Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг — два пассажира не могли улететь из Новосибирска в Красноярск

Инцидент произошел прошлой осенью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиакомпанию «Сибирь» (S7) оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг. Двум пассажирам, которые должны были добраться из Новосибирска в Красноярск, отказали в перелете.



Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Причина отказа — в том, что количество пассажиров превышало число мест на борту.



Гендиректору акционерного общества «Авиакомпания "Сибирь"» было внесено представление об устранении нарушений. В итоге пассажиры были доставлены в Красноярск, каждому из них выплатили компенсацию по 2,5 тысячи. Компанию наказали по части 2 статья 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов).



Ранее авиакомпанию «Победа» также оштрафовали на 30 тысяч рублей после того, как она отказала в перелете двум пассажирам.



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