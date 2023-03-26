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Классно на даче. Обзор дачных сообществОбзор

Песочные берега, хвойные пляжи: смотрим на топ-10 новосибирских дач дешевле миллиона

Обзор доступных вариантов к лету — от Академгородка до дальних дач

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Новосибирцы начали выбирать себе дачи на лето

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До схода снега, кажется, еще далеко, но лето неотвратимо близится. Счастливые обладатели дач уже вовсю взращивают на подоконниках рассаду, а те, кто только хочет попасть в эту категорию новосибирцев, присматривается к рынку дач. Но мы помним про кризис на дворе, поэтому посмотрели, что предлагают страждущим в сегменте эконом — стоимостью до миллиона рублей. Радикально дешевые варианты в этом обзоре мы не рассматриваем — постарались выбрать те, что выглядят хоть сколько-нибудь привлекательно уже сейчас.

Учитывая цены на недвижимость в городе, несколько наивно полагать, что легко будет найти приличное загородное жиль на лето стоимостью всего до миллиона рублей. Очевидно, предел бюджета сразу отсекает все престижные локации, а новых просторных домов в состоянии «живи хоть сейчас» за такую цену просто нет.

При должном упорстве найти дачу можно уже за 150 тысяч рублей — вопрос в том, сколько еще вы готовы в нее вложить (в том числе на проезд к этой даче). Зато простора для фантазии — просто масса. Мы выбрали из более чем 400 вариантов самые интересные.

Террасы в Комаровке за полмиллиона

Симпатичный дом построен на участке с уклоном — так получилось встроить в него гараж в цоколе

Симпатичный дом построен на участке с уклоном — так получилось встроить в него гараж в цоколе

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Самый доступный вариант в обзоре — недалеко от Комаровки, возле станции Дубрава. По словам продавца, добраться до электрички можно за 15-минутную прогулку пешком. Здесь на участке в 7,5 сотки построен дачный дом площадью 38 квадратов. Правда, добраться до него зимой получится только на электричке — летом же можно проехать со стороны Гусинобродского шоссе.

Участок образован ровными террасами — какой простор для ландшафтного дизайна

Участок образован ровными террасами — какой простор для ландшафтного дизайна

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В доме симпатичный, аккуратный ремонт — возможно, дача даже не потребует больших трат

В доме симпатичный, аккуратный ремонт — возможно, дача даже не потребует больших трат

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У участка заметный уклон, и дача занимает три уровня: на первом, кирпичном — гараж и хозблок, на втором, щитовом, — две комнаты и кухня, еще одну комнату разместили в мансарде. Сам участок разделен на несколько ровных террас с газоном, фруктовым садом и старенькой теплицей — она, честно предупреждают в объявлении, потребует замены.

Бонусный дом в Криводановке за 590 тысяч

Площадь двухэтажного дачного дома — <nobr class="_">40 кв. м</nobr> — вполне достаточно для отдыха летом

Площадь двухэтажного дачного дома — 40 кв. м — вполне достаточно для отдыха летом

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В СНТ «Ивушка» на протоке Оби выставили на продажу не дачу, а землю — продавец отдельно подчеркивает это в объявлении. Площадь участка — всего 4 сотки, он находится, если верить геотегу, на окраине общества, но в пешей доступности от воды и недалеко от села Криводановка со всей его инфраструктурой.

— Рядом красивое озеро, пляжи, рыбалка! Много семей проживают постоянно, — описывает вариант продавец.

Главную ценность, считает продавец, представляет земля — а дом отдают к ней бонусом

Главную ценность, считает продавец, представляет земля — а дом отдают к ней бонусом

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При этом и дом, который по такой логике покупателю достанется бесплатно, симпатичный: двухэтажный, с витражной верандой и резными наличниками на окнах. На участке есть баня, но она требует доработки, признают в объявлении.

Немного усилий и 590 тысяч рублей

Рядышком два дома: старый щитовой и новый, но недостроенный

Рядышком два дома: старый щитовой и новый, но недостроенный

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Еще один вариант за 590 тысяч рублей нашелся в СНТ «Обской залив» на берегу Берди. Он скорее для тех, кто не хочет масштабно переделывать чужой дом, но и свой с нуля строить не готов: коробка дома здесь уже стоит, а вот на достройку и наполнение придется бросить собственные силы.

