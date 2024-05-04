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Криминал Дважды нажал на спусковой крючок: новосибирец выбивал долг с ружьем в руках — как его наказали

Дважды нажал на спусковой крючок: новосибирец выбивал долг с ружьем в руках — как его наказали

Уголовное дело было возбуждено по статье об угрозах убийством

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Причиной конфликта стал долг в 35 тысяч рублей

Суд в Омской области вынес приговор 41-летнему жителю Новосибирска, который обвинялся в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Инцидент произошел вечером 13 июля 2022 года. Новосибирец конфликтовал с семью омичами на автомобильной дороге рядом с селом Куломзино в Оконешниковском районе. Причиной ссоры сдал невыплаченный долг в 35 тысяч рублей.

На встречу 41-летний новосибирец взял с собой ружье, которым угрожал одному из оппонентов, направив ствол и заявляя о намерении совершить убийство.

— При этом мужчина не менее двух раз нажал на спусковой крючок, однако выстрел не произошел. Потерпевший угрозу убийством воспринял реально, опасаясь за свою жизнь, — говорится в сообщении прокуратуры.

Новосибирца задержали. В ходе расследования уголовного дела он не признал вины в совершенном преступлении.

Суд назначил мужчине 340 часов обязательных работ. Охотничье ружье новосибирца передадут на хранение в районный отдел полиции.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на угрозы от агрессивного мужа. Ранее он атаковал сотрудников кафе.

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Новосибирская область Омская область Прокуратура Угрозы убийством
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