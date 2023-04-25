Новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево открыли для пассажиров S7 Airlines

С 25 апреля пассажиры авиакомпании
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, пассажиры всех внутренних рейсов на прилет и вылет теперь смогут пользоваться терминалом С. Прежде терминал работал только на прилет других авиакомпаний.
Для пассажиров международных рейсов правила остаются без изменений, они будут пользоваться сектором Б.
— Сейчас из Новосибирска мы выполняем до 80 рейсов и перевозим около
Сегодня, 25 апреля, первая тысяча пассажиров, которая вылетает из сектора С, получит сертификаты номиналом на одну тысячу миль.
Новый терминал официально открыли вместе с Владимиром Путиным через телемост еще 9 февраля. Терминал был закрыт для части посетителей несколько месяцев.