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Огромные конструкции нового ЛДС поднимают два крана — один не выдержит. 15 фото с масштабной стройки

Сейчас строители уже завершили возведение фасадов

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Стоимость строительства оценивают почти <nobr class="_">в 12 миллиардов</nobr> рублей

Стоимость строительства оценивают почти в 12 миллиардов рублей

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В Новосибирске начали устанавливать огромные металлоконструкции на новом ЛДС

В Новосибирске продолжается строительство новой ледовой арены, на которой пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2023. Из-за пандемии некоторые этапы работ начали отставать от графика. Проект скорректировали, чтобы сдать раньше срока. Сегодня, 16 февраля, на месте строительства прошло выездное совещание с участием губернатора НСО Андрея Травникова и представителей компании-подрядчика «Элинальфа».

Посмотрите на снимках фотокорреспондента Александра Ощепкова, что сейчас происходит на масштабной стройке.

Особенность здания в том, что строители устанавливают большие металлические конструкции

Особенность здания в том, что строители устанавливают большие металлические конструкции

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К концу марта строители должны закончить возведение основного здания и приступить к работам на периферии

К концу марта строители должны закончить возведение основного здания и приступить к работам на периферии

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Металлические конструкции состоят из нескольких частей, их собирают на стройке.&nbsp;Вес одной фермы, которую уже установили, составляет <nobr class="_">75 тонн</nobr>, <nobr class="_">остальных —</nobr> 150

Металлические конструкции состоят из нескольких частей, их собирают на стройке. Вес одной фермы, которую уже установили, составляет 75 тонн, остальных — 150

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Конструкции поднимают на крышу с помощью двух кранов, потому что один не выдержит их веса. Всего на строительство потребуется около <nobr class="_">3000 тонн</nobr> металла

Конструкции поднимают на крышу с помощью двух кранов, потому что один не выдержит их веса. Всего на строительство потребуется около 3000 тонн металла

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2300 тонн используют на основной арене, <nobr class="_">700 тонн —</nobr> на периферии

2300 тонн используют на основной арене, 700 тонн — на периферии

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Порядка 40% металла уже находится на стройплощадке, его привозят по мере необходимости

Порядка 40% металла уже находится на стройплощадке, его привозят по мере необходимости

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К сентябрю на ЛДС должны сделать крышу, после этого на объект подадут отопление и начнут внутренние работы

К сентябрю на ЛДС должны сделать крышу, после этого на объект подадут отопление и начнут внутренние работы

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В прошлом году на месте завершили установку фасадов&nbsp;

В прошлом году на месте завершили установку фасадов 

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После установки металлических ферм их соединят специальными перевязками, затем накроют профлистом, утеплителем и фальцевой кровлей

После установки металлических ферм их соединят специальными перевязками, затем накроют профлистом, утеплителем и фальцевой кровлей

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На стройке работают около <nobr class="_">400 человек</nobr>, в будущем их число увеличится <nobr class="_">до 1000</nobr>

На стройке работают около 400 человек, в будущем их число увеличится до 1000

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Людей привлекают из Алтайского края, Кемерово, Красноярска и Новосибирска. С набором кадров помогает Министерство строительства

Людей привлекают из Алтайского края, Кемерово, Красноярска и Новосибирска. С набором кадров помогает Министерство строительства

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В марте начнется установка внутренних инженерных сетей

В марте начнется установка внутренних инженерных сетей

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По словам губернатора, перебоев с финансированием работ нет

По словам губернатора, перебоев с финансированием работ нет

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Ледовый дворец планируют достроить летом <nobr class="_">2022 года</nobr>&nbsp;

Ледовый дворец планируют достроить летом 2022 года 

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В декабре прошлого года арена была готова на 35%. Тогда ее снимки сделал новосибирский фотограф Слава Степанов. Посмотрите на его снимки, сделанные с высоты.

На прошлой неделе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил, что, если станцию «Спортивная» не достроят к МЧМ-2023, это будет «некритично». После он объяснил НГС, что это значит и действительно ли метро могут сдать после чемпионата.

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