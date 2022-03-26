Микрозамок у Ини продают за 350 тысяч. И еще 14 самых интересных дач дешевле миллиона в Новосибирске

Не исключено, что этой весной на рынке недвижимости будут царить дачи. И если в разгар пандемии их раскупали, чтобы провести отпуск на природе, то в этом году ситуация такая, что покупатели начали говорить о дачах в утилитарном смысле: для посадки картошки, морковки и прочих томатов. По наблюдениям экспертов, спрос на них уже вырос на 50% и продолжает набирать обороты. При этом самые популярные варианты — дешёвые, в которые можно вложить «подвисшие» в неопределённости накопления. Мы изучили предложения портала N1.RU и выбрали 15 интересных вариантов стоимостью до
Микрозамок у Ини за 350 тысяч
Самое доступное и, пожалуй, самое необычное предложение — крошечный дом в СНТ «Кирпичник», недалеко от излучины Ини в Мошковском районе. Площадь двухэтажного дома — всего
Согласно объявлению, этот замок построили в 1980 году, и в нём давно никто не жил, так что понадобится ремонт. К нему прилагается участок в 5 соток с кедрами, на котором есть поливочная вода и скважина. В подарок обещают запас кирпича на строительство бани. Добраться до микрозамка можно на маршрутке от Речного вокзала или на электричке до станции Паровозная — правда, придётся ещё полчаса идти пешком.
История у объявления длинная: необычную дачу продают с июня 2017 года. Запросы владельца за это время колебались, но как стартовали с
Вид на Бердский залив за полмиллиона
За
— Счастливым обладателям остаётся в подарок два дивана, две кровати, телевизор, холодильник, шкаф, одеяла, кресло-качалка, три стола, шезлонг, пляжный зонт и весь садовый инвентарь, — обещает продавец, не показывая, впрочем, на фото, в каком состоянии вся эта благодать. — Приятным бонусом будет новая газонокосилка фирмы BОSСH с контейнером для сбора травы и отличный инструмент для наведения порядка на участке.
Дача с чистого листа за
600 тысяч
За 600 тысяч в СНТ «Озерки-1» у Северного объезда можно купить участок 6 соток с относительно новым домом. Согласно объявлению, его построили в 2011 году, но довести до ума решили недавно: заменили окна, крышу, проводку. Все помещения — девственно новые, со свежим гипсокартоном по всем поверхностям. Остаётся только наклеить обои и расставить мебель. Продавец уверяет, что жить здесь можно круглый год. Правда, в объявлении также указано, что на участке нет туалета. Зато есть обновлённая баня.
Недалеко от дачного общества — кстати, охраняемого круглый год, подчёркивают в объявлении — есть озеро Старица. В справочнике «2ГИС» даже есть необычная отметка: «место для дайвинга». Отзывов о дайвинге здесь в сервисе нет, зато есть фотографии пляжа, что тоже заманчиво.
Образцовый огород за
600 тысяч
Если обустраивать сад и огород самостоятельно не хочется, то есть отличный вариант с уже готовыми — прямо-таки образцово-показательный, хоть и небольшой, всего 4 сотки. У каждой грядки здесь — своё обрамление, границы аккуратно выложены бетонными «камнями», а дорожки — плиткой. На участке есть баня, правда, без печи — владельцы используют её как домик. Рядом заложен бетонный фундамент под уже основательный дом.
Дача находится в СНТ «Сосна» недалеко от Колыванского шоссе, между Кривым озером и Кудряшовским бором. В обществе есть газ, электричество круглый год и вода из скважины, до дач летом ходит автобус — остановка всего в 200 метрах.
Дача с лесом за
700 тысяч
Среди предложений много дач в направлении Плотниково — на обоих берегах Ини. В СНТ «Путеец» за
«Путеец» расположился на берегу Ини по двум сторонам железнодорожной линии, до станции Новородниковый всего 5 минут пешком, а ближайший сосед общества — «Бурводовец», в котором журналисты НГС побывали в прошлом году.
Сказочный сад за 749 тысяч
Дачи за Академгородком, как правило, в миллион не укладываются, но нашёлся один вариант за
Площадь домика всего 24 кв. м: если новые владельцы решат построить что-то просторнее, его предлагают использовать как баню. Или, например, как гостевой: выглядит он очень уютно, на мансарде, уверяют в объявлении, в тёплые ночи можно спать. А ещё к нему прилагается красивый и ухоженный сад с цветниками, вишнёвыми деревьями и виноградом, который даёт урожай.
