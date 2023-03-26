Песочные берега, хвойные пляжи: смотрим на топ-10 новосибирских дач дешевле миллиона

До схода снега, кажется, еще далеко, но лето неотвратимо близится. Счастливые обладатели дач уже вовсю взращивают на подоконниках рассаду, а те, кто только хочет попасть в эту категорию новосибирцев, присматривается к рынку дач. Но мы помним про кризис на дворе, поэтому посмотрели, что предлагают страждущим в сегменте эконом — стоимостью до миллиона рублей. Радикально дешевые варианты в этом обзоре мы не рассматриваем — постарались выбрать те, что выглядят хоть сколько-нибудь привлекательно уже сейчас.
Учитывая цены на недвижимость в городе, несколько наивно полагать, что легко будет найти приличное загородное жиль на лето стоимостью всего до миллиона рублей. Очевидно, предел бюджета сразу отсекает все престижные локации, а новых просторных домов в состоянии «живи хоть сейчас» за такую цену просто нет.
При должном упорстве найти дачу можно уже за 150 тысяч рублей — вопрос в том, сколько еще вы готовы в нее вложить (в том числе на проезд к этой даче). Зато простора для фантазии — просто масса. Мы выбрали из более чем 400 вариантов самые интересные.
Террасы в Комаровке за полмиллиона
Самый доступный вариант в обзоре — недалеко от Комаровки, возле станции Дубрава. По словам продавца, добраться до электрички можно за 15-минутную прогулку пешком. Здесь на участке в 7,5 сотки построен дачный дом площадью 38 квадратов. Правда, добраться до него зимой получится только на электричке — летом же можно проехать со стороны Гусинобродского шоссе.
У участка заметный уклон, и дача занимает три уровня: на первом, кирпичном — гараж и хозблок, на втором, щитовом, — две комнаты и кухня, еще одну комнату разместили в мансарде. Сам участок разделен на несколько ровных террас с газоном, фруктовым садом и старенькой теплицей — она, честно предупреждают в объявлении, потребует замены.
Бонусный дом в Криводановке за
590 тысяч
В СНТ «Ивушка» на протоке Оби выставили на продажу не дачу, а землю — продавец отдельно подчеркивает это в объявлении. Площадь участка — всего 4 сотки, он находится, если верить геотегу, на окраине общества, но в пешей доступности от воды и недалеко от села Криводановка со всей его инфраструктурой.
— Рядом красивое озеро, пляжи, рыбалка! Много семей проживают постоянно, — описывает вариант продавец.
При этом и дом, который по такой логике покупателю достанется бесплатно, симпатичный: двухэтажный, с витражной верандой и резными наличниками на окнах. На участке есть баня, но она требует доработки, признают в объявлении.
Немного усилий и
590 тысяч рублей
Еще один вариант за 590 тысяч рублей нашелся в СНТ «Обской залив» на берегу Берди. Он скорее для тех, кто не хочет масштабно переделывать чужой дом, но и свой с нуля строить не готов: коробка дома здесь уже стоит, а вот на достройку и наполнение придется бросить собственные силы.
— На участке расположены два дома. Первый дом в стройке: сделан каркас из бруса, обшит сайдингом. Укреплены рамы под стеклопакеты. Имеются стройматериалы для дальнейшего строительства. Осталось совсем немного — и дом летний готов. Стоит на ленточном фундаменте. Второй дом — щитовой, можно привести его в порядок и летом отдыхать и достраивать первый дом, — объясняют в объявлении.
Площадь одного из двух домов —
«Кристальная» дача на Ине за
600 тысяч
За 600 тысяч можно купить уютный домик с ухоженным участком недалеко от Ини, в СНТ «Кристалл». Площадь дома —
В домике две комнаты и кухня, есть газ. Снаружи обустроена небольшая летняя кухня. Общество, в котором расположена дача, выросло на берегу Ини, до реки от дачи около 10 минут пешком. А в соседнем СНТ «Звездочка» есть магазин и обозначена остановка общественного транспорта.
Дальняя дача за
700 тысяч
Выше по Ине, ближе к Буготаку, выставили на продажу уютную дачу в СНТ «Сибиряк», с домом площадью
— Дом и участок в идеальном состоянии, ничего ремонтировать не нужно, — уверяет продавец в объявлении. — В доме печь, камин, вода летняя по часам, есть скважина, летняя кухня, баня.
