Андрей Травников заявил, что пробки на площади Труда не связаны со стройкой четвертого моста

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в спецвыпуски «Вести Новосибирск» заявил, что строительство четвертого моста не связано с пробками в Ленинском районе Новосибирска.
— Если посмотреть сегодня стройка четвертого моста ни коим образом не ограничила пропускную способность кольца на Станиславского и на площади Труда. Водители видят, что какое количество полос было до стройки, такое и осталось. Может быть выезд с улицы Станционной стал более сложный, заужен. Сами площади они остались в конфигурации, как это было до начала стройки, — объяснил губернатор области.
Андрей Травников предположил, что улучшить пропускную способность можно, если отремонтировать покрытия на площадях и тогда увеличится скорость движения. Губернатор также отметил, что строительство четвертого моста идет в срок. Сам мост откроется в декабре 2022 года, а работы по развязкам должны быть закончены следующем летом.
Пробки на площади Труда и Станиславского появляются достаточно часто. Так в октябре было несколько пробок на площади Труда. 4 октября новосибирцы застряли в сплошной пробке, которая ведет с Димитровского моста прямиком на площади Энергетиков и Труда.
На другом берегу Новосибирска пробки сковывают Ипподромскую улицу. Жители связывают это со строительством моста. Мы разобрали с экспертом, Почему Ипподромскую магистраль сковывают пробки и что будет после сдачи нового моста.