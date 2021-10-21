Как продвигается стройка платного моста через Обь? Смотрим фото

В Новосибирске строители завершили 10 из 16 стадий надвижки четвертого моста через реку Обь.

За неделю рабочие надвинули еще 39 погонных метров. Об этом сообщила пресс-служба группы «ВИС». Всего сейчас с левого берега надвинуто 419 погонных метров конструкции, общая ее длина — 776 метров. Еще неделю назад рабочие надвинули только 380 метров.

— В рамках 11 стадии уже ведется сборка металлоконструкций массой 497 тонн. После ее завершения мост станет еще на 33 метра ближе к правому берегу, — рассказали в «ВИС».