Меблированная дача за 800 тысяч
Недалеко от станции Восточная в Тогучинском районе в обществе Кондитер за
Комнаты здесь отделаны вагонкой: гостиная с кухней внизу и спальня наверху. Есть русская печь и необходимая техника — владельцы заберут только личные вещи, говорится в объявлении. Летом к обществу ходит маршрутка, зимой, судя по фото, к дому тоже можно пробраться. На въезде в общество есть магазин.
Дача с камином за
850 тысяч
В Новолуговом, в обществе «Наука» за
Под домом по всему периметру есть подвал. Как и предыдущий, этот дом внутри отделан вагонкой, а в гостиной здесь есть полноценный камин. Веранда увита девичьим виноградом, здесь установлена лестница в спальню на втором этаже. В общем, очень живописный дачный вариант: много картошки на 4 сотках участка не вырастишь, зато можно написать пару романов.
Дача в Обском заливе за 850 тысяч
Если вопрос просторного участка принципиален, за ту же сумму можно приобрести почти 10 соток в СНТ «Обской залив» рядом с одноимённой железнодорожной станцией: в объявлении указано, что до него от электрички всего 5 минут пешком. Площадь кирпичного домика — всего
Главное преимущество этой дачи — ухоженный участок с посадками и двумя высокими стеклянными теплицами. Здесь растут малина, вишня, два вида винограда и множество других ягод и фруктов, так что как минимум вареньем вы себя обеспечите на всю зиму, если выращивание картофеля вас не привлекает.
Домик в деревне за
850 тысяч
Самая дальняя дача в подборке — не дача, а полноценный сельский дом, даже усадьба: с двумя гаражами, отдельной тёплой кухней, сараем для скота и, разумеется, баней с новой печью и уже заготовленными дровами и углём.
Дача находится в селе Степногутово, недалеко от горнолыжного комплекса «Танай». Площадь участка — 30 соток: места хватит и для сада, и для посадок на большую семью. Дом тоже просторный: на 56,6 квадратах здесь есть кухня и гостиная, 2 спальни. По дому проведено отопление, в систему залита незамерзающая жидкость, подчёркивает владелец в объявлении. Часть мебели он готов оставить новым владельцам. Для того чтобы сбежать из города подальше, но жить в комфорте — неплохой вариант.
Дача под охраной за
900 тысяч
Эта дача, как ещё несколько в обзоре, находится на берегу Ини, в СНТ «Изумруд» — до неё можно за 15–20 минут дойти от станции Геодезическая. На участке 7,2 сотки здесь построен дом из бруса площадью 65 квадратов с просторной верандой, а в другой части участка — баня. В доме, согласно объявлению, есть камин, печь и электрическая плита — отличный вариант, если вы часто принимаете на даче множество голодных гостей.
Плюс этой дачи — её доступность в любое время: зимой есть и электричество, и почищенные дороги, потому что многие здесь живут круглый год.
— Общество большое, хорошее управление, на въезде охрана и камеры по периметру, — добавляет в объявлении продавец. Правда, за дачу он уже успел принять задаток, не снимая её с продажи.
Уголок в Седовой Заимке за 950 тысяч
Эта дача — самая скромная по площади, зато находится в очень живописном месте, среди сосен на берегу Оби — в Седовой Заимке. Летом сюда можно добираться на маршрутке или теплоходе — здесь у него как раз конечная точка маршрута.
Согласно объявлению, до реки от этой дачи всего 200 м, но участок находится на высокой точке, так что затопление ему не грозит. Участок очень небольшой — всего 3,5 сотки. На нём построен дом площадью 60 кв. м и баня из бруса с летней кухней, перед домом есть место для 3 автомобилей, за ним — уходящий вниз огородик. Жить здесь можно с ранней весны до поздней осени, уверяет продавец.
Дача у озёр за 1 миллион
Самая дорогая дача в обзоре — кирпичный дом в СНТ «Берёзка», рядом с Северным объездом и Криводановкой. За участок почти в 10 соток и дом площадью 65 кв. м просят 1 миллион рублей. В доме печное отопление, есть электричество, а на участке — баня, скважина с круглый год доступной водой, красивые ели и другие посадки.
Одно из главных преимуществ этой дачи — близость к озёрам. Их здесь несколько, а раскинувшиеся по их берегам дачи летом выглядят очень красиво, так что приятные прогулки обеспечены.
Редакция НГС два года рассказывала о дачных обществах в разных уголках пригорода Новосибирска, все материалы мы собрали в одном сюжете.