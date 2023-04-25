Полный улёт: гуляем по новому терминалу аэропорта Толмачёво — теперь пассажиры S7 улетают отсюда

Терминал С аэропорта Толмачёво спустя 2,5 месяца после официального открытия начал не только принимать пассажиров, но и отправлять их: с 25 апреля авиакомпания S7 перевела туда все вылеты из Новосибирска. Обозреватель НГС прошёл через терминал С путём обычного пассажира, а также испытал на себе привилегии путешествующих бизнес-классом.
Новый терминал формально был введен в эксплуатацию ещё в феврале, но услышавшие об этом в новостях пассажиры зря направлялись к огромному зданию, которое выросло перед привычным терминалом А. В новый терминал пассажиров сначала вовсе не пускали, потом начали только принимать в нём прилетевших. То есть тех, кому от аэропорта как правило ничего уже не нужно — забрал багаж и поехал дальше.
Пройдя обычный контроль на входе, пассажиры попадают в зал с высоченным потолком, который «подпирают» огромные колонны-турбины. Наверху они расходятся в стороны лепестками, над которыми видно небо. Здесь со временем будет проходить регистрация на любые рейсы, как внутренние, так и международные, и уже потом поток пассажиров будут разводить по разным зонам.
В новый терминал перенесли скульптуру, изображающую покорение Сибири Ермаком — раньше она стояла в терминале Б. Дополнить её решили копией боевого самолёта, на котором летал Александр Покрышкин. Самолёт стоит в дальнем углу терминала, так что его можно и не заметить.
Из торгово-сервисных новинок можно отметить магазин сети «Магнит» мини-формата. По сути это большой киоск, где можно купить снеки, сладости, напитки, а ещё и простую упакованную еду. Так что если вас пугают цены в заведениях аэропорта, можно взять какой-то еды здесь. Тут же продаётся кофе в автомате и хот-доги.
52 стойки регистрации вытянулись вдоль почти всего зала. Пока здесь работает только зона S7, но скоро подтянутся и другие авиакомпании. Первые пассажиры идут к стойкам довольно буднично, просто спеша сдать багаж, чтобы дальше отправиться налегке. Лишь немногие снимают зал и вообще демонстрируют какой-то отчетливый интерес к новому терминалу. Хотя с другой стороны, его ждали так долго, что можно было уже и привыкнуть.
Пункт предполётного досмотра и проход в «стерильную» зону расположены на третьем этаже, куда ведут эскалаторы. На втором уровне нужно сделать пересадку, а заодно можно бросить ещё раз взгляд на зал внизу. Эскалатора два, хотя вниз едут единицы. Там, наверху, в сущности, нет ничего, кроме нависающей над залом площадки и прохода в зону досмотра.
Несмотря на пока небольшой поток, в зоне досмотра привычная толчея. И так же, как это часто бывает, сократить время ожидания можно, согласившись пройти через сканер. На фото, кстати, можно разглядеть, что именно видит на своём экране оператор. Если вы не несёте под одеждой каких-то металлических предметов, то ничего интересного там не разглядеть.
На верхнем уровне в стерильной зоне пассажиров привычно ждут распростёртые объятия (а точнее, банковские терминалы) предприятий общепита и магазинов. В первый день полноценной работы терминала открыты были не все. Зато те, кто был готов принимать клиентов, получили аншлаг.
Родителей с детьми порадует компактный, но довольно высокий игровой комплекс, где можно лазать и скатываться вниз по пластиковым трубам. Такие штуки предназначены для детей как раз в том возрасте, когда им некуда девать энергию и скучно сидеть на одном месте просто потому, что «так положено». Так что «лазалка» убивает сразу двух зайцев: и сами дети при деле, и взрослых не так раздражают своей беготнёй.
Те, кто может себе позволить билеты в бизнес-класс, смогут ждать вылета в более комфортных условиях. Окна бизнес-зала S7 выходят на здание старой диспетчерской вышки — сейчас она имеет, скорее, историческую ценность, но расположена так, что лучше всего её рассматривать именно отсюда.
В бизнес-зале несколько зон. Для тех, кто может позволить себе не только билеты бизнес-класса, но и не работать в ожидании посадки в этот самый бизнес-класс, предусмотрены дизайнерские диваны. Если пассажиру нужно будет посмотреть документы или даже провести брифинг в Zoom, он может воспользоваться для этого специальной комнатой, где никто не будет мешать.
Новый терминал позволит Толмачёво принимать до 10 миллионов пассажиров в год. Впрочем, если рост их количества будет идти нынешними темпами, то достижения этой планки долго ждать не придётся. В прошлом году через аэропорт прошли 7,6 миллиона пассажиров, а ведь не так давно и планка в 5 миллионов казалась колоссальным достижением. Только S7 в Новосибирске сегодня перевозит около 18 тысяч пассажиров в сутки.
Старые терминалы никуда не делись, они так же продолжают принимать и отправлять пассажиров, хотя в терминале Б пассажиров станет меньше уже сегодня вечером — им будут пользоваться пассажиры международных рейсов. Новый терминал со старыми соединили временным ограждённым переходом, чтобы не нужно было ещё раз проходить контроль на входе.
С 25 апреля добраться до Толмачёво стало проще благодаря появлению нового автобусного маршрута № 112. Он следует от площади Карла Маркса, и на нём работают новые низкопольные автобусы.