В перспективе дом может стать уютным местом для отдыха, но придется вложить время, силы и деньги

В перспективе дом может стать уютным местом для отдыха, но придется вложить время, силы и деньги

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— На участке расположены два дома. Первый дом в стройке: сделан каркас из бруса, обшит сайдингом. Укреплены рамы под стеклопакеты. Имеются стройматериалы для дальнейшего строительства. Осталось совсем немного — и дом летний готов. Стоит на ленточном фундаменте. Второй дом — щитовой, можно привести его в порядок и летом отдыхать и достраивать первый дом, — объясняют в объявлении.

Площадь одного из двух домов — 25 кв. м (вероятно, щитового). На участке в 4,62 сотки есть вода и электричество, а в обществе работает магазин и есть выход к Берди со спуском для моторных лодок.

«Кристальная» дача на Ине за 600 тысяч

Домик на участке небольшой, но аккуратный и ухоженный

Домик на участке небольшой, но аккуратный и ухоженный

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За 600 тысяч можно купить уютный домик с ухоженным участком недалеко от Ини, в СНТ «Кристалл». Площадь дома — 40 кв. м, он построен на участке в 7 соток и делит его с баней и множеством самых разных посадок.

На участке для всего нашлось место — даже для большого костровища, на котором можно приготовить настоящий походный обед

На участке для всего нашлось место — даже для большого костровища, на котором можно приготовить настоящий походный обед

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В домике две комнаты и кухня, есть газ. Снаружи обустроена небольшая летняя кухня. Общество, в котором расположена дача, выросло на берегу Ини, до реки от дачи около 10 минут пешком. А в соседнем СНТ «Звездочка» есть магазин и обозначена остановка общественного транспорта.

Дальняя дача за 700 тысяч

Вокруг дома ровный газон и множество цветов

Вокруг дома ровный газон и множество цветов

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Выше по Ине, ближе к Буготаку, выставили на продажу уютную дачу в СНТ «Сибиряк», с домом площадью 65 кв. м на участке в 5,59 сотки. В подарок, если надо, хозяева готовы оставить мебель.

— Дом и участок в идеальном состоянии, ничего ремонтировать не нужно, — уверяет продавец в объявлении. — В доме печь, камин, вода летняя по часам, есть скважина, летняя кухня, баня.

Рядом с домом — баня, дорожка к ней выложена плитами и тоже окружена цветниками

Рядом с домом — баня, дорожка к ней выложена плитами и тоже окружена цветниками

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К даче можно проехать зимой — в том числе на электричке до станции Кувшинка, которая находится в 10 минутах пешком. Общество, собственно, расположилось на полосе между железной дорогой и Инёй, так что до реки тоже недалеко.

Солнечный дом в «Кондитере» за 728 тысяч

Яркую дачу выставили на продажу в обществе «Кондитер»

Яркую дачу выставили на продажу в обществе «Кондитер»

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Эта дача за 728 тысяч рублей (расчет только наличными) недалеко от Плотниково — для тех, кто любит яркие краски. Ярко-желтый (хотя и видавший виды) дом площадью 60 кв. м построили в 1999 году в СНТ «Кондитер» на участке в 4 сотки. Внутри и снаружи дом обшит рейкой, на первом этаже для сохранения тепла установили двойные окна и поставили теплые двери.

— Кирпичная капитальная печь сделана таким образом, что обогревает все помещения в доме, — указано в объявлении. — В доме всегда светло и тепло: высокий фундамент и большие окна позволяют солнышку заглядывать в каждую комнату и обогревать теплом.

Внутри все помещения обшиты рейкой, а печь обогревает оба этажа дома и все его комнаты

Внутри все помещения обшиты рейкой, а печь обогревает оба этажа дома и все его комнаты

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Общая площадь дома — <nobr class="_">60 кв. м</nobr>, он сравнительно просторный в этой ценовой категории

Общая площадь дома — 60 кв. м, он сравнительно просторный в этой ценовой категории

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В доме на двух этажах четыре комнаты и кухня, в комнатах сделали встроенные шкафы для хранения. На участке, кроме дома, есть баня из бруса. В обществе работает магазин, а по субботам — фермерский рынок. В соседнем обществе, если верить «Яндекс.Картам», даже есть кафе.

Баня с видом на озеро за 930 тысяч

Сюда наверняка приятно будет приезжать просто пожарить шашлыки и провести время на природе

Сюда наверняка приятно будет приезжать просто пожарить шашлыки и провести время на природе

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Ближе к миллиону число вариантов растет, и выбирать уже сложнее. Причем иногда приходится выбирать между полноценным домом в неинтересном месте и участком или небольшой постройкой в перспективной локации.

