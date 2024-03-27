НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

ю-в.

 753мм 52%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,57
EUR 100,41
Реклама

СРОЧНО

Видео с извинениями за фейки от школьницы

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смертельное селфи
Как найти работу в ИТ-компании
Скандалы «Метро МиРа»
Кандидаты в шорт-лист премии
Как живёт пацанка после шоу
Доступное протезирование зубов
Почему теряют равновесие
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг — два пассажира не могли улететь из Новосибирска в Красноярск

Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг — два пассажира не могли улететь из Новосибирска в Красноярск

Людям, которых не могли посадить в самолет, выплатили компенсацию

6 326
22 комментария
Инцидент произошел прошлой осенью

Авиакомпанию «Сибирь» (S7) оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг. Двум пассажирам, которые должны были добраться из Новосибирска в Красноярск, отказали в перелете.

Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Причина отказа — в том, что количество пассажиров превышало число мест на борту.

Гендиректору акционерного общества «Авиакомпания "Сибирь"» было внесено представление об устранении нарушений. В итоге пассажиры были доставлены в Красноярск, каждому из них выплатили компенсацию по 2,5 тысячи. Компанию наказали по части 2 статья 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов).

Ранее авиакомпанию «Победа» также оштрафовали на 30 тысяч рублей после того, как она отказала в перелете двум пассажирам.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Красноярск Самолет Овербукинг
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это не наказание, а месть». Криминолог объяснил, почему не казнят террористов из «Крокуса»
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Меняют маршруты и отказываются ехать в пробке: сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7 — у нее накопились претензии
Елизавета Леонтьева
Жительница Новосибирска
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Рекомендуем
Знакомства

Сергей, 43

Невидимка54.ru, 34

Борис, 34

Юлия, 39

Антон, 38

Олена, 50

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление