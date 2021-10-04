Вечером в понедельник, 4 октября, новосибирцы застряли в сплошной пробке, которая ведет с Димитровского моста прямиком на площади Энергетиков и Труда. Согласно 2ГИС, в этой области произошло несколько аварий.

По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», на площади Труда тягач DAF придавил к бетонным блокам Toyota. Из-за этого движение значительно затруднилось.