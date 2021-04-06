Число строителей на ЛДС увеличат в два раза — 10 фото с дорогой стройки, где в мае будет работать тысяча человек

В Новосибирске продолжается строительство ледовой арены, на которой проведут Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году . Чтобы компенсировать отставание от графика, которое образовалось во время пандемии, план по строительству поменяли.

Теперь разные виды работ проходят одновременно: например, на стройке заканчивают заливку фасадов, монтируют вентиляцию и электропроводку. Об этом во время визита на площадку рассказал губернатор НСО Андрей Травников.

На масштабной стройке побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как будущий ЛДС выглядит сейчас.