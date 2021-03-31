Рабочим «Сибмоста» выплатили миллионные долги по зарплате после жалобы Путину (еще и с компенсацией за задержку)

Представители крупнейшей строительной компании «Сибмост» все-таки согласились погасить долги по зарплате.

— В ходе проверки установлено, что у организации имелась задолженность по зарплате за период с сентября 2020 года по настоящее время перед более чем 800 сотрудниками (как бывшими, так и действующими) на общую сумму свыше 113 млн рублей, — говорится в сообщении СК по РФ.

Несмотря на то, что рабочие получили заработанные деньги в полном объеме, доследственная проверка в отношении руководителей «Сибмоста» продолжается.