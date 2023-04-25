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Новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево открыли для пассажиров S7 Airlines

До этого сектор работал на прилет других авиакомпаний

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До 25 апреля терминалом пользовались только пассажиры других авиакомпаний

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С 25 апреля пассажиры авиакомпании S7 Airlines смогут ожидать вылета в новом терминале аэропорта Толмачево.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, пассажиры всех внутренних рейсов на прилет и вылет теперь смогут пользоваться терминалом С. Прежде терминал работал только на прилет других авиакомпаний.

Для пассажиров международных рейсов правила остаются без изменений, они будут пользоваться сектором Б.

— Сейчас из Новосибирска мы выполняем до 80 рейсов и перевозим около 18 000 пассажиров в сутки — за год наши перевозки выросли на 21%. И новый, современный, комфортный терминал даст безграничные возможности для нашего дальнейшего развития, — рассказали в пресс-службе S7 Airlines.

Сегодня, 25 апреля, первая тысяча пассажиров, которая вылетает из сектора С, получит сертификаты номиналом на одну тысячу миль.

Новый терминал официально открыли вместе с Владимиром Путиным через телемост еще 9 февраля. Терминал был закрыт для части посетителей несколько месяцев.

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