Дачники открывают сезон: по Новосибирской области пустили летние автобусные маршруты

22 апреля открылись сезонные дачные маршруты — их запустили в Искитимский, Коченёвский и Колыванский районы.
В этом году запуск маршрутов состоялся позже обычного из-за холодов, признал начальник Управления организации пассажирских перевозок областного Минтранса Евгений Тюрин. Продлится сезон до
— Будет курсировать 11 маршрутов, на которых будет работать 16 единиц подвижного состава. Маршруты начинаются в Новосибирске и Бердске, заканчиваются в Искитимском, Коченёвском, Колыванском районах, — рассказал Евгений Тюрин.
Тарифы на трех маршрутах не регулируют власти — их формирует рынок. В их числе, например, маршрут 1702 до поселка Рыбачий: на нём стоимость проезда от конечной до конечной составляет 115 рублей и нет льгот. На остальных маршрутах есть возможность льготного проезда.
График двух маршрутов НГС публиковал 21 апреля, подробный график дачных автобусов можно уточнить на сайте Минтранса.
Если дачи у вас еще нет, но очень хочется — почитайте обзор дач в продаже, который мы готовили к началу сезона. А как сделать дачу местом для отдыха, а не только для работы, рассказали эксперты.