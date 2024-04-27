Пять пассажиров рейса Новосибирск — Москва не попали на самолёт: S7 оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию не первый раз штрафуют за подобные нарушения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ в перелёте пяти пассажирам рейса Новосибирск — Москва. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в январе люди купили билеты, но им не хватило места в самолёте.



— В этой связи транспортной прокуратурой генеральному директору акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты организационные меры. Пассажиры доставлены в пункт назначения другими рейсами, им предоставлена материальная компенсация, — уточнили в ведомстве.

В отношении перевозчика возбудили дело по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно).

За 2024 год это не первый штраф S7 за овербукинг — ранее НГС писал, как два пассажира не смогли улететь из Новосибирска в Красноярск по той же причине.

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