Микрозамок у Ини продают за 350 тысяч. И еще 14 самых интересных дач дешевле миллиона в Новосибирске

Согласно объявлению, этот замок построили в 1980 году, и в нём давно никто не жил, так что понадобится ремонт. К нему прилагается участок в 5 соток с кедрами, на котором есть поливочная вода и скважина. В подарок обещают запас кирпича на строительство бани. Добраться до микрозамка можно на маршрутке от Речного вокзала или на электричке до станции Паровозная — правда, придётся ещё полчаса идти пешком.



История у объявления длинная: необычную дачу продают с июня 2017 года. Запросы владельца за это время колебались, но как стартовали с 350 тысяч рублей , так на них и остановились.



Вид на Бердский залив за полмиллиона