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Следователи начали проверку после публикации НГС о невыплате зарплаты охранникам четвертого моста

После публикации материала НГС о недобросовестном работодателе организована доследственная проверка

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Охранники четвертого моста отправили жалобу в трудовую инспекцию

Охранники четвертого моста отправили жалобу в трудовую инспекцию

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Новосибирские следователи начали доследственную проверку после публикации НГС о том, что охранники на стройке четвертого моста не получили зарплату за два месяца.

— Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

С 21 октября сотрудники «ТИТАН-М» отказались выполнять свои трудовые обязанности по охране стройплощадки четвертого моста через Обь в связи с невыплатой зарплаты. Гендиректор «ТИТАНа-М» Валерий Кули-оглы пояснил НГС, что ситуация сложная и неоднозначная. Пообещал предоставить развернутый комментарий лично в редакции, однако дважды не пришел на встречу, после чего перестал отвечать на звонки.

По словам сотрудников «ТИТАНа-М», охранному предприятию ранее за работу на объекте платило АО «Индивидуальные бизнес решения» («ИНБР») как подрядчик четвертого моста. Компания не ответила на запрос НГС по ситуации.

Четвертый мост в Новосибирске строится по концессии с софинансированием из федерального бюджета. Доля частных средств в капитальных затратах составляет более 20%. Генподрядчик объекта — ГК «ВИС». Выручка АО «Группа «ВИС»» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%).

В марте рабочим «Сибмоста» выплатили миллионные долги по зарплате после жалобы Путину (еще и с компенсацией за задержку).

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