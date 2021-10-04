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Тема дняКак над Чёрным морем сбили самолёт с новосибирцами
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Площади Энергетиков и Труда в Новосибирске сковала пробка — 9 возмущенных комментариев водителей

На отрезке дорог от Димитровского моста до площади Труда произошло сразу несколько ДТП

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Водители поспешили поделиться своей болью в комментариях 2ГИС

Водители поспешили поделиться своей болью в комментариях 2ГИС

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Вечером в понедельник, 4 октября, новосибирцы застряли в сплошной пробке, которая ведет с Димитровского моста прямиком на площади Энергетиков и Труда. Согласно 2ГИС, в этой области произошло несколько аварий.

По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на площади Труда тягач DAF придавил к бетонным блокам Toyota. Из-за этого движение значительно затруднилось.

Общая дорожная обстановка в городе оценивается в 6 баллов

Общая дорожная обстановка в городе оценивается в 6 баллов

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Согласно картам 2ГИС, на пути с Димитровского моста в сторону площади Труда произошло сразу несколько аварий. Общая длина затора составила примерно 4 км. Горожане не преминули возможностью поделиться своим возмущением от ситуации в сообщениях сервиса 2ГИС.

Некоторые отмечают для других участки, откуда начинается пробка

Некоторые отмечают для других участки, откуда начинается пробка

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Другие предлагают ироничные новые названия для площади

Другие предлагают ироничные новые названия для площади

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Всегда остаются те, кто не понимает, что происходит

Всегда остаются те, кто не понимает, что происходит

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Поступают и деловые предложения разработчикам 2ГИС. Кстати, довольно дельные

Поступают и деловые предложения разработчикам 2ГИС. Кстати, довольно дельные

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Многие выходят из себя в ожидании

Многие выходят из себя в ожидании

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В пробках приходится страдать в мыслях о горячей домашней еде, до которой всё никак не добраться

В пробках приходится страдать в мыслях о горячей домашней еде, до которой всё никак не добраться

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Есть и те, кто греется мыслью о скором переезде

Есть и те, кто греется мыслью о скором переезде

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И снова мысли о еде...

И снова мысли о еде...

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Людям приходится стоять в пробках часами

Людям приходится стоять в пробках часами

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В минувшую пятницу в Новосибирской области на перекрестке рядом с аэропортом Толмачево произошло ДТП — образовался 4-километровый затор.

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заторкомментариипробка
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