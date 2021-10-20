Почему Ипподромскую магистраль сковывают пробки и что будет после сдачи нового моста? Разбор с экспертами

Как строили Ипподромскую магистраль

Раньше там, где сейчас лежит широкое дорожное полотно, проходили бега лошадей. Дорогу назвали Ипподромской, потому что ипподром выходил на нее восточной стороной. Позже беговые дорожки убрали и началось активное строительство города.

В 1980-х годах стало понятно, что центр Новосибирска перегружен и с его бурным развитием Красный проспект и улица Советская превратятся в одну сплошную пробку. Тогда и было решено построить скоростную дорогу. По плану Ипподромская магистраль должна была стать намного длиннее, но уже тогда была совершена первая ошибка. На пути скоростной дороги построили «Калининский» универмаг, перечеркнувший все планы по выводу потока за его пределы.

Строительство заняло 27 лет. Первым завершили участок между улицами Писарева и Богдана Хмельницкого. Затем был введен участок от Гоголя до Писарева, а также съезд на Крылова. Сквозное движение было открыто только в октябре 2007 года. В апреле 2015 года произошло объединение Ипподромской и Каменской магистралей. Протяженность дороги — 6400 метров, пропускная способность — до 30 тысяч автомобилей в сутки.