В СНТ «Восток-1» недалеко от Академгородка за 950 тысяч рублей предлагают вариант, кажется, исключительно для отдыха: на участке площадью 7 соток с резким уклоном построена баня с просторной верандой. Здесь можно после парилки отдыхать за чашечкой травяного чая с видом на озеро.

С веранды бани открывается вид на озеро внизу

С веранды бани открывается вид на озеро внизу

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— Выход к воде через калитку сразу с участка. В озере водится рыба, можно посидеть с удочкой, и есть пляжная зона для всей семьи. Вблизи земельного участка есть грибной лес, который граничит с ботаническим садом, — описывает дачу продавец.

Перед баней довольно обширный ровный газон, так что при желании можно будет поставить и полноценный дом.

Дача с соснами и перспективой за 950 тысяч

Крупных построек на участке нет, зато много ухоженных деревьев, кустов и грядок

Крупных построек на участке нет, зато много ухоженных деревьев, кустов и грядок

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Еще одну дачу, которую можно достроить по своему усмотрению, предлагают в СНТ «Фотон» за Красным Яром, недалеко от Оби. На 7 сотках практически нет построек (зато вокруг — довольно дорогие дома), только маленький щитовой домик, хозблок с туалетом и два основательных парника.

Впрочем, здесь всё равно есть где расположиться с чашечкой чая и домашним вареньем

Впрочем, здесь всё равно есть где расположиться с чашечкой чая и домашним вареньем

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На участке есть электричество и вода, но главное — это множество хвойных деревьев по периметру, липа, цветники и другие посадки: владельцы не без гордости делятся фотографиями богатого урожая прямо в объявлении.

Дача с бассейном на лужайке за 970 тысяч

Эту дачу явно строили для отдыха: уютный дом, ровные газоны, беседка, бассейн — всё необходимое в наличии

Эту дачу явно строили для отдыха: уютный дом, ровные газоны, беседка, бассейн — всё необходимое в наличии

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Дом модернизировали и снаружи, и внутри, так что выглядит он самым современным в обзоре

Дом модернизировали и снаружи, и внутри, так что выглядит он самым современным в обзоре

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Добавив 20 тысяч рублей, можно приобрести самый, пожалуй, современный вариант нашего обзора — дачу с домом площадью 47 кв. м в СНТ «Медик 2» возле Гусиного Брода.

Дом двухэтажный: на первом — кухня-веранда и комната, на втором — еще одна комната.

— Дом деревянный, обшит сайдингом, модернизирована кровля. Красивая беседка установлена на подиуме, — описывает вариант продавец.

Лишнего на участке нет, но, если захочется, всегда можно добавить деревьев и грядок

Лишнего на участке нет, но, если захочется, всегда можно добавить деревьев и грядок

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Участок дом делит с новой баней и хозблоком — не считая беседки и бассейна. Въезд на территорию общества организован через шлагбаум, в шаговой доступности от самой дачи есть магазин, а в 5 минутах ходьбы — родник с питьевой водой (на участок проведена еще поливочная, но она есть только с мая по октябрь).

Рыбачья дача за миллион

Симпатичный домик находится довольно далеко от города — плюс это или минус, решать покупателю

Симпатичный домик находится довольно далеко от города — плюс это или минус, решать покупателю

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Самую дорогую дачу для обзора мы выбрали подальше от города, но с хорошей доступностью: она находится в СНТ «Инструментальщик-2», недалеко от Оби и ее протоки, и сюда ходит сразу два маршрута автобусов — от площади Калинина и от площади Маркса.

В доме несколько комнат: внизу и наверху, под крышей

В доме несколько комнат: внизу и наверху, под крышей

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— Чистейший воздух, в шаговой доступности Обь и песчаные протоки — идеальные места для пикников, рыбалки и купания. Участок находится в тупике. Электричество круглый год. На участке имеется скважина для подачи воды (используют как питьевую). Вокруг ухоженные застроенные участки, приветливые соседи, — описывает вариант продавец.

Недалеко от дачи — протока с песчаными берегами

Недалеко от дачи — протока с песчаными берегами

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Площадь участка — 9 соток (по факту, уверяют в объявлении, все 12 соток), аккуратного домика с верандой — 40 кв. м. Въезд в дачное общество закрытый.

Аналогичную подборку НГС делал год назад — сравните, как изменилось разнообразие на рынке и цены.

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