Охранники строящегося четвертого моста заявили, что два месяца не получают зарплату

В Новосибирске охранники на стройке четвертого моста через реку Обь заявили, что два месяца не получают зарплату.

Не получили деньги за сентябрь и октябрь

Сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М» рассказали корреспонденту НГС, что они отправили коллективную жалобу в трудовую инспекцию города Москвы. По их словам, они пожаловались на то, что им два месяца не платят деньги за работу.



С 21 октября сотрудники ООО ЧОП «ТИТАН-М» отказались выполнять свои трудовые обязанности в связи с невыплатой зарплаты. Они сообщили, что уведомили своего работодателя письменно.

