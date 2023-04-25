Полный улёт: гуляем по новому терминалу аэропорта Толмачёво — теперь пассажиры S7 улетают отсюда

Родителей с детьми порадует компактный, но довольно высокий игровой комплекс, где можно лазать и скатываться вниз по пластиковым трубам. Такие штуки предназначены для детей как раз в том возрасте, когда им некуда девать энергию и скучно сидеть на одном месте просто потому, что «так положено». Так что «лазалка» убивает сразу двух зайцев: и сами дети при деле, и взрослых не так раздражают своей беготнёй.