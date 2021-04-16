Строители нового ЛДС в Новосибирске остались без денег за установку свай и пошли в суд

Ледовую арену в Новосибирске строят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году . Минстрой долго не мог найти подрядчика для строительства, пока на конкурс не подалась московская компания «Элинальфа». Она является генеральным подрядчиком стройки. Заказчиком стало специально созданное для этого учреждение ГКУ «Арена». «Строймонтаж» является субподрядчиком и работает через «Элинальфу».



Роман Шевин сообщил, что «СК24» подала на «Строймонтаж» в арбитражный суд. Роман предоставил НГС копию иска компании, а также расчет иска, в котором указано, что задолженность «Строймонтажа» перед «СК24» составляет более 24 миллионов плюс неустойка за просрочку оплаты — 16 миллионов . Всего цена иска «СК24» составляет 40 миллионов 777 тысяч .



Как следует из иска компании, работы на ЛДС они начали в ноябре 2019 года , а закончили в феврале 2020 года . В иске указано, что в ходе работы заказчик 3 раза нарушал сроки выплаты аванса.

Кроме того, компания писала обращение губернатору области Андрею Травникову, но ответа не получила.