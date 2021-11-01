Охранники строящегося четвертого моста заявили, что два месяца не получают зарплату

В Новосибирске охранники на стройке четвертого моста через реку Обь заявили, что два месяца не получают зарплату.
Не получили деньги за сентябрь и октябрь
Сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М» рассказали корреспонденту НГС, что они отправили коллективную жалобу в трудовую инспекцию города Москвы. По их словам, они пожаловались на то, что им два месяца не платят деньги за работу.
С 21 октября сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М» отказались выполнять свои трудовые обязанности в связи с невыплатой зарплаты. Они сообщили, что уведомили своего работодателя письменно.
— Я трудоустроен в «ТИТАНе-М» с 12 декабря 2020 года, с того дня работал контролером и охранником стройплощадки четвертого моста, с 12 августа 2021 стал старшим смены. Проблемы начались 5 октября, когда нам должны были выдать зарплату за сентябрь. Наш гендиректор Владимир Кули-Оглы говорил, что волноваться не стоит, все вопросы он решит. Прошло 10, потом 15 дней, вопросов стало только больше, а ответов так и не добавилось, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник охранного предприятия Алексей Артамонов.
Сотрудникам ЧОП объясняли, что все зависит от московского подрядчика АО «Индивидуальные Бизнес Решения». Гендиректор «ТИТАНа-М» Владимир Кули-Оглы заявил своим подчиненным, что летал в столицу специально для того, чтобы урегулировать ситуацию. Однако желаемого результата эта поездка не принесла.
— Нас порядка 90 человек обманутых, больше дюжины подписались под коллективной жалобой в трудовую инспекцию на руководство «ТИТАНа-М». Эту жалобу перенаправили в Москву, по месту регистрации ЧОП. Наш гендиректор и его заместители звонят и предлагают уволиться по собственному желанию, говоря, что так и так нас уволят. Насколько я знаю, 60% уже уволены, — добавил Алексей Артамонов.
Один из уже бывших сотрудников «ТИТАНа-М» Александр Бояршинов рассказал, что получил на руки только расчетные листы, а деньги ему так и не пришли.
— Я потребовал полный комплект документов для последующего трудоустройства. Среди них был расчетный лист, из которого следует, что мне заплатили полностью деньги за сентябрь и октябрь 2021-го. Менеджер по кадрам заявил, что это такой порядок: сначала расчетный лист выдается, а потом деньги зачисляются. Но к 1 ноября мне на карту не пришло ни копейки за сентябрь — октябрь, — сказал НГС Бояршинов.
Ответы работодателей
Гендиректор «ТИТАНа-М» Владимир Кули-Оглы пояснил НГС, что ситуация сложная и неоднозначная. Пообещал предоставить развернутый комментарий лично в редакции, назначив встречу на 28 октября, впоследствии перенес ее на 29 октября. На интервью Владимир Кули-Оглы так и не явился, с тех пор не отвечает на звонки корреспондента НГС.
Один из подписавшихся под коллективной жалобой охранник на условиях анонимности передал НГС аудиозапись телефонного разговора, по его словам, с заместителем гендиректора «ТИТАНа-М» Русланом Сайдашовым. На записи человек представляется Русланом Ахматовичем и предлагает сотруднику отозвать свою жалобу в трудовую инспекцию и написать заявление об увольнении. Он также отмечает во время разговора, что своими жалобами охранники только затянули процесс выплат.
По словам сотрудников «ТИТАНа-М», охранному предприятию ранее за работу на объекте платило АО «Индивидуальные бизнес решения» («ИНБР») как подрядчик четвертого моста. Генеральный подрядчик ГК «ВИС» подтверждает наличие договорных отношений на объекте с «ИНБР».
— У группы «ВИС» нет прямых договорных отношений с ООО ЧОП «ТИТАН-М», данная организация является субподрядчиком компании АО «Индивидуальные бизнес решения», с которой у генподрядчика строительства мостового перехода через реку Обь действуют договоры на выполнение ряда работ. Ответственность за своевременную оплату выполненных работ своим контрагентам в данном случае несет АО «ИНБР», — сообщили в ГК «ВИС» в ответ на запрос НГС.
Получить комментарий самого подрядчика на момент публикации этого материала не вышло: секретарь пояснила, что все сотрудники работают удаленно, запрос НГС передан руководству «Индивидуальных бизнес решений», которое ответит, если будет возможность.
ООО ЧОП «ТИТАН-М» было создано 25 марта 2020 года, зарегистрировано в Москве. Уставный капитал — 100 тысяч рублей. АО «ИНБР» также зарегистрировано в Москве, гендиректор компании с уставным капиталом в
Четвертый мост в Новосибирске строится по концессии с софинансированием из федерального бюджета. Доля частных средств в капитальных затратах составляет более 20%. Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%).
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