Вечером в понедельник, 4 октября, новосибирцы застряли в сплошной пробке, которая ведет с Димитровского моста прямиком на площади Энергетиков и Труда. Согласно 2ГИС, в этой области произошло несколько аварий.
По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на площади Труда тягач DAF придавил к бетонным блокам Toyota. Из-за этого движение значительно затруднилось.
Согласно картам 2ГИС, на пути с Димитровского моста в сторону площади Труда произошло сразу несколько аварий. Общая длина затора составила примерно 4 км. Горожане не преминули возможностью поделиться своим возмущением от ситуации в сообщениях сервиса 2ГИС.
В минувшую пятницу в Новосибирской области на перекрестке рядом с аэропортом Толмачево произошло ДТП — образовался 4-километровый затор.