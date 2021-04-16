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Строители нового ЛДС в Новосибирске остались без денег за установку свай и пошли в суд

Арбитраж уже вынес решение в пользу компании, которая, по сути, бесплатно работала на стройке

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«СК24» работала на стройке ЛДС с ноября 2019 года по февраль 2020 года

«СК24» работала на стройке ЛДС с ноября 2019 года по февраль 2020 года

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Одна из фирм-субподрядчиков строительства нового ЛДС в Новосибирске заявила о том, что им не выплатили деньги за работу. Фирма «СК24» уже обратилась в арбитражный суд с иском к компании «Строймонтаж»

Сколько требуют строители

— Мы работали на устройстве буронабивных свай, мы были в то время одним из самых весомых подрядчиков. Мы ушли, и все выплаты остановились. Мы подозреваем, что наш заказчик в лице «Строймонтажа», через которого все работы выполняются, будет банкротиться, — рассказал НГС представитель красноярской фирмы «СК24» Роман Шевин.

Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась московская компания «Элинальфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». «Строймонтаж» является субподрядчиком и работает через «Элинальфу».

Роман Шевин сообщил, что «СК24» подала на «Строймонтаж» в арбитражный суд. Роман предоставил НГС копию иска компании, а также расчет иска, в котором указано, что задолженность «Строймонтажа» перед «СК24» составляет более 24 миллионов плюс неустойка за просрочку оплаты — 16 миллионов. Всего цена иска «СК24» составляет 40 миллионов 777 тысяч.

Как следует из иска компании, работы на ЛДС они начали в ноябре 2019 года, а закончили в феврале 2020 года. В иске указано, что в ходе работы заказчик 3 раза нарушал сроки выплаты аванса.

Кроме того, компания писала обращение губернатору области Андрею Травникову, но ответа не получила.

— На сегодняшний день мы за свои средства выплатили налоги, мы выплатили зарплату, расплачиваемся с поставщиками. У меня есть долги поставщикам по этому объекту, на меня тоже подают в суд. Мы средний бизнес и можем обанкротиться, и всё это из-за того, что мы работали на государственном объекте, — сказал Роман Шевин.

Что решил в суд

Согласно картотеке арбитражного суда заявление «СК24» было принято к производству, предварительное заседание было назначено на 12 апреля. В итоге арбитражный суд в Москве решил взыскать с ООО «Строймонтаж» в пользу «СК24» 24 476 307 рублей задолженности (в том числе гарантийное удержание), 16 300 966 рублей неустойки и 200 000 рублей расходов по государственной пошлине.

— В понедельник произошло чудо какое-то. Ни разу за свою рабочую карьеру не видел, чтобы в одно слушание арбитражный суд выносил решение. После этого пришло письмо от Шмидта. Может, из-за того, что мы звонили во все колокола, — рассказал Роман Шевин.

Всего, по данным суда, «Строймонтажу» предъявили 91 иск от разных компаний.

Например, в марте иск к «Строймонтажу» подал торговый дом «Евробетон» — они также требуют взыскать задолженность по договору поставки. В апреле арбитражный суд в Москве вынес решение по еще одному делу «Строймонтажа» — иск подало ООО «Райдо инжиниринг», суд обязал «Строймонтаж» выплатить компании 37 миллионов рублей задолженности.

По словам Романа Шевина, ООО «Строймонтаж» отвечает за большинство работ на стройке. О проблемах с выплатами от «Строймонтажа» заявляли и другие рабочие стройки, но они пожелали остаться анонимными.

Подрядчики молчат, в что говорят власти?

НГС отправил запросы в «Элинальфу», «Строймонтаж» и правительство Новосибирской области, чтобы получить комментарии по ситуации, за неделю ответ поступил только от Министерства строительства региона.

В Минстрое сообщили, что между «Элинальфой» и «Строймонтажом» заключен договор на выполнение работ, задолженности перед «Строймонтажом» не имеется.

Также в распоряжении редакции есть копия ответа минстроя для «СК24» с подписью министра строительства региона Ивана Шмидта.

В этом ответе отмечается, что договор на строительство арены заключен между государственным казенным учреждением НСО «Арена» и «Элинальфой». Задолженность перед «Элинальфой» у «Арены» отсутствует, сообщил министр. То есть заказчик выплатил генеральному подрядчику деньги за работы.

— По информации, предоставленной ГКУ «Арена», работы по устройству буронабивных свай выполнены в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ, — говорится в ответе министерства для «СК24».

Далее в тексте упоминается решение арбитражного суда, согласно которому «Строймонтаж» должен выплатить «СК24» деньги.

— После вступления данного решения суда в законную силу денежные средства должны быть уплачены ООО «СК24», — указано в ответе.

Московская компания «Элинальфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составила 51 миллиард рублей.

«Строймонтаж» также зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции «Дворца спорта с бассейном» в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге.

Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в 2014 году. На сайте фирмы указан только один номер телефона, который не отвечает.

Судя по отчетам правительства, стройка ЛДС идет с небольшим отставанием, но в целом спокойно. Недавно стало известно, что число рабочих на стройке планируют увеличить в два раза.

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