Следователи организовали проверку информации о невыплате зарплаты бывшим сотрудникам «Сибмоста»

Следователи проверяют информацию о невыплате сотрудникам «Сибмоста» зарплаты в Новосибирске
В четверг, 11 февраля, новосибирские следователи организовали проверку информации о том, что бывшим сотрудникам «Сибмоста» после увольнения не выплатили заработную плату в полном объеме.
— В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что не менее 10 бывшим работникам АО «Сибмост» после увольнения в полном объеме не выплачена заработная плата за период октября 2020 года, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее бывшие сотрудники рассказали НГС о том, что ждут обещанную зарплату уже несколько месяцев. Позже они записали видеообращение к Владимиру Путину.