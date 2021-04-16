Строители нового ЛДС в Новосибирске остались без денег за установку свай и пошли в суд

Одна из фирм-субподрядчиков строительства нового ЛДС в Новосибирске заявила о том, что им не выплатили деньги за работу. Фирма «СК24» уже обратилась в арбитражный суд с иском к компании «Строймонтаж»
Сколько требуют строители
— Мы работали на устройстве буронабивных свай, мы были в то время одним из самых весомых подрядчиков. Мы ушли, и все выплаты остановились. Мы подозреваем, что наш заказчик в лице «Строймонтажа», через которого все работы выполняются, будет банкротиться, — рассказал НГС представитель красноярской фирмы «СК24» Роман Шевин.
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Роман Шевин сообщил, что «СК24» подала на «Строймонтаж» в арбитражный суд. Роман предоставил НГС копию иска компании, а также расчет иска, в котором указано, что задолженность «Строймонтажа» перед «СК24» составляет более
Как следует из иска компании, работы на ЛДС они начали в ноябре
Кроме того, компания писала обращение губернатору области Андрею Травникову, но ответа не получила.
— На сегодняшний день мы за свои средства выплатили налоги, мы выплатили зарплату, расплачиваемся с поставщиками. У меня есть долги поставщикам по этому объекту, на меня тоже подают в суд. Мы средний бизнес и можем обанкротиться, и всё это из-за того, что мы работали на государственном объекте, — сказал Роман Шевин.
Что решил в суд
Согласно картотеке арбитражного суда заявление «СК24» было принято к производству, предварительное заседание было назначено на
— В понедельник произошло чудо какое-то. Ни разу за свою рабочую карьеру не видел, чтобы в одно слушание арбитражный суд выносил решение. После этого пришло письмо от Шмидта. Может, из-за того, что мы звонили во все колокола, — рассказал Роман Шевин.
Всего, по данным суда, «Строймонтажу» предъявили
Например, в марте иск к «Строймонтажу» подал торговый дом «Евробетон» — они также требуют взыскать задолженность по договору поставки. В апреле арбитражный суд в Москве вынес решение по еще одному делу «Строймонтажа» — иск подало ООО «Райдо инжиниринг», суд обязал «Строймонтаж» выплатить компании
По словам Романа Шевина, ООО «Строймонтаж» отвечает за большинство работ на стройке. О проблемах с выплатами от «Строймонтажа» заявляли и другие рабочие стройки, но они пожелали остаться анонимными.
Подрядчики молчат, в что говорят власти?
НГС отправил запросы в «Элинальфу», «Строймонтаж» и правительство Новосибирской области, чтобы получить комментарии по ситуации, за неделю ответ поступил только от Министерства строительства региона.
В Минстрое сообщили, что между «Элинальфой» и «Строймонтажом» заключен договор на выполнение работ, задолженности перед «Строймонтажом» не имеется.
Также в распоряжении редакции есть копия ответа минстроя для «СК24» с подписью министра строительства региона Ивана Шмидта.
В этом ответе отмечается, что договор на строительство арены заключен между государственным казенным учреждением НСО «Арена» и «Элинальфой». Задолженность перед «Элинальфой» у «Арены» отсутствует, сообщил министр. То есть заказчик выплатил генеральному подрядчику деньги за работы.
— По информации, предоставленной ГКУ «Арена», работы по устройству буронабивных свай выполнены в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ, — говорится в ответе министерства для «СК24».
Далее в тексте упоминается решение арбитражного суда, согласно которому «Строймонтаж» должен выплатить «СК24» деньги.
— После вступления данного решения суда в законную силу денежные средства должны быть уплачены ООО «СК24», — указано в ответе.
Московская компания «Элинальфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составила
«Строймонтаж» также зарегистрирован в Москве, в его видах деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. На сайте фирмы указано, что она работала на реконструкции «Дворца спорта с бассейном» в Санкт-Петербурге, строительстве спорткомплекса Московского среднего специального училища олимпийского резерва и жилого комплекса «Клены» в Санкт-Петербурге.
Там же указано, что фирма имеет многолетний опыт успешной реализации строительных объектов. По данным «Контур.Фокуса», «Строймонтаж» был зарегистрирован в
Судя по отчетам правительства, стройка ЛДС идет с небольшим отставанием, но в целом спокойно. Недавно стало известно, что число рабочих на стройке планируют увеличить в два раза.