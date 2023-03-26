Песочные берега, хвойные пляжи: смотрим на топ-10 новосибирских дач дешевле миллиона

Учитывая цены на недвижимость в городе, несколько наивно полагать, что легко будет найти приличное загородное жиль на лето стоимостью всего до миллиона рублей. Очевидно, предел бюджета сразу отсекает все престижные локации, а новых просторных домов в состоянии «живи хоть сейчас» за такую цену просто нет.



При должном упорстве найти дачу можно уже за 150 тысяч рублей — вопрос в том, сколько еще вы готовы в нее вложить (в том числе на проезд к этой даче). Зато простора для фантазии — просто масса. Мы выбрали из более чем 400 вариантов самые интересные.

