Подземный эллинг для яхт и другие причуды богачей. Кто покупает элитное жилье в Новосибирске и сколько миллионов тратит

Удалось продать резиденцию за 200 миллионов

Как говорит управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский, впечатление о том, что в Новосибирске много объектов недвижимости из категории «элитные», может складываться из-за их длительной продажи. Нормальным сроком экспозиции элитной квартиры или дома он считает 6 месяцев, однако на рынке Новосибирска есть объекты, продающиеся 3–5 лет.



— Мы смотрим, и нам кажется, что таких объектов много, но реальные сделки проходят гораздо реже, чем нам хочется думать. Новосибирск — это все-таки город, в котором больше продают квартир на улицах Татьяны Снежиной или Виктора Уса (Плющихинский и Затулинский жилмассивы), чем в дорогих коттеджных поселках. Сегмент дорогой недвижимости для Новосибирска нетипичен. Это город попроще, неевропейский, нетуристический. Если мы говорим об объектах стоимостью свыше 50 миллионов, то в год у нас проходит где-то 2–3 таких сделки. А в целом в городе это примерно с десяток сделок в год, — замечает он. — Большая часть продающейся дорогой недвижимости 2000 года постройки. Все-таки статус «элитный» налагает определенные требования. А то, что было элитным лет 20 назад, в настоящее время таковым может и не являться. И это точно не то, что цыганский барон построил где-то в частном секторе что-то большое и выдающееся. В первую очередь это определенная инфраструктура и окружение.

