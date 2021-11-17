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В Новосибирске на 60% надвинули пролеты четвертого моста — фото масштабной стройки

На объекте достраивают пилон

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На объекте завершили 11 стадий надвижки из 16

На объекте завершили 11 стадий надвижки из 16

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На четвертый мост в Новосибирске надвинули 60% пролетных строений

К 17 ноября в Новосибирске завершилась часть работ по надвижке пролетных строений четвертого моста через Обь. Сейчас общая длина полотна составляет 465 метров.

Высота пилонов составит 114 метров

Высота пилонов составит 114 метров

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— Его общая длина составит 776 метров, все работы разделены на 16 этапов. Строительный дивизион группы «ВИС» завершил 11-ю стадию надвижки, в рамках которой надвинуто 46 погонных метров. Общая длина смонтированного пролетного строения составила 60% от общей длины, — сообщает пресс-служба группы «ВИС».

Один из пилонов залили на 60 метров

Один из пилонов залили на 60 метров

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Сейчас на правом берегу Оби в районе площади Будагова сооружают пилон высотой 114 метров, он будет держать часть моста длиной 380 метров. Левую залили на 48 метров, правую — на 60.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске двух мусороперерабатывающих заводов, четвертого моста и других объектов. Выручка фирмы в 2020 году — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. «ВИС» владеют Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе».

Строительство моста планируют завершить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в начале 2023 года. Движение по мосту откроют в декабре 2022 года.

Проезд по четвертому мосту в Новосибирске будет платным. Однако некоторые автомобилисты смогут передвигаться по нему без оплаты. Рассказываем, кто попадает в эти категории и сколько денег придется отдавать остальным.

За годы строительства цена четвертого моста выросла на миллиарды рублей. Посмотрите в нашей инфографике, как она менялась и кто платит за объект.

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ВИСМЧМ-2023Обьстроительствочетвертый мост
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