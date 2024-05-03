«Дирижабли запустите через Обь и канатную дорогу»: новосибирцы отреагировали на планы по строительству еще трех мостов

Новосибирцы отреагировали на планы мэрии по строительству еще трех мостов через Обь в городе. Работы собираются выполнить после 2030 года в трех районах — Первомайском, Заельцовском и Советском. Под текстом с мнением экспертов горожане оставили более 200 комментариев. Публикуем самые интересные из них.

