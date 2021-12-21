Андрей Травников заявил, что пробки на площади Труда не связаны со стройкой четвертого моста

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в спецвыпуски «Вести Новосибирск» заявил, что строительство четвертого моста не связано с пробками в Ленинском районе Новосибирска.



— Если посмотреть сегодня стройка четвертого моста ни коим образом не ограничила пропускную способность кольца на Станиславского и на площади Труда. Водители видят, что какое количество полос было до стройки, такое и осталось. Может быть выезд с улицы Станционной стал более сложный, заужен. Сами площади они остались в конфигурации, как это было до начала стройки, — объяснил губернатор области.

