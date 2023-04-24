До аэропорта за 32 рубля: от площади Маркса запускают новый автобус в Толмачево — смотрим график движения

В Новосибирске запустят новый автобусный маршрут
По данным регионального правительства, на линии маршрута будут работать шесть низкопольных автобусов большого класса. Перевозчиком является муниципальное предприятие «Новосибирскгортранс» на условиях государственного контракта.
— Новый автобусный маршрут позволит пассажирам за полчаса добираться от площади Карла Маркса до нового терминала аэропорта Толмачево им.
Отмечается, что поездка в новом общественном транспорте обойдется новосибирцам в 32 рубля, интервал между рейсами составит 30 минут.
На сайте Минтранса Новосибирской области опубликовано расписание нового маршрута в аэропорт Толмачево. В документе указано, что первый автобус отправляется с остановки «Метро "Площадь Маркса"» в 05:45, от аэропорта Толмачево — в 06:45. Последний автобус выезжает в аэропорт в 20:30, обратно — в 21:30.
Несколько дней назад в Новосибирской области открыли сезонные дачные маршруты. Их запустили из Новосибирска и Бердска в Искитимский, Коченёвский и Колыванский районы.