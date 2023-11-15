Вопрос решат в суде: Минтранс ответил строителям четвертого моста, которые не могут сдать объект в срок

Минтранс Новосибирской области ответил на заявления группы «ВИС» о переносе сроков сдачи моста из-за невыполнения концедентом своих обязательств по концессионному соглашению.
«Выполняем в полном объеме». Позиция Минтранса
Как сообщили в министерстве, вопрос об исполнении обязательств ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в состав субхолдинга Группы «ВИС» по управлению транспортными концессиями) будут решать в суде. В самом Минтрансе уверяют, что их обязательства выполняются в полном объеме.
— Организационные, физические и финансовые мероприятия по достижению готовности объекта надлежит выполнять непосредственно Концессионеру (группа «ВИС»). Концедент, в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, выполняет в полном объеме предусмотренные соглашением обязательства, своевременно осуществляет финансирование, тем самым обеспечивая строительство необходимыми финансовыми ресурсами для проведения непрерывных работ и достижения установленных показателей технической готовности объекта, — говорится в ответе министерства.
По данным Минтранса, на 15 ноября техническая готовность четвертого моста составляет 69,84%, общая строительная готовность примерно 75%, мостовое сооружение готово выше, чем на 80%, сооружение пилона более, чем на 90%.
Что говорили в «ВИС»
Накануне в «ВИС» сообщали, что оценивают готовность моста на 85%. Строительство развязки на левом берегу превышает 75%, по данным компании. Концессионер вчера заявил, в частности, что концедент нарушил сроки по переустройству коллектора бытовой канализации в зоне строительства. А также были найдены ошибки в проектной документации, которую чиновники передали строителям.
— Один из примеров — строительство тоннеля в створе улицы Станиславского. Инженерно-гидрогеологические условия строительства тоннеля, которые были учтены при проектировании в 2015 году, значительно отличаются от фактических условий. Уровень грунтовых вод превышает проектные отметки более чем на 1,5 метра, что привело к невозможности продолжения строительства, — привели пример в группе компаний «ВИС».
Нет связи между нарушениями и сроками
Сейчас, уверяют в министерстве, не подтверждено, что у группы «ВИС» возникли дополнительные расходы и нет прямой связи между нарушениями, заявленными концессионером, и невозможностью завершить строительство.
— Министерством осуществляется контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на строительство объекта. В связи с изменениями проектных решений Концессионером и нормами действующего законодательства имеются разногласия сторон в финансировании указанных работ, — говорится в ответе.
Кроме того, Минтранс уточнил, что в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается три исковых заявления к ООО «СКК» (входит в состав субхолдинга Группы «ВИС» по управлению транспортными концессиями) об исполнении обязательств по концессионному соглашению.
По данным картотеки Арбитражного суда, судится Минтранс с ООО «СКК» с прошлого года, последний иск был подан в феврале этого года и сейчас рассматривается.
Ранее свои сомнения в сдаче моста в срок высказали депутаты Заксобрания, на это в группе «ВИС» ответили, что было несколько причин, в том числе невыполнение концедентом в лице Минтранса своих обязательств по концессионному соглашению. По мнению компании, концедент нарушил сроки по переустройству коллектора бытовой канализации в зоне строительства, также были найдены ошибки в проектной документации, которую передали строителям.