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Число строителей на ЛДС увеличат в два раза — 10 фото с дорогой стройки, где в мае будет работать тысяча человек

В последнее время на новой арене ускорили темпы работ

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Строительство, которое оценили почти <nobr class="_">в 12 миллиардов</nobr>, продолжается

Строительство, которое оценили почти в 12 миллиардов, продолжается

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Число рабочих на стройке нового ЛДС в Новосибирске увеличат до 1000 человек

В Новосибирске продолжается строительство ледовой арены, на которой проведут Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Чтобы компенсировать отставание от графика, которое образовалось во время пандемии, план по строительству поменяли.

Теперь разные виды работ проходят одновременно: например, на стройке заканчивают заливку фасадов, монтируют вентиляцию и электропроводку. Об этом во время визита на площадку рассказал губернатор НСО Андрей Травников.

На масштабной стройке побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как будущий ЛДС выглядит сейчас.

Одна из самых больших статей <nobr class="_">расходов —</nobr> фундаментные плиты. Их стоимость составила <nobr class="_">1 млрд</nobr> <nobr class="_">370 млн</nobr> рублей. Металлоконструкции обойдутся <nobr class="_">в 535 млн</nobr> <nobr class="_">408 тысяч</nobr> рублей

Одна из самых больших статей расходов — фундаментные плиты. Их стоимость составила 1 млрд 370 млн рублей. Металлоконструкции обойдутся в 535 млн 408 тысяч рублей

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Одновременно на стройке могут работать <nobr class="_">500 человек</nobr>. К маю появится возможность увеличить их количество вдвое

Одновременно на стройке могут работать 500 человек. К маю появится возможность увеличить их количество вдвое

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Сейчас рабочие завершают заливку бетона

Сейчас рабочие завершают заливку бетона

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Для арены почти полностью собрали две металлических фермы, на которых разместят кровлю

Для арены почти полностью собрали две металлических фермы, на которых разместят кровлю

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Генеральный подрядчик <nobr class="_">арены —</nobr> компания «Элинальфа»

Генеральный подрядчик арены — компания «Элинальфа»

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Строители монтируют вентиляцию, электропроводку и фасад<br>

Строители монтируют вентиляцию, электропроводку и фасад

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В третьем квартале этого года регион планирует получить дополнительное финансирование для ЛДС. В результате у НСО освободятся средства для строительства станции метро «Спортивная»

В третьем квартале этого года регион планирует получить дополнительное финансирование для ЛДС. В результате у НСО освободятся средства для строительства станции метро «Спортивная»

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Арену планируют ввести в эксплуатацию не позднее <nobr class="_">1 октября</nobr> <nobr class="_">2022 года</nobr>

Арену планируют ввести в эксплуатацию не позднее 1 октября 2022 года

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«По другим объектам ни по финансированию, ни по срокам вопросов нет. Второй год получаем серьезную помощь из федерального бюджета на строительство улиц, развязок, пешеходных переходов вокруг арены, ведем благоустройство объектов», — рассказал губернатор НСО Андрей Травников

«По другим объектам ни по финансированию, ни по срокам вопросов нет. Второй год получаем серьезную помощь из федерального бюджета на строительство улиц, развязок, пешеходных переходов вокруг арены, ведем благоустройство объектов», — рассказал губернатор НСО Андрей Травников

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В прошлый раз НГС посещал стройку в феврале этого года. Тогда огромные конструкции для крыши поднимали два крана, потому что один бы не справился. Посмотрите, как тогда выглядел объект.

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