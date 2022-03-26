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Микрозамок у Ини продают за 350 тысяч. И еще 14 самых интересных дач дешевле миллиона в Новосибирске

Обзор лучших недорогих дач для отпуска — с каминами, видами на реку и цветниками

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Хотя весна в этом году новосибирцев погодой не радует, впереди всё равно лето, а значит, пора искать дачу

Хотя весна в этом году новосибирцев погодой не радует, впереди всё равно лето, а значит, пора искать дачу

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Не исключено, что этой весной на рынке недвижимости будут царить дачи. И если в разгар пандемии их раскупали, чтобы провести отпуск на природе, то в этом году ситуация такая, что покупатели начали говорить о дачах в утилитарном смысле: для посадки картошки, морковки и прочих томатов. По наблюдениям экспертов, спрос на них уже вырос на 50% и продолжает набирать обороты. При этом самые популярные варианты — дешёвые, в которые можно вложить «подвисшие» в неопределённости накопления. Мы изучили предложения портала N1.RU и выбрали 15 интересных вариантов стоимостью до 1 миллиона рублей.

Микрозамок у Ини за 350 тысяч


Чем не дача-крепость — только довести до ума

Чем не дача-крепость — только довести до ума

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Самое доступное и, пожалуй, самое необычное предложение — крошечный дом в СНТ «Кирпичник», недалеко от излучины Ини в Мошковском районе. Площадь двухэтажного дома — всего 24 кв. м, зато архитектура — авторская: тут и зубцы, как у кремлёвской стены, и кирпичный рисунок на фасаде, и филигранные балкончики.

В домике давно никто не жил и требуется ремонт, при этом некоторые комнаты, кажется, даже не пытались обживать, а в других есть вот такие обитые вагонкой стенные шкафы. За стеклянными дверками — отделанная плиткой винтовая лестница

В домике давно никто не жил и требуется ремонт, при этом некоторые комнаты, кажется, даже не пытались обживать, а в других есть вот такие обитые вагонкой стенные шкафы. За стеклянными дверками — отделанная плиткой винтовая лестница

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Согласно объявлению, этот замок построили в 1980 году, и в нём давно никто не жил, так что понадобится ремонт. К нему прилагается участок в 5 соток с кедрами, на котором есть поливочная вода и скважина. В подарок обещают запас кирпича на строительство бани. Добраться до микрозамка можно на маршрутке от Речного вокзала или на электричке до станции Паровозная — правда, придётся ещё полчаса идти пешком.

История у объявления длинная: необычную дачу продают с июня 2017 года. Запросы владельца за это время колебались, но как стартовали с 350 тысяч рублей, так на них и остановились.

Вид на Бердский залив за полмиллиона

Двухэтажный дом одним из фасадов, согласно описанию, смотрит на Бердский залив

Двухэтажный дом одним из фасадов, согласно описанию, смотрит на Бердский залив

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За 500 тысяч рублей можно стать обладателем более просторного дома в деревне Бердь, в ТСН «Морозовское»: узком и длинном обществе, растянувшемся вдоль железной дороги — примерно посередине у него станция Морозово. Площадь дома — 40 квадратов, со второго этажа открывается вид на сад и вдали — Бердский залив, до которого можно дойти пешком.

Сад у дачи ухоженный и с множеством посадок: тут и «плантация клубники», и кусты с малиной и смородиной, и сирень

Сад у дачи ухоженный и с множеством посадок: тут и «плантация клубники», и кусты с малиной и смородиной, и сирень

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— Счастливым обладателям остаётся в подарок два дивана, две кровати, телевизор, холодильник, шкаф, одеяла, кресло-качалка, три стола, шезлонг, пляжный зонт и весь садовый инвентарь, — обещает продавец, не показывая, впрочем, на фото, в каком состоянии вся эта благодать. — Приятным бонусом будет новая газонокосилка фирмы BОSСH с контейнером для сбора травы и отличный инструмент для наведения порядка на участке.

Дача с чистого листа за 600 тысяч

На участке есть дом под самоотделку, а вот садом придётся заняться с ноля

На участке есть дом под самоотделку, а вот садом придётся заняться с ноля

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За 600 тысяч в СНТ «Озерки-1» у Северного объезда можно купить участок 6 соток с относительно новым домом. Согласно объявлению, его построили в 2011 году, но довести до ума решили недавно: заменили окна, крышу, проводку. Все помещения — девственно новые, со свежим гипсокартоном по всем поверхностям. Остаётся только наклеить обои и расставить мебель. Продавец уверяет, что жить здесь можно круглый год. Правда, в объявлении также указано, что на участке нет туалета. Зато есть обновлённая баня.

Первый этаж дома требует внимания, отмечают в объявлении, зато второй уже готов к проживанию

Первый этаж дома требует внимания, отмечают в объявлении, зато второй уже готов к проживанию

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Недалеко от дачного общества — кстати, охраняемого круглый год, подчёркивают в объявлении — есть озеро Старица. В справочнике «2ГИС» даже есть необычная отметка: «место для дайвинга». Отзывов о дайвинге здесь в сервисе нет, зато есть фотографии пляжа, что тоже заманчиво.

Образцовый огород за 600 тысяч

Этот вариант явно понравится тем, кто склонен к перфекционизму

Этот вариант явно понравится тем, кто склонен к перфекционизму

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Если обустраивать сад и огород самостоятельно не хочется, то есть отличный вариант с уже готовыми — прямо-таки образцово-показательный, хоть и небольшой, всего 4 сотки. У каждой грядки здесь — своё обрамление, границы аккуратно выложены бетонными «камнями», а дорожки — плиткой. На участке есть баня, правда, без печи — владельцы используют её как домик. Рядом заложен бетонный фундамент под уже основательный дом.

Дача находится в СНТ «Сосна» недалеко от Колыванского шоссе, между Кривым озером и Кудряшовским бором. В обществе есть газ, электричество круглый год и вода из скважины, до дач летом ходит автобус — остановка всего в 200 метрах.

Дача с лесом за 700 тысяч

Дом находится на ухоженном участке с настоящим лесом на заднем плане — здесь и многолетние берёзы, и ели, а в саду есть плодовые деревья

Дом находится на ухоженном участке с настоящим лесом на заднем плане — здесь и многолетние берёзы, и ели, а в саду есть плодовые деревья

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Среди предложений много дач в направлении Плотниково — на обоих берегах Ини. В СНТ «Путеец» за 700 тысяч можно купить участок с домом в окружении практически леса: прямо возле дома растут огромные берёзы и ели. Площадь дома не указана, а площадь участка — 7,2 сотки. Правда, в объявлении говорится, что форма собственности на него не оформлена. За двухэтажным домом есть сад со всеми посадками и теплицей, новому владельцу обещают оставить садовый инвентарь.

«Путеец» расположился на берегу Ини по двум сторонам железнодорожной линии, до станции Новородниковый всего 5 минут пешком, а ближайший сосед общества — «Бурводовец», в котором журналисты НГС побывали в прошлом году.

Сказочный сад за 749 тысяч

За Академгородком можно прикупить симпатичную дачу с красивым садом

За Академгородком можно прикупить симпатичную дачу с красивым садом

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Дачи за Академгородком, как правило, в миллион не укладываются, но нашёлся один вариант за 749 тысяч: уютная дача с ухоженным садом на 6 сотках в СНТ «Генетик», рядом с историко-архитектурным музеем под открытым небом (где, кстати, проводят интересные мероприятия). Участок, согласно объявлению, находится рядом с лесом, а рядом есть ещё один свободный: владельцы используют его под посадки и парковку, но при желании его можно приватизировать и распоряжаться как-то более основательно.

Для нынешних владельцев дача, очевидно, — одно из любимых мест

Для нынешних владельцев дача, очевидно, — одно из любимых мест

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Площадь домика всего 24 кв. м: если новые владельцы решат построить что-то просторнее, его предлагают использовать как баню. Или, например, как гостевой: выглядит он очень уютно, на мансарде, уверяют в объявлении, в тёплые ночи можно спать. А ещё к нему прилагается красивый и ухоженный сад с цветниками, вишнёвыми деревьями и виноградом, который даёт урожай.

Меблированная дача за 800 тысяч

Зимой, судя по фото, к дому тоже можно пробраться

Зимой, судя по фото, к дому тоже можно пробраться

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Недалеко от станции Восточная в Тогучинском районе в обществе Кондитер за 800 тысяч можно купить полностью готовую к проживанию дачу. Участок скромный — всего 4 сотки, дом тоже небольшой, 42 квадрата, зато с гаражом, а рядом есть баня.

Владельцы обещают оставить покупателям всю мебель и технику — хороший вариант для тех, кто ищет готовую дачу на лето

Владельцы обещают оставить покупателям всю мебель и технику — хороший вариант для тех, кто ищет готовую дачу на лето

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Комнаты здесь отделаны вагонкой: гостиная с кухней внизу и спальня наверху. Есть русская печь и необходимая техника — владельцы заберут только личные вещи, говорится в объявлении. Летом к обществу ходит маршрутка, зимой, судя по фото, к дому тоже можно пробраться. На въезде в общество есть магазин.

Дача с камином за 850 тысяч

Большой дачный дом с отличным обзором на окрестности — в таком здорово по вечерам пить чай на балконе

Большой дачный дом с отличным обзором на окрестности — в таком здорово по вечерам пить чай на балконе

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В Новолуговом, в обществе «Наука» за 850 тысяч предлагают просторный дачный дом с прекрасным видом: дом площадью 60 кв. м стоит на высокой точке, так что с балкона видно все окрестные дачи, сосновый бор и Иню. Доехать сюда можно на маршрутке или на электричке до станции Издревая и пройтись пешком через речку по мостику.

Это дача для отдыха: участок небольшой, зато в доме есть камин, а остеклённая веранда увита девичьим виноградом

Это дача для отдыха: участок небольшой, зато в доме есть камин, а остеклённая веранда увита девичьим виноградом

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Под домом по всему периметру есть подвал. Как и предыдущий, этот дом внутри отделан вагонкой, а в гостиной здесь есть полноценный камин. Веранда увита девичьим виноградом, здесь установлена лестница в спальню на втором этаже. В общем, очень живописный дачный вариант: много картошки на 4 сотках участка не вырастишь, зато можно написать пару романов.

Дача в Обском заливе за 850 тысяч

Небольшой, но основательный кирпичный домик придётся отремонтировать, чтобы провести здесь лето

Небольшой, но основательный кирпичный домик придётся отремонтировать, чтобы провести здесь лето

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Если вопрос просторного участка принципиален, за ту же сумму можно приобрести почти 10 соток в СНТ «Обской залив» рядом с одноимённой железнодорожной станцией: в объявлении указано, что до него от электрички всего 5 минут пешком. Площадь кирпичного домика — всего 20 кв. м, в нём придётся сделать ремонт, зато тут есть электричество и установлен счётчик.

Участок просторный, со всеми посадками и теплицами, так что если вам в первую очередь нужны запасы на зиму, это неплохой вариант

Участок просторный, со всеми посадками и теплицами, так что если вам в первую очередь нужны запасы на зиму, это неплохой вариант

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Главное преимущество этой дачи — ухоженный участок с посадками и двумя высокими стеклянными теплицами. Здесь растут малина, вишня, два вида винограда и множество других ягод и фруктов, так что как минимум вареньем вы себя обеспечите на всю зиму, если выращивание картофеля вас не привлекает.

Домик в деревне за 850 тысяч

За 850 тысяч можно приобрести настоящую сельскую усадьбу

За 850 тысяч можно приобрести настоящую сельскую усадьбу

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Самая дальняя дача в подборке — не дача, а полноценный сельский дом, даже усадьба: с двумя гаражами, отдельной тёплой кухней, сараем для скота и, разумеется, баней с новой печью и уже заготовленными дровами и углём.

В доме, кажется, жили постоянно — это значит, что внутри должно быть достаточно комфортно

В доме, кажется, жили постоянно — это значит, что внутри должно быть достаточно комфортно

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Дача находится в селе Степногутово, недалеко от горнолыжного комплекса «Танай». Площадь участка — 30 соток: места хватит и для сада, и для посадок на большую семью. Дом тоже просторный: на 56,6 квадратах здесь есть кухня и гостиная, 2 спальни. По дому проведено отопление, в систему залита незамерзающая жидкость, подчёркивает владелец в объявлении. Часть мебели он готов оставить новым владельцам. Для того чтобы сбежать из города подальше, но жить в комфорте — неплохой вариант.

Дача под охраной за 900 тысяч

Дом из бруса недалеко от берега Ини

Дом из бруса недалеко от берега Ини

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Эта дача, как ещё несколько в обзоре, находится на берегу Ини, в СНТ «Изумруд» — до неё можно за 15–20 минут дойти от станции Геодезическая. На участке 7,2 сотки здесь построен дом из бруса площадью 65 квадратов с просторной верандой, а в другой части участка — баня. В доме, согласно объявлению, есть камин, печь и электрическая плита — отличный вариант, если вы часто принимаете на даче множество голодных гостей.

Плюс этой дачи — её доступность в любое время: зимой есть и электричество, и почищенные дороги, потому что многие здесь живут круглый год.

— Общество большое, хорошее управление, на въезде охрана и камеры по периметру, — добавляет в объявлении продавец. Правда, за дачу он уже успел принять задаток, не снимая её с продажи.

Уголок в Седовой Заимке за 950 тысяч

Перед домом на газоне могут разместиться три автомобиля

Перед домом на газоне могут разместиться три автомобиля

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Эта дача — самая скромная по площади, зато находится в очень живописном месте, среди сосен на берегу Оби — в Седовой Заимке. Летом сюда можно добираться на маршрутке или теплоходе — здесь у него как раз конечная точка маршрута.

В доме, судя по фото, живут всё лето

В доме, судя по фото, живут всё лето

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Согласно объявлению, до реки от этой дачи всего 200 м, но участок находится на высокой точке, так что затопление ему не грозит. Участок очень небольшой — всего 3,5 сотки. На нём построен дом площадью 60 кв. м и баня из бруса с летней кухней, перед домом есть место для 3 автомобилей, за ним — уходящий вниз огородик. Жить здесь можно с ранней весны до поздней осени, уверяет продавец.

Дача у озёр за 1 миллион

Яркий дом на участке в 9,89 соток оценили в <nobr class="_">1 миллион рублей</nobr>

Яркий дом на участке в 9,89 соток оценили в 1 миллион рублей

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Самая дорогая дача в обзоре — кирпичный дом в СНТ «Берёзка», рядом с Северным объездом и Криводановкой. За участок почти в 10 соток и дом площадью 65 кв. м просят 1 миллион рублей. В доме печное отопление, есть электричество, а на участке — баня, скважина с круглый год доступной водой, красивые ели и другие посадки.

В доме, в принципе, можно жить, но некоторым другим в обзоре он проигрывает интерьером

В доме, в принципе, можно жить, но некоторым другим в обзоре он проигрывает интерьером

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СЮЖЕТ

Классно на даче. Обзор дачных сообществКлассно на даче. Обзор дачных сообществ

Одно из главных преимуществ этой дачи — близость к озёрам. Их здесь несколько, а раскинувшиеся по их берегам дачи летом выглядят очень красиво, так что приятные прогулки обеспечены.

Редакция НГС два года рассказывала о дачных обществах в разных уголках пригорода Новосибирска, все материалы мы собрали в одном сюжете.

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