квартира стоила на 3,5 миллиона дешевле.
Еще в одном доме клубного типа — Rich House на Коммунистической — предлагают «трешку» по довольно скромной для этой подборки цене, за 90 квадратных метров хозяева просят 17,5 миллиона рублей. Но самое интересное, конечно, внутри — тут и плитка Versace, и столы из муранского стекла, и даже позолоченная сантехника.
Квартиру продают с лета прошлого года, она успела подорожать с 16 до 17,5 миллиона рублей.
ЖК «Флотилия»
Жилому комплексу «Флотилия» у Октябрьского моста есть чем похвастать — собственная SPA-зона, два бассейна, подземная парковка в несколько уровней, а также настоящая парадная, напоминающая зал славы.
Всё это любят указывать в качестве преимуществ продавцы квартир в этом ЖК. Кстати, одна из самых дорогих продается за 22 миллиона рублей. Это 90-метровая трешка с несколькими санузлами, лоджиями, детской и спальней.
— Всё необходимое для жизни есть. Оставляем практически всё — заезжай, живи и наслаждайся, — обещают в описании.
Квартира расположена на
Жилье такой же площади продается на
Эту квартиру продают с конца декабря, цена за это время не поменялась.
Жилой квартал на Декабристов
Как и в случае с кварталом Flora & Fauna, самые дорогие квартиры на Декабристов только строятся. В 2024 году здесь сдадут четырешку площадью 252 квадрата, которую сегодня можно купить за 36,7 миллиона рублей (145 тысяч рублей за квадрат). Несколько дешевле обойдется уже готовый вариант — четырешка с двумя детскими за 36,1 миллион рублей. В квартире площадью 127 квадратов (284 тысячи рублей за квадрат) есть биокамин, теплые полы, отдельная гардеробная и сейф на шесть стволов.
— Когда насмотритесь квартир 300
Квартира располагается на десятом этаже, ее продают с октября прошлого года. Осенью цена была ниже — за четырешку просили 35 миллионов рублей.
Кто покупает квартиры с голыми стенами за бешеные деньги
По словам владельца компании Nazarov & Partners, специалиста по жилой и коммерческой недвижимости Александра Назарова, один из самых частых вопросов, которые он слышит, звучит так: «Зачем тратить такие деньги на жилье в Новосибирске, если можно купить его где-нибудь за границей?»
— Я отвечаю всегда так: те люди, которые могут себе позволить тратить такие деньги, скорее всего, имеют и недвижимость за границей. Если они постоянно живут в Новосибирске, Екатеринбурге или еще там где-то, то логично, что у них в городе должно быть жилище, которое соответствует их уровню. Люди могут перемещаться по миру, но возвращаются в свой родной город и там какое-то время живут. Если они могут себе позволить потратить 20, 30, 50 или 100 миллионов на квартиру своей мечты где-то в глубине России, то они это и сделают. Потому что, ну а как иначе? У них уже всё есть: бизнес работает, машины куплены и есть достаточно денег для всего этого, — объясняет он.
Примерно такая же ситуация обстоит и с загородной недвижимостью. Квартиру в городе за такие суммы, как говорит Александр Назаров, часто покупают те, кто уже имеет дом за городом. Распространенная история: большой дом за городом покупают для большой семьи, а потом дети вырастают и обзаводятся собственным жильем в одном из ЖК в центре города. Всё опять же в соответствии с тем уровнем комфорта, к которому они привыкли. Плюс, как отмечает эксперт, часто возникает состязание, когда хочется «самое лучшее, самое дорогое» или дороже, чем у кого-либо:
— Почему появляются золотые унитазы и прочее? Это выражение внутреннего мира каждого собственника. А это одна из проблем. Все вкладываются, делают интерьер уникальным, штучным, а потом это нельзя продать. Найти второго такого человека, с таким же мировоззрением, ну, бывает крайне сложно. Поэтому один из советов, который позволяет продавать дорогую недвижимость быстрее: не выпендриваться, а делать что-то более унифицированное. Да, конечно, у объекта должно быть свое лицо, но чем он будет более универсальным, тем его быстрее можно продать.
Сейчас его компания занимается продажей дорогостоящего объекта — 200-метровой квартиры в ЖК Montblanc Residence, в которой буквально нет ничего, только голые стены. Стоимость такого жилья — 70 миллионов рублей.
— Понятно, что если всё делать правильно, то в ремонт, в обстановку нужно вложить еще примерно столько же денег. Но она одна такая на рынке, ее нельзя назвать дорогой, просто потому что ее не с чем сравнивать. Нет таких комплексов такого уровня, такой локации и такой начинки, в общем, нет такой другой квартиры в Новосибирске. Логика продавца в таком случае такова: если она одна, то назначай любую цену. Потому что если найдется человек, которому будет это интересно и у которого будет потребность в квартире в этом месте в Новосибирске и при этом еще у него будут деньги, то дальше уже станет вопрос сближения продавца и покупателя и затем возможного торга, — добавляет он.
Недавно мы рассказывали, какие безумные объекты жилой недвижимости с огромным ценником продавали риелторы. Читайте о подземном эллинге для яхт и вычурном барокко, с которыми им пришлось столкнуться.