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До аэропорта за 32 рубля: от площади Маркса запускают новый автобус в Толмачево — смотрим график движения

Транспорт начет курсировать по новому маршруту с 25 апреля

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Первый рейс в Толмачево будет отправляться в 05:45

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В Новосибирске запустят новый автобусный маршрут № 112 от площади Карла Маркса в аэропорт Толмачево. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, общественный транспорт начнет работу с 25 апреля.

По данным регионального правительства, на линии маршрута будут работать шесть низкопольных автобусов большого класса. Перевозчиком является муниципальное предприятие «Новосибирскгортранс» на условиях государственного контракта.

— Новый автобусный маршрут позволит пассажирам за полчаса добираться от площади Карла Маркса до нового терминала аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина, — приводит пресс-служба облправительства слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

Отмечается, что поездка в новом общественном транспорте обойдется новосибирцам в 32 рубля, интервал между рейсами составит 30 минут.

Расписание маршрута <nobr class="_">№ 112</nobr> в Новосибирске

Расписание маршрута № 112 в Новосибирске

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На сайте Минтранса Новосибирской области опубликовано расписание нового маршрута в аэропорт Толмачево. В документе указано, что первый автобус отправляется с остановки «Метро "Площадь Маркса"» в 05:45, от аэропорта Толмачево — в 06:45. Последний автобус выезжает в аэропорт в 20:30, обратно — в 21:30.

Несколько дней назад в Новосибирской области открыли сезонные дачные маршруты. Их запустили из Новосибирска и Бердска в Искитимский, Коченёвский и Колыванский районы.

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Общественный транспортАвтобусАэропорт ТолмачевоПлощадь Карла Маркса
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