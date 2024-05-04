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Город В Новосибирске отремонтируют здание областного правительства

В Новосибирске отремонтируют здание областного правительства

На работы планируется потратить более 2 миллионов рублей

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Заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Хозяйственное управление»

В Новосибирске проведут ремонт областного правительства на Красном проспекте, 18. Информация о выполнении работ появилась на сайте госзакупок накануне, 3 мая. Победителю аукциона готовы заплатить более 2,4 миллиона рублей.

— Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание облисполкома» (ремонт и приспособление к современному использованию — ремонт фасада) по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 18, — сказано в документах.

Заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Хозяйственное управление». В локальный сметный расчет закупки вошли такие работы, как устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, окраска, вывоз мусора и другое. Завершить работы планируется 31 августа этого года.

— В указанный срок включен срок на получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, — уточняется в документах.

Гарантийный срок установят на 5 лет со дня приемки результата работ. Источником финансирования ремонта выступает областной бюджет. НГС направил запрос заказчику работ.

По информации «Туристического портала Новосибирской области», здание построили стиле конструктивизма в 1933 году, участие в проектировании принимал будущий конструктор Останкинской телебашни Николай Никитин. Ранее в его помещениях располагались крайисполком, облисполком, дом советов, сейчас — правительство Новосибирской области.

В середине апреля стало известно, что в городе запланировали капремонт здания, в котором ранее находилась библиотека Новосибирского завода Химконцентратов. Начальная цена контракта — 34,6 миллиона рублей.

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Правительство Новосибирской области Закупки Ремонт Ремонт зданий Объект культурного наследия
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