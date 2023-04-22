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Дачники открывают сезон: по Новосибирской области пустили летние автобусные маршруты

Автобусы будут курсировать по 11 маршрутам на территории Новосибирской области до середины октября

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Маршрут 1702 в Колыванский район — один из популярных: к 7 утра в автобусе собирается уже около 20 пассажиров

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22 апреля открылись сезонные дачные маршруты — их запустили в Искитимский, Коченёвский и Колыванский районы.

В этом году запуск маршрутов состоялся позже обычного из-за холодов, признал начальник Управления организации пассажирских перевозок областного Минтранса Евгений Тюрин. Продлится сезон до 15 октября.

— Будет курсировать 11 маршрутов, на которых будет работать 16 единиц подвижного состава. Маршруты начинаются в Новосибирске и Бердске, заканчиваются в Искитимском, Коченёвском, Колыванском районах, — рассказал Евгений Тюрин.

Тарифы на трех маршрутах не регулируют власти — их формирует рынок. В их числе, например, маршрут 1702 до поселка Рыбачий: на нём стоимость проезда от конечной до конечной составляет 115 рублей и нет льгот. На остальных маршрутах есть возможность льготного проезда.

График двух маршрутов НГС публиковал 21 апреля, подробный график дачных автобусов можно уточнить на сайте Минтранса.

Если дачи у вас еще нет, но очень хочется — почитайте обзор дач в продаже, который мы готовили к началу сезона. А как сделать дачу местом для отдыха, а не только для работы, рассказали эксперты.

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