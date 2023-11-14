Деньги исчерпаны, работы остановлены: строители четвертого моста подтвердили перенос сдачи на 2024 год

В ответе на запрос НГС, в пресс-службе группы «ВИС» отметили, что было несколько причин для переноса сдачи моста, в том числе невыполнение концедентом, то есть правительством Новосибирской области, своих обязательств по концессионному соглашению. По мнению подрядчика, концедент нарушил сроки по переустройству коллектора бытовой канализации в зоне строительства. А также были найдены ошибки в проектной документации, которую чиновники передали строителям.