Огромные конструкции нового ЛДС поднимают два крана — один не выдержит. 15 фото с масштабной стройки

В Новосибирске начали устанавливать огромные металлоконструкции на новом ЛДС
В Новосибирске продолжается строительство новой ледовой арены, на которой пройдет Молодежный чемпионат мира
Посмотрите на снимках фотокорреспондента Александра Ощепкова, что сейчас происходит на масштабной стройке.
В декабре прошлого года арена была готова на 35%. Тогда ее снимки сделал новосибирский фотограф Слава Степанов. Посмотрите на его снимки, сделанные с высоты.
На прошлой неделе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил, что, если станцию «Спортивная» не достроят к МЧМ-2023, это будет «некритично». После он объяснил НГС, что это значит и действительно ли метро могут сдать после чемпионата.