Дважды нажал на спусковой крючок: новосибирец выбивал долг с ружьем в руках — как его наказали

Суд в Омской области вынес приговор 41-летнему жителю Новосибирска, который обвинялся в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.
Инцидент произошел вечером 13 июля 2022 года. Новосибирец конфликтовал с семью омичами на автомобильной дороге рядом с селом Куломзино в Оконешниковском районе. Причиной ссоры сдал невыплаченный долг в 35 тысяч рублей.
На встречу 41-летний новосибирец взял с собой ружье, которым угрожал одному из оппонентов, направив ствол и заявляя о намерении совершить убийство.
— При этом мужчина не менее двух раз нажал на спусковой крючок, однако выстрел не произошел. Потерпевший угрозу убийством воспринял реально, опасаясь за свою жизнь, — говорится в сообщении прокуратуры.
Новосибирца задержали. В ходе расследования уголовного дела он не признал вины в совершенном преступлении.
Суд назначил мужчине 340 часов обязательных работ. Охотничье ружье новосибирца передадут на хранение в районный отдел полиции.
Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на угрозы от агрессивного мужа. Ранее он атаковал сотрудников кафе.