Как живет новая элита Новосибирска — обзор квартир в самых престижных ЖК, где даже голые стены продают за 100 млн

По словам владельца компании Nazarov & Partners, специалиста по жилой и коммерческой недвижимости Александра Назарова, один из самых частых вопросов, которые он слышит, звучит так: «Зачем тратить такие деньги на жилье в Новосибирске, если можно купить его где-нибудь за границей?»

— Я отвечаю всегда так: те люди, которые могут себе позволить тратить такие деньги, скорее всего, имеют и недвижимость за границей. Если они постоянно живут в Новосибирске, Екатеринбурге или еще там где-то, то логично, что у них в городе должно быть жилище, которое соответствует их уровню. Люди могут перемещаться по миру, но возвращаются в свой родной город и там какое-то время живут. Если они могут себе позволить потратить 20, 30, 50 или 100 миллионов на квартиру своей мечты где-то в глубине России, то они это и сделают. Потому что, ну а как иначе? У них уже всё есть: бизнес работает, машины куплены и есть достаточно денег для всего этого, — объясняет он.

Примерно такая же ситуация обстоит и с загородной недвижимостью. Квартиру в городе за такие суммы, как говорит Александр Назаров, часто покупают те, кто уже имеет дом за городом. Распространенная история: большой дом за городом покупают для большой семьи, а потом дети вырастают и обзаводятся собственным жильем в одном из ЖК в центре города. Всё опять же в соответствии с тем уровнем комфорта, к которому они привыкли. Плюс, как отмечает эксперт, часто возникает состязание, когда хочется «самое лучшее, самое дорогое» или дороже, чем у кого-либо: