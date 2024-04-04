НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

южн.

 756мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

СРОЧНО

У кандидатов на пост мэра забрали телефоны

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Как пенсионер попал в рехаб
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Город эксклюзив Около Толмачево сносят здание гостиницы 1960-х годов — в ней останавливались пассажиры, депутаты и члены экипажей

Около Толмачево сносят здание гостиницы 1960-х годов — в ней останавливались пассажиры, депутаты и члены экипажей

НГС узнал, что появится на месте снесенного здания

1 747
17 комментариев
Строители ведут активные работы по демонтажу

На территории новосибирского аэропорта Толмачево сносят здание гостиницы 1960-х годов постройки. Здесь отдыхали члены экипажа, пассажиры и депутаты.

Как рассказал НГС краевед Константин Голодяев, изначально здание на проспекте Мозжерина 8А на привокзальной площади Толмачево использовали, как ведомственную гостиницу аэропорта. Ее построили в начале 1960-х годов.

— Здесь отдыхали как экипажи, так и заселялись и пассажиры, и депутаты, для которых был отдельный блок в левом крыле. Также славился местный ресторан, — объяснил эксперт.

В пресс-службе аэропорта рассказали НГС, что вместо здания появится благоустроенная территория.

Строение находится около нового терминала и перекрывает его фасад
Сейчас на объекте работает техника и сотрудники. Здание совсем скоро должны демонтировать
В прошлом году в пятиэтажке находились кофейня, банкоматы, транспортная компания и организации самого Толмачево

О планах аэропорта снести здания стало известно летом 2023 года. Тогда Толмачево на сайте госзакупок разместил лот на демонтаж строения, за работы были готовы заплатить почти 47,5 миллиона рублей. Победила компания, которая предложила снести здание за 6,4 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Здание Строение Демонтаж Снос Аэропорт Толмачево Аэропорт Толмачево Новый терминал Терминал
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Ника,  35

Александра,  33

Александр,  35

Лисенок,  42

Таня,  35

Любовь,  23

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление