31 марта среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 75.70
eur 88.88
Тема дняИнтервью о ценах на проезд, маршрутках и трамваях

Все новости

Все новости

Рабочим «Сибмоста» выплатили миллионные долги по зарплате после жалобы Путину (еще и с компенсацией за задержку)

800 сотрудников — бывших и действующих — несколько месяцев сидели без денег

348
6Обсудить

Поделиться

Бывшие сотрудники компании получили выплаты в полном объеме — до рубля

Бывшие сотрудники компании получили выплаты в полном объеме — до рубля

Поделиться

Сотрудникам «Сибмоста» выплатили задолженность по зарплате

Представители крупнейшей строительной компании «Сибмост» все-таки согласились погасить долги по зарплате.

— В ходе проверки установлено, что у организации имелась задолженность по зарплате за период с сентября 2020 года по настоящее время перед более чем 800 сотрудниками (как бывшими, так и действующими) на общую сумму свыше 113 млн рублей, — говорится в сообщении СК по РФ.

Несмотря на то, что рабочие получили заработанные деньги в полном объеме, доследственная проверка в отношении руководителей «Сибмоста» продолжается.

Сотрудники компании подтвердили корреспонденту НГС, что получили долгожданную зарплату.

— Выплату я получил на прошлой неделе, в пятницу, почти 40 тысяч. За просрочку никто ничего не заплатил. Только пособия, которые положены при сокращении, — рассказал Евгений Пивнев.

— Я тоже получила выплаты за второй и третий месяц, получилось 76 800 рублей. У меня уже было по судебному приказу с компенсацией, поэтому выплатили в том числе и проценты. Выплаты поступили в прошлый четверг, — сообщила еще одна бывшая сотрудница «Сибмоста» Юлия Горбатенко.

— Да, выплатили на прошлой неделе в четверг, в полном объеме, и даже компенсацию за задержку зарплаты, — добавила Ольга Новикова.

В феврале 2021 года сокращенные сотрудники «Сибмоста» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину — им не выплачивают задолженность по зарплате уже 4 месяца.

После этого следователи организовали проверку информации о невыплате зарплаты бывшим сотрудникам «Сибмоста».

В апреле прошлого года субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали 6 миллионов рублей, обвинил «Сибмост» в создании фирм-прокладок и написал жалобы президенту и следователям. Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом в мае 2020 года. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения.

В конце прошлого года бывшие работники новосибирской компании «Сибмост» обратились в редакцию НГС и рассказали, что им отказываются выплачивать положенную при сокращении компенсацию.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

банкротствосокращениядолги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...