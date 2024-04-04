Около Толмачево сносят здание гостиницы 1960-х годов — в ней останавливались пассажиры, депутаты и члены экипажей

На территории новосибирского аэропорта Толмачево сносят здание гостиницы 1960-х годов постройки. Здесь отдыхали члены экипажа, пассажиры и депутаты.
Как рассказал НГС краевед Константин Голодяев, изначально здание на проспекте Мозжерина 8А на привокзальной площади Толмачево использовали, как ведомственную гостиницу аэропорта. Ее построили в начале 1960-х годов.
— Здесь отдыхали как экипажи, так и заселялись и пассажиры, и депутаты, для которых был отдельный блок в левом крыле. Также славился местный ресторан, — объяснил эксперт.
В пресс-службе аэропорта рассказали НГС, что вместо здания появится благоустроенная территория.
О планах аэропорта снести здания стало известно летом 2023 года. Тогда Толмачево на сайте госзакупок разместил лот на демонтаж строения, за работы были готовы заплатить почти 47,5 миллиона рублей. Победила компания, которая предложила снести здание за 6,4 миллиона рублей.