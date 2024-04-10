НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

ю-з.

 742мм 95%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,75
EUR 100,75
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцев ждут перепады от -15 до +14 градусов

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Держит в страхе подъезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Миллионы на чужих фото
Королева красоты в 61 год
Сколько стоит фехтование
Чёрные риелторы увели квартиру
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Пылевая завеса: как сейчас выглядит стройка четвертого моста с высоты

Пылевая завеса: как сейчас выглядит стройка четвертого моста с высоты

Паводок не сказался на работах

2 734
55 комментариев
На фото с высоты видно, насколько сильно окутан город пылью

В Новосибирске тоннельный путепровод, расположенный под железнодорожными линиями Транссиба на левом берегу, готов на 83%, сообщили в группе «ВИС», которая строит четвертый мост.

— Это почти 100-метровый тоннель высотой 5 метров с шестиполосным автомобильным движением. Здесь смонтированы открытая и закрытая части тоннеля, завершена обратная засыпка песчаным грунтом, ведутся работы по сооружению монолитных парапетов. На въезде в тоннель на 90% уложена дорожная одежда, смонтированы опоры освещения, устанавливается парапетное ограждение, — объяснили в группе «ВИС».

Второй тоннель входит в состав левобережной транспортной развязки в створе улицы Станиславского. Здесь за месяц завершили щебёночную и бетонную подготовку нескольких секций, укладывают геотекстиль и гидроизоляцию, армируют рамповую часть тоннеля.

Сейчас на стройке четвертого моста трудятся 372 человека и задействованы 48 единиц спецтехники. Перед паводком демонтировали временные опорные конструкции вантового участка и технологического островка у правого берега. Проведены дноуглубительные работы и разработка скального грунта, что облегчает проход воды.

Строители сделали почти 100-метровый тоннель с шестиполосным автомобильным движением
Активное таяние снега не сказалось на работах
Сейчас на стройке четвертого моста трудятся 372 человека и задействованы 48 единиц спецтехники

На прошлой неделе стало известно, сколько заработал концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске.

Сдать мост планируют в конце 2024 года. За время работ строительство подорожало на 9 миллиардов. Как выглядел объект в начале зимы, смотрите в фоторепортаже НГС.

В марте концессионер заявлял, что работы на стройке моста идут круглосуточно. На них задействовано около 300 человек.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Telegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
ВИС Четвертый мост Мост через Обь Мост
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Марго,  34

Alexander,  32

BOY!,  34

Dark queen,  35

Станислав,  46

Helen,  53

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление