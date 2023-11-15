Вопрос решат в суде: Минтранс ответил строителям четвертого моста, которые не могут сдать объект в срок

Ранее свои сомнения в сдаче моста в срок высказали депутаты Заксобрания, на это в группе «ВИС» ответили, что было несколько причин, в том числе невыполнение концедентом в лице Минтранса своих обязательств по концессионному соглашению. По мнению компании, концедент нарушил сроки по переустройству коллектора бытовой канализации в зоне строительства, также были найдены ошибки в проектной документации, которую передали строителям.