Как продвигается стройка платного моста через Обь? Смотрим фото

Строители закончили десятую стадию надвижки четвертого моста в Новосибирске
В Новосибирске строители завершили 10 из 16 стадий надвижки четвертого моста через реку Обь.
За неделю рабочие надвинули еще 39 погонных метров. Об этом сообщила пресс-служба группы «ВИС». Всего сейчас с левого берега надвинуто 419 погонных метров конструкции, общая ее длина — 776 метров. Еще неделю назад рабочие надвинули только 380 метров.
— В рамках 11 стадии уже ведется сборка металлоконструкций массой 497 тонн. После ее завершения мост станет еще на 33 метра ближе к правому берегу, — рассказали в «ВИС».
По информации пресс-службы, всего с марта 2021 года собрано 6287 тонн металлоконструкций, включая аванбек. Общая масса пролетного строения —
Аванбек — временная консольная конструкция, применяемая при установке пролетных строений мостов методом продольной надвижки.
Продолжается строительство
— Пилон будет удерживать вантовую часть моста длиной 380 погонных метров посредством стальных тросов — 70 вант. К сегодняшнему дню монолитное тело правой стойки пилона отлито на высоту 48 метров, левой стойки — на 36 метров, — сообщили в «ВИС».
Четвертый мост в Новосибирске строится по концессии с софинансированием из федерального бюджета. Доля частных средств в капитальных затратах составляет более 20%.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокус». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.
Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нем оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство в августе того же года. Тогда строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 миллиарда.
Строительство моста с самого начала вызывало много споров: в день подписания соглашения десятки новосибирцев устроили митинг против стройки в сквере Крячкова — они выступили против того, что мост будет платным и что он «раздавит» останки
Против выступали и дорожные эксперты — они обращали внимание на неграмотное расположение и дороговизну проекта. Более резко высказывался мэр Новосибирска Анатолий Локоть: он предложил не строить мост и перенаправить эти деньги на строительство метро и транспортные развязки Бугринского моста. Но глава региона Андрей Травников в ответ заявил, что отказываться от проекта никак нельзя.
Тем не менее в 2020 году четвертый мост начали строить. Его планируют возвести к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.