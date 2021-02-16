Огромные конструкции нового ЛДС поднимают два крана — один не выдержит. 15 фото с масштабной стройки

В Новосибирске продолжается строительство новой ледовой арены, на которой пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2023. Из-за пандемии некоторые этапы работ начали отставать от графика. Проект скорректировали, чтобы сдать раньше срока. Сегодня, 16 февраля , на месте строительства прошло выездное совещание с участием губернатора НСО Андрея Травникова и представителей компании-подрядчика «Элинальфа».



Посмотрите на снимках фотокорреспондента Александра Ощепкова, что сейчас происходит на масштабной стройке.