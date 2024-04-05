Цифра удивляет: стало известно, сколько заработал концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске

Прибыль концессионера сопоставима с ценой квартиры в Новосибирской новостройке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске получил за 2023 год прибыль в размере 7,8 миллиона рублей. Компания входит в группу «ВИС».



Информацию о доходах «Сибирской концессионной компании» опубликовал сервис RusProfile. Выручка за 2023 год составила 9,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,8 миллиона. Годом ранее эти показатели составили 6,9 миллиарда рублей и 8,1 миллиона соответственно. В 2021 году концессионер получил выручку в размере 7,5 миллиардов рублей и чистую прибыль в 4,1 миллиона.



По информации RusProfile, ООО «Сибирская концессионная компания» зарегистрирована в Новосибирске в 2016 году. Ранее ее учредителями были АО «Сибмост», ООО «Финпроект» и ООО «ПФ ВИС». Сейчас компания полностью принадлежит ООО «НТК». Владелец 99% этой компании — АО Группа «ВИС», 1% — Игорь Снегуров. «НТК» получила за 2023 году выручку в 105 миллионов рублей и прибыль в 16 миллионов.



АО Группа «ВИС» — управляющая компания одноименного холдинга, зарегистрированная в Москве. Ее выручка в 2023 году составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 175 миллионов рублей. В 2022 году компания получила вырцчку в 864,8 миллиона и прибыль в 150,5 миллионов.



НГС направил запрос пресс-слудбе группы «ВИС», чтобы получить комментарий о причинах роста выручки.

В конце прошлого года стало известно, что сдачу четвертого моста в Новосибирске перенесли на 2024 год. По информации «ВИС», причиной стало, в том числе, невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. В результате работы приостанавливали. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства, и спор будут решать в суде.

Сдать мост планируют в конце 2024 года. За время работ строительство подорожало на 9 миллиардов. Как выглядел объект в начале зимы, смотрите в фоторепортаже НГС.

В марте концессионер заявлял, что работы на стройке моста идут круглосуточно. На них зайдействованы около 300 человек.

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