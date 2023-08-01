Рядом с аэропортом Толмачево решили снести здание — на работы потратят больше 47 миллионов

Новый терминал Толмачево формально был введен в эксплуатацию в феврале, но в новый терминал пассажиров сначала вовсе не пускали, потом начали только принимать в нем прилетевших, позже стали пускать всех. Новый терминал позволил Толмачево принимать до 10 миллионов пассажиров в год. НГС прогулялся по новому Толмачево и посмотрел как он выглядит.