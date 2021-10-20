Почему Ипподромскую магистраль сковывают пробки и что будет после сдачи нового моста? Разбор с экспертами

Эксперты объяснили, почему Ипподромскую магистраль сковывают пробки
Ровно 14 лет назад в Новосибирске открыли сквозное движение на первой городской скоростной магистрали. Дорога была долгожданной — проект реализовывали долгих 27 лет. Магистраль сняла нагрузку с центра Новосибирска, но двигаться по Ипподромке с запланированной скоростью у водителей всё равно не получается — они постоянно попадают в заторы и пробки. Корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с экспертами и выяснила, почему Ипподромская магистраль так и не стала скоростной дорогой, что мешает нормальному движению и станут ли пробки на ней постоянными, когда сдадут четвертый мост.
Как строили Ипподромскую магистраль
Раньше там, где сейчас лежит широкое дорожное полотно, проходили бега лошадей. Дорогу назвали Ипподромской, потому что ипподром выходил на нее восточной стороной. Позже беговые дорожки убрали и началось активное строительство города.
В 1980-х годах стало понятно, что центр Новосибирска перегружен и с его бурным развитием Красный проспект и улица Советская превратятся в одну сплошную пробку. Тогда и было решено построить скоростную дорогу. По плану Ипподромская магистраль должна была стать намного длиннее, но уже тогда была совершена первая ошибка. На пути скоростной дороги построили «Калининский» универмаг, перечеркнувший все планы по выводу потока за его пределы.
Строительство заняло 27 лет. Первым завершили участок между улицами Писарева и Богдана Хмельницкого. Затем был введен участок от Гоголя до Писарева, а также съезд на Крылова. Сквозное движение было открыто только в октябре 2007 года. В апреле 2015 года произошло объединение Ипподромской и Каменской магистралей. Протяженность дороги — 6400 метров, пропускная способность — до 30 тысяч автомобилей в сутки.
Зачем городу нужна была Ипподромка?
Скоростная дорога непрерывного движения нужна была Новосибирску как воздух. По сути, магистраль — транспортный скелет города. Это опора, которая соединяет районы и пропускает через себя колоссальный трафик. Сейчас она используется как улица городского назначения, а предназначение у нее совершенно другое.
— Она должна собирать транспортный поток со всех транзитов и уводить его за пределы города. Это такая мини-копия МКАД. Но не кольцо, а участок объездной дороги, чтобы транспорт не ехал по центру города. Это один из этапов — еще не законченный проект. Но уже появившись больше десяти лет назад, она привела к тому, что мы очень хорошо облегчили центральные улицы Новосибирска, — говорит Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Главная проблема магистрали — отсутствие развязок, продуманных съездов и заездов. Два самых проблемных участка — это пересечение с улицей Военной и соединение с Южной площадью. На этих двух участках уже невозможно сделать полноценные продуманные развязки. Вокруг построили торговые центры, которые похоронили идею магистрали непрерывного движения, ведь теперь там стоят светофоры. На всём протяжении магистрали есть регулируемые перекрестки.
— Все перспективные двухуровневые развязки так и не появились — на Кропоткина, на Военной. Сложно представить скоростную магистраль с регулируемыми перекрестками, поэтому она и не выполняет своей функции. Строительство на Южной площади, по сути, эстакады, которая не несет никакой функциональной нагрузки еще сильнее усугубило ситуацию. Для того чтобы уйти со скоростной магистрали на какую-то другую — на Большевистскую, Фабричную, — нужно пересечь два-три светофора, — объясняет Михаил Мезенцев, секретарь общественного совета при Минтрансе НСО, эксперт дорожной инспекции ОНФ. — У нас озадачены больше строительством домов и ТЦ, а улично-дорожная сеть, как неотъемлемая часть любого мегаполиса, осталась на втором плане. И Ипподромская — такой яркий пример.
Злую шутку с Ипподромской магистралью сыграло и продолжает играть строительство жилых домов и торговых центров вдоль нее. Каждый старается пристроить дорогу к магистрали.
— Каждый норовит организовать выезд на магистраль. Как правило, они делаются без учета требований и норм. Должны быть для скоростных дорог переходно-скоростные полосы. Это полосы разгона и торможения, чтобы машины могли вливаться в поток, не тормозя его. Никто этого не делает, что и тормозит поток, — добавляет Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.
Что изменит четвертый мост
В ближайшие годы Ипподромскую магистраль ждут изменения. Четвертый мост на правом берегу выходит именно на нее. По мнению экспертов, это усугубит ситуацию с пробками.
— Можно предположить, что улица Ипподромская получит большой приток трафика и при этом останется в том виде, в каком есть. Мы ее шире не сделаем, и выходов нет. Получится очень сложная ситуация. Ипподромская магистраль может просто встать. Мы перекидываем пробку с площади Труда на ней, — считает Вячеслав Ашурков.
Михаил Мезенцев с ним не согласен. Платность моста, по его мнению, может серьезно повлиять на спрос, да и само расположение магистрали не предполагает потока, который хочет перебраться на левый берег:
— Мне очевидно, что поток с Ипподромской магистрали на платный мост не поедет — люди едут по ней не для того, чтобы попасть на левый берег. Это кратчайший путь, чтобы из Калининского района добраться в центр и уйти в южном направлении. Тому, кто готов платить и регулярно ездит на левый берег, станет полегче, но таких точно не большинство. Всё-таки неоднократно уже даже президент говорил о низком благосостоянии граждан. Поэтому платные дороги и мосты для нас пока еще вещи сомнительные.
Сейчас изменить проект съездов с четвертого моста уже невозможно. Он не предполагает выходов ни на Большевистскую, ни на Красный проспект, поэтому весь поток придется принять Ипподромской магистрали.
— Всё становится только хуже, и решения принимаются, которые усугубляют ситуацию. Чтобы ситуация поменяла вектор и пошла в сторону улучшения — такого я не вижу, — отмечает Александр Стефанов.
Новосибирск, несомненно, нуждается в подобных проектах, но их проработка и реализация оставляет желать лучшего.
— Смысл в таких проектах есть, только если скоростная магистраль будет скоростной. Она должна соприкасаться с существующей улично-дорожной сетью через двухуровневые развязки, съезды, заезды. У нас две магистрали пересекаются, Октябрьская и Ипподромская, но при этом они никак между собой не связаны. Это не просто какая-то недоработка — это просто идиотизм. У нас вместо того, чтобы связать две магистрали съездами, их просто застроили. Бездумные решения. Никто не хочет сделать для граждан качественно и хорошо. Все, кто сегодня наделен полномочиями нужными, преследуют свои цели, но не развитие города, — убежден Михаил Мезенцев.
Семь лет назад в Новосибирск прилетел Владимир Путин, чтобы торжественно открыть новый мост — Бугринский. К сожалению, проект, который вынашивался с