Новосибирской области выделят новый миллиард на четвертый мост

Решение приняли на трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, сообщил депутат Госдумы от региона Александр Жуков.

В апреле 2021 года общая стоимость проекта четвертого моста через Обь выросла с 37,2 до 43,5 млрд рублей. Это на 6,5 млрд рублей, или 17%, больше ранее озвученной суммы.

Четвертый мост строят по концессионному соглашению. Концессионером моста выступает группа компания «ВИС». Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста и других объектов. Выручка фирмы в 2020 году — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. «ВИС» владеют Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе».

Проект по созданию новой мостовой переправы реализуется с участием средств федерального и регионального бюджетов. Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации моста через реку Обь было подписано 6 декабря 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства, концессионером — ООО «Сибирская концессионная компания», входит в Группу «ВИС». Компания стала победителем открытого конкурса, проведенного правительством Новосибирской области. Финансовым партнером выступает Газпромбанк.