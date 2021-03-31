Рабочим «Сибмоста» выплатили миллионные долги по зарплате после жалобы Путину (еще и с компенсацией за задержку)

Сотрудникам «Сибмоста» выплатили задолженность по зарплате
Представители крупнейшей строительной компании «Сибмост» все-таки согласились погасить долги по зарплате.
— В ходе проверки установлено, что у организации имелась задолженность по зарплате за период с сентября 2020 года по настоящее время перед более чем 800 сотрудниками (как бывшими, так и действующими) на общую сумму свыше 113 млн рублей, — говорится в сообщении СК по РФ.
Несмотря на то, что рабочие получили заработанные деньги в полном объеме, доследственная проверка в отношении руководителей «Сибмоста» продолжается.
Сотрудники компании подтвердили корреспонденту НГС, что получили долгожданную зарплату.
— Выплату я получил на прошлой неделе, в пятницу, почти 40 тысяч. За просрочку никто ничего не заплатил. Только пособия, которые положены при сокращении, — рассказал Евгений Пивнев.
— Я тоже получила выплаты за второй и третий месяц, получилось 76 800 рублей. У меня уже было по судебному приказу с компенсацией, поэтому выплатили в том числе и проценты. Выплаты поступили в прошлый четверг, — сообщила еще одна бывшая сотрудница «Сибмоста» Юлия Горбатенко.
— Да, выплатили на прошлой неделе в четверг, в полном объеме, и даже компенсацию за задержку зарплаты, — добавила Ольга Новикова.
В феврале 2021 года сокращенные сотрудники «Сибмоста» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину — им не выплачивают задолженность по зарплате уже 4 месяца.
После этого следователи организовали проверку информации о невыплате зарплаты бывшим сотрудникам «Сибмоста».
В апреле прошлого года субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали 6 миллионов рублей, обвинил «Сибмост» в создании фирм-прокладок и написал жалобы президенту и следователям. Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом в мае 2020 года. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения.
В конце прошлого года бывшие работники новосибирской компании «Сибмост» обратились в редакцию НГС и рассказали, что им отказываются выплачивать положенную при сокращении компенсацию.