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Культура Историческое здание на Красном проспекте отремонтируют — ему почти сто лет

Историческое здание на Красном проспекте отремонтируют — ему почти сто лет

Рассматриваем фото объекта

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В верхней части здания есть объёмная надпись «Аэрофлот»

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует памятник культурного наследия «Дом «Аэрофлота»» на Красном проспекте, 44. Аукцион на разработку проектной документации разместили на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 766,7 тысяч рублей, заказчиком выступает МТУ Ространснадзора по СФО. Оно находится в этом же здании.

Здание построили в 1930-е годы

В документах на скайте госзакупок указано, что подрядчик должен будет обследовать внутренние помещения здания и выявить дефекты. Также победитель аукциона разработает архитектурные и конструктивные решения, а затем — проектную документацию, по которой проведут ремонт.

Подрядчик должен подготовить проект до 30 сентября 2024 года, заявки на участие в конкурсе принимают до 17 апреля.

Фасад сильно изношен

Здание «Дом «Аэрофлота»» построили в 1930-х годах. Точная дата и архитектор неизвестны. Помещение признано объектом культурного наследия регионального значения.

Как рассказал НГС краевед Константин Голодяев, здание построили после того, как новосибирский аэродром перенесли с Закаменского на Ельцовский.

— «Дом Аэрофлота» был построен на углу Красного проспекта и улицы Ядринцевской в начале 1930-х годов. Тогда наш аэродром как раз окончательно перебазировался с Закаменского на новый — Ельцoвский, более известный нам как «Северный». Официально он назывался «Новосибирский аэропорт Всесоюзного объединения Гражданского воздушного флота», и для административно-служебных помещений Аэрофлота построили новое здание в стиле конструктивизм, — сказал краевед.

Судя по всему, здание привлекало внимание вандалов

Для сотрудников аэродрома также построили жилой дом — он находится с другой стороны квартала, на улице Ядринцевская, 35.

Сроки ремонта пока неизвестны

НГС направил запрос в МТУ Ространснадзора по СФО, чтобы выяснить, в связи с чем было принято решение о ремонте объекта.

Ранее НГС писал о том, как у Толмачёво в Новосибирске сносят старое здание гостиницы, в которой останавливались депутаты и члены экипажей самолётов.

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