К даче можно проехать зимой — в том числе на электричке до станции Кувшинка, которая находится в 10 минутах пешком. Общество, собственно, расположилось на полосе между железной дорогой и Инёй, так что до реки тоже недалеко.
Солнечный дом в «Кондитере» за
728 тысяч
Эта дача за 728 тысяч рублей (расчет только наличными) недалеко от Плотниково — для тех, кто любит яркие краски. Ярко-желтый (хотя и видавший виды) дом площадью
— Кирпичная капитальная печь сделана таким образом, что обогревает все помещения в доме, — указано в объявлении. — В доме всегда светло и тепло: высокий фундамент и большие окна позволяют солнышку заглядывать в каждую комнату и обогревать теплом.
В доме на двух этажах четыре комнаты и кухня, в комнатах сделали встроенные шкафы для хранения. На участке, кроме дома, есть баня из бруса. В обществе работает магазин, а по субботам — фермерский рынок. В соседнем обществе, если верить «Яндекс.Картам», даже есть кафе.
Баня с видом на озеро за
930 тысяч
Ближе к миллиону число вариантов растет, и выбирать уже сложнее. Причем иногда приходится выбирать между полноценным домом в неинтересном месте и участком или небольшой постройкой в перспективной локации.
В СНТ «Восток-1» недалеко от Академгородка за 950 тысяч рублей предлагают вариант, кажется, исключительно для отдыха: на участке площадью 7 соток с резким уклоном построена баня с просторной верандой. Здесь можно после парилки отдыхать за чашечкой травяного чая с видом на озеро.
— Выход к воде через калитку сразу с участка. В озере водится рыба, можно посидеть с удочкой, и есть пляжная зона для всей семьи. Вблизи земельного участка есть грибной лес, который граничит с ботаническим садом, — описывает дачу продавец.
Перед баней довольно обширный ровный газон, так что при желании можно будет поставить и полноценный дом.
Дача с соснами и перспективой за
950 тысяч
Еще одну дачу, которую можно достроить по своему усмотрению, предлагают в СНТ «Фотон» за Красным Яром, недалеко от Оби. На 7 сотках практически нет построек (зато вокруг — довольно дорогие дома), только маленький щитовой домик, хозблок с туалетом и два основательных парника.
На участке есть электричество и вода, но главное — это множество хвойных деревьев по периметру, липа, цветники и другие посадки: владельцы не без гордости делятся фотографиями богатого урожая прямо в объявлении.
Дача с бассейном на лужайке за
970 тысяч
Добавив 20 тысяч рублей, можно приобрести самый, пожалуй, современный вариант нашего обзора — дачу с домом площадью
Дом двухэтажный: на первом — кухня-веранда и комната, на втором — еще одна комната.
— Дом деревянный, обшит сайдингом, модернизирована кровля. Красивая беседка установлена на подиуме, — описывает вариант продавец.
Участок дом делит с новой баней и хозблоком — не считая беседки и бассейна. Въезд на территорию общества организован через шлагбаум, в шаговой доступности от самой дачи есть магазин, а в 5 минутах ходьбы — родник с питьевой водой (на участок проведена еще поливочная, но она есть только с мая по октябрь).
Рыбачья дача за миллион
Самую дорогую дачу для обзора мы выбрали подальше от города, но с хорошей доступностью: она находится в СНТ «Инструментальщик-2», недалеко от Оби и ее протоки, и сюда ходит сразу два маршрута автобусов — от площади Калинина и от площади Маркса.
— Чистейший воздух, в шаговой доступности Обь и песчаные протоки — идеальные места для пикников, рыбалки и купания. Участок находится в тупике. Электричество круглый год. На участке имеется скважина для подачи воды (используют как питьевую). Вокруг ухоженные застроенные участки, приветливые соседи, — описывает вариант продавец.
Площадь участка — 9 соток (по факту, уверяют в объявлении, все 12 соток), аккуратного домика с верандой —
Аналогичную подборку НГС делал год назад — сравните, как изменилось разнообразие на рынке и цены.