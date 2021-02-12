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Следователи организовали проверку информации о невыплате зарплаты бывшим сотрудникам «Сибмоста»

Люди ждут деньги несколько месяцев

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Сотрудников начали сокращать осенью

Сотрудников начали сокращать осенью

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Следователи проверяют информацию о невыплате сотрудникам «Сибмоста» зарплаты в Новосибирске

В четверг, 11 февраля, новосибирские следователи организовали проверку информации о том, что бывшим сотрудникам «Сибмоста» после увольнения не выплатили заработную плату в полном объеме.

— В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что не менее 10 бывшим работникам АО «Сибмост» после увольнения в полном объеме не выплачена заработная плата за период октября 2020 года, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее бывшие сотрудники рассказали НГС о том, что ждут обещанную зарплату уже несколько месяцев. Позже они записали видеообращение к Владимиру Путину.

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дослественная проверкасокращение сотрудников «Сибмоста»
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