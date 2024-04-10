Пылевая завеса: как сейчас выглядит стройка четвертого моста с высоты

На фото с высоты видно, насколько сильно окутан город пылью Источник: Группа «ВИС» / Telegram











В Новосибирске тоннельный путепровод, расположенный под железнодорожными линиями Транссиба на левом берегу, готов на 83%, сообщили в группе «ВИС», которая строит четвертый мост.

— Это почти 100-метровый тоннель высотой 5 метров с шестиполосным автомобильным движением. Здесь смонтированы открытая и закрытая части тоннеля, завершена обратная засыпка песчаным грунтом, ведутся работы по сооружению монолитных парапетов. На въезде в тоннель на 90% уложена дорожная одежда, смонтированы опоры освещения, устанавливается парапетное ограждение, — объяснили в группе «ВИС».

Второй тоннель входит в состав левобережной транспортной развязки в створе улицы Станиславского. Здесь за месяц завершили щебёночную и бетонную подготовку нескольких секций, укладывают геотекстиль и гидроизоляцию, армируют рамповую часть тоннеля.

Сейчас на стройке четвертого моста трудятся 372 человека и задействованы 48 единиц спецтехники. Перед паводком демонтировали временные опорные конструкции вантового участка и технологического островка у правого берега. Проведены дноуглубительные работы и разработка скального грунта, что облегчает проход воды.

Строители сделали почти 100-метровый тоннель с шестиполосным автомобильным движением Источник: Группа «ВИС» / Telegram











Активное таяние снега не сказалось на работах Источник: Группа «ВИС» / Telegram











Сейчас на стройке четвертого моста трудятся 372 человека и задействованы 48 единиц спецтехники Источник: Группа «ВИС» / Telegram











На прошлой неделе стало известно, сколько заработал концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске.



Сдать мост планируют в конце 2024 года. За время работ строительство подорожало на 9 миллиардов. Как выглядел объект в начале зимы, смотрите в фоторепортаже НГС.



В марте концессионер заявлял, что работы на стройке моста идут круглосуточно. На них задействовано около 300 человек.



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