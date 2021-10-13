Что уже успели сделать на стройке четвертого моста? Смотрим фото со стройки

В Новосибирске надвинули 380 метров пролетов четвертого моста
Строители смонтировали и надвинули 380 метров пролетного строения четвертого моста. Об этом сообщила группа «ВИС».
По информации пресс-службы, сейчас строители ведут
— К сегодняшнему дню надвинуто 380 погонных метров конструкции при общей ее длине 776 метров. После завершения очередной из 16 стадий надвижки мост станет еще на 50 метров ближе к правому берегу. Всего с марта 2021 года собрано 5694 тонны металлоконструкций, включая аванбек, — рассказали в пресс-службе.
На правом берегу продолжается сооружение 114-метрового пилона, который будет удерживать вантовую часть.
— К сегодняшнему дню монолитное тело правой стойки пилона отлито на высоту 44 метра, левой стойки — на 32 метра, — добавили в компании.
Четвертый мост в Новосибирске строится по концессии с софинансированием из федерального бюджета. Доля частных средств в капитальных затратах составляет более 20%.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.
Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нем оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство в августе того же года. Тогда строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 миллиарда.
Строительство моста с самого начала вызывало много споров: в день подписания соглашения десятки новосибирцев устроили митинг против стройки в сквере Крячкова — они выступили против того, что мост будет платным и что он «раздавит» останки 300-летнего села Кривощёково.
Против выступали и дорожные эксперты — они обращали внимание на неграмотное расположение и дороговизну проекта. Более резко высказывался мэр Новосибирска Анатолий Локоть: он предложил не строить мост и перенаправить эти деньги на строительство метро и транспортные развязки Бугринского моста. Но глава региона Андрей Травников в ответ заявил, что отказываться от проекта никак нельзя.
Тем не менее в 2020 году четвертый мост начали строить. Его планируют возвести к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.