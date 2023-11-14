Деньги исчерпаны, работы остановлены: строители четвертого моста подтвердили перенос сдачи на 2024 год

Группа компаний «ВИС» подтвердила перенос сдачи четвертого моста на 2024 год. Сегодня, 14 ноября, свои сомнения в сдаче высказали депутаты Заксобрания.
В ответе на запрос НГС, в пресс-службе группы «ВИС» отметили, что было несколько причин для переноса сдачи моста, в том числе невыполнение концедентом, то есть правительством Новосибирской области, своих обязательств по концессионному соглашению. По мнению подрядчика, концедент нарушил сроки по переустройству коллектора бытовой канализации в зоне строительства. А также были найдены ошибки в проектной документации, которую чиновники передали строителям.
— Один из примеров — строительство тоннеля в створе улицы Станиславского. Инженерно-гидрогеологические условия строительства тоннеля, которые были учтены при проектировании в 2015 году, значительно отличаются от фактических условий. Уровень грунтовых вод превышает проектные отметки более чем на 1,5 метра, что привело к невозможности продолжения строительства, — привели пример в группе компаний «ВИС».
Сейчас, по словам строителей, принудительно понижается уровень воды и объект фактически находится в стадии консервации. Дополнительные проектные решения, которые потребуются для этой ситуации, могут привести к росту стоимости строительства тоннеля.
В «ВИС» также добавили, что концедент не провел мероприятия для подключения к городской ливневой канализации и не предоставил водный объект в пользование строителей для сброса сточных вод.
Последней причиной «ВИС» назвал бюджетные решения. Мост строится при софинансировании федерального и областного бюджетов и средств инвестора. В 2022 году по четвертому мосту провели повторную государственную экспертизу, которая показала, что работы стали стоить дороже.
В декабре 2022 года из федерального бюджета было выделено 7,3 миллиарда рублей. Но с января 2023 года и по сегодняшний день на часть этой суммы — 3,3 миллиарда рублей — концедент установил запрет на использование для строительства объекта. Причиной блокировки, по словам «ВИС», стало требование по предоставлению отчетности, которое отсутствуют в соглашении с Федеральным дорожным агентством. Агентство выделяло федеральные деньги «ВИС».
— На протяжении 10 месяцев концессионер вёл переговоры с концедентом об урегулировании сложившейся ситуации. Всё это время финансирование работ производилось собственными средствами концессионера с целью недопущения срыва сроков строительства. Однако к настоящему моменту эти средства исчерпаны и в октябре активные работы на объекте фактически были остановлены, о чём концедент был официально уведомлен, — сообщили в пресс-службе строителей.
При этом «ВИС» не согласен с Контрольно-счетной палатой, которая заявила, что в августе готовность моста была 66,72%. Концессионер оценивает готовность моста на 85%. Строительство развязки на левом берегу превышает 75%, по данным «ВИС».
В октябре НГС разбирался, почему часто не могут вовремя сдать объекты в Новосибирске. Часто причиной оказывались проблемы с документами на ремонт или строительство.