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Рядом с аэропортом Толмачево решили снести здание — на работы потратят больше 47 миллионов

Итоги подведут в конце августа

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В здании пять этажей

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На территории новосибирского аэропорта Толмачево решили снести здание. Как указано в лоте на сайте госзакупок, за работы по демонтажу готовы заплатить почти 47,5 миллиона рублей.

Согласно документам, АО «Аэропорт Толмачево» ищет подрядчика на снос здания по адресу проспект Мозжерина, 8А. В 5-этажном доме, согласно сервису 2ГИС, находится кофейня, банкоматы, транспортная компания и организации самого Толмачево. Итоги конкурса хотят подвести в конце августа.

НГС направил официальный запрос в пресс-службу аэропорта, чтобы узнать, почему здание решили снести.

Новый терминал Толмачево формально был введен в эксплуатацию в феврале, но в новый терминал пассажиров сначала вовсе не пускали, потом начали только принимать в нем прилетевших, позже стали пускать всех. Новый терминал позволил Толмачево принимать до 10 миллионов пассажиров в год. НГС прогулялся по новому Толмачево и посмотрел как он выглядит.

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