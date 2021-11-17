В Новосибирске на 60% надвинули пролеты четвертого моста — фото масштабной стройки

На четвертый мост в Новосибирске надвинули 60% пролетных строений
К 17 ноября в Новосибирске завершилась часть работ по надвижке пролетных строений четвертого моста через Обь. Сейчас общая длина полотна составляет 465 метров.
— Его общая длина составит 776 метров, все работы разделены на 16 этапов. Строительный дивизион группы «ВИС» завершил
Сейчас на правом берегу Оби в районе площади Будагова сооружают пилон высотой 114 метров, он будет держать часть моста длиной 380 метров. Левую залили на 48 метров, правую — на 60.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста и других объектов. Выручка фирмы в 2020 году — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. «ВИС» владеют Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе».
Строительство моста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по мосту откроют в декабре 2022 года.
Проезд по четвертому мосту в Новосибирске будет платным. Однако некоторые автомобилисты смогут передвигаться по нему без оплаты. Рассказываем, кто попадает в эти категории и сколько денег придется отдавать остальным.
За годы строительства цена четвертого моста выросла на миллиарды рублей. Посмотрите в нашей инфографике, как она менялась и кто платит за объект.