«Картошечку, видимо, посадим»: новосибирцы заинтересовались дачами — спрос уже вырос до 50%

Когда неделю назад мы спрашивали читателей о том, что они покупают в это тревожное время, одна из пользовательниц Инстаграма написала: «На квартиру не хватило. Срочно купили дачу, так как на море не полетим». Варианты, где провести лето, за последние две недели резко сократились до минимума — как в 2020 году. Тогда дачи пользовались большой популярностью как единственная альтернатива отпуску в городе. Как сегодня обстоит ситуация на этом рынке, растут ли цены и как изменились приоритеты новосибирцев, Лиза Пичугина узнала у экспертов.
Спецоперация на Украине, последовавшие за ней санкции, обвал рубля и фактически паралич российской экономики как части мирового рынка в случае с дачами совпали с традиционной сезонной активностью: как раз сейчас, говорят эксперты, начинает расти интерес к летней недвижимости.
Выбор уже (или еще — это как посмотреть) есть: на N1.RU на 11 марта 1117 объявлений о продаже дач, на «Авито» — 682. На ЦИАН выбрать дачу как формат недвижимости нельзя — или дом, или участок. Ни ЦИАН, ни «Авито» аналитикой предложения поделиться не смогли: первые сослались на загруженность запросами, вторые — позицией компании.
Новосибирские эксперты отметили в традиционном росте спроса тех, кто хочет сохранить накопления. В «Жилфонде» это явление пока не массовое, в «Квадротеке» зафиксировали рост спроса с 10–15% до 50% (от общего объема обращений по объявлениям), в «Этажах» — почти на треть.
При этом те, кто хочет сохранить деньги, ищут недорогие варианты и действуют по принципу «лишь бы вложиться», заметил эксперт по загородной недвижимости «Жилфонда» Александр Зверев.
— Дорогая недвижимость, наверное, тормознется, потому что не у каждого человека под подушкой 15 миллионов, чтобы дом купить. Ищут в пределе миллиона плюс-минус полмиллиона, — согласился руководитель офиса «Квадротеки» в Кировском районе Юрий Климук. — Кредиты тоже кусаются, но если взять 500 тысяч — то, вроде, ничего. Поэтому этот сегмент сейчас актуализировался.
Из направлений чаще выбирают городскую черту, обеспеченную транспортом и городской регистрацией: Новосибирск — город трудовой миграции, а дачи у нас доступнее квартир. Хотя популярность дальних дач, расположенных на расстоянии от
Из популярных направлений эксперты традиционно отмечают направление Красного Яра, Бердска, Бибихи, а также дачные общества по Колыванской трассе, вдоль Ини и в районе Матвеевки и Нижней Ельцовки.
— Отмечу, что популярнее сейчас становится то, что раньше не особо пользовалось спросом. Например, Гусинобродское направление. Его не очень любили из-за дорожной ситуации, туда трудно добираться. Но стоимость там ниже, поэтому покупатели активнее интересуются этим направлением, — рассказал Александр Зверев. — Основной критерий при выборе дачи сейчас — это цена.
При этом среди покупателей появляются и инвесторы. По словам руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» в Новосибирске Валентины Канаевой, «продвинутые» покупатели стали искать дачи для сдачи в аренду на сезон или посуточно, в зависимости от варианта.
— На этом можно зарабатывать даже больше, чем на однокомнатной квартире, — утверждает он. — Дача — это действительно выгодный вариант. Даже если вы ее не сдали в аренду, можно самому отдыхать. Но если в прошлые годы у нас клиенты ориентировались на покупку дачи для отдыха, то сейчас появляются покупатели, которые рассматривают земельные участки для сада и огорода. Несколько человек мне заявили, что картошечку, видимо, в этом году посадят.
Продавцы на этом фоне делятся на два лагеря: одни начинают поднимать цены (по наблюдениям экспертов, пересмотр варьируется в пределах 10%), другие — и их гораздо больше — просто снимают свои объявления с публикации.
— Думаю, это связано с тем, что люди просто не знают, что потом будут делать с полученными деньгами: нести в банк страшно, покупать валюту поздно. Поэтому некоторые владельцы дач пока не спешат с продажей, занимают выжидательную позицию. Но всё может измениться в одночасье, — говорит Александр Зверев.
По мнению Валентина Канаева, