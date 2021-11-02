Следователи начали проверку после публикации НГС о невыплате зарплаты охранникам четвертого моста

Новосибирские следователи начали доследственную проверку после публикации НГС о том, что охранники на стройке четвертого моста не получили зарплату за два месяца.

— Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

С 21 октября сотрудники «ТИТАН-М» отказались выполнять свои трудовые обязанности по охране стройплощадки четвертого моста через Обь в связи с невыплатой зарплаты. Гендиректор «ТИТАНа-М» Валерий Кули-оглы пояснил НГС, что ситуация сложная и неоднозначная. Пообещал предоставить развернутый комментарий лично в редакции, однако дважды не пришел на встречу, после чего перестал отвечать на звонки.