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Культура Историческое здание на Богдашке отремонтируют за 34 миллиона — чем оно известно

Историческое здание на Богдашке отремонтируют за 34 миллиона — чем оно известно

Завершить работы планируют к концу 2024 года

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В 1971 году здание передали районной библиотеке

В Калининском районе запланировали капитальный ремонт здания, в котором ранее находилась библиотека Новосибирского завода Химконцентратов. Фонд модернизации ЖКХ НСО разместил конкурс на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 34,6 миллиона рублей.

В технической документации сказано, что подрядчик должен будет отремонтировать крышу, внутренние системы теплоснабжения и подвальные помещения. Начало работ запланировано на 21 мая, завершить ремонт должны 26 декабря 2024 года.

Сейчас в доме на улице Богдана Хмельницкого, 38 находится Центральная библиотека им. Д. С. Лихачева Калининского района. На ее сайте указано, что в 1971 году партийная и техническая библиотеки переехали на территорию завода, и все здание передали районному книгохранилищу. Дом входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

По мнению краеведа, важно сохранить архитектуру здания

Новосибирский краевед Константин Голодяев рассказал НГС, что жилому дому уже почти 70 лет.

— Этот жилой дом сдан в эксплуатацию в 1957 году. Сюда переехала библиотека завода НЗХК, для которой было выделено целых четыре этажа (1600 квадратных метров). Ее огромный читальный зал и сегодня расположен в двухэтажном пространстве. Крыша здания украшена красивым бельведером, — сообщил эксперт.

Константин Голодяев надеется, что капремонт библиотеки не ухудшит её внешний вид.

— 38-й дом составляет единый архитектурный ансамбль с зеркальным домом № 42 и ДК им Горького, а также домами на противоположной стороне улицы Богдана Хмельницкого № 35, 37, 39. Правда, нечётная сторона не входит в перечень охраняемых объектов, но внешний вид всех этих зданий необходимо рассматривать комплексно. А, главное, нужно уберечь эти красивые дома от практикуемого капремонтом метода упрощения и сбивания всех «архитектурных излишеств», — заключил краевед.

Ранее НГС писал, что на Красном проспекте отремонтируют старое здание — «Дому Аэрофлота» почти сто лет.

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