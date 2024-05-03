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Новосибирцы — о планах на строительство 3 мостов

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Дороги и транспорт «Дирижабли запустите через Обь и канатную дорогу»: новосибирцы отреагировали на планы по строительству еще трех мостов

«Дирижабли запустите через Обь и канатную дорогу»: новосибирцы отреагировали на планы по строительству еще трех мостов

Объекты могут возвести после 2030 года

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51 комментарий
Октябрьский мост сейчас ремонтируют

Новосибирцы отреагировали на планы мэрии по строительству еще трех мостов через Обь в городе. Работы собираются выполнить после 2030 года в трех районах — Первомайском, Заельцовском и Советском. Под текстом с мнением экспертов горожане оставили более 200 комментариев. Публикуем самые интересные из них.

— Метро не нужнее ли? — задается вопросом пользователь Grape Reflection.

— Метро нужно строить, — соглашается с ним Гость.

— Может, дороги сначала сделаем? — Рассуждает комментатор с ником «сибирььь».

— И обязательно после 2030 года провести межгалактический шахматный турнир «Три коня» — вспоминает произведение Ильфа и Петрова пользователь «солдат».

— Дирижабли запустите через Обь и канатную дорогу, — такое предложение по развитию инфраструктуры внес Гость.

— Хоть 4 мост бы построили, — пишет другой Гость.

— Городу нужны в первую очередь новые широкополосные дороги. От количества мостов плотность пробок в городе меняться не будет, потому что все мосты упираются в стоящие в пробках дороги. Нужно строить магистрали на обоих берегах, поднимать над землей, чтобы без светофоров и левых поворотов, только заезды и съезды. Места пока полно: весь частный сектор, промзона, — считает другой Гость.

— Лучше мост над Большевистской постройте, чтобы машины в два яруса ехали, там постоянно пробка. Что толку, переехал быстро по мосту и уткнулся в пробку, — рассуждает другой незарегистрированный пользователь.

Строительство четвертого моста в Новосибирске продолжается. Его планируют сдать в 2024 году. Посмотрите, как выглядит объект с высоты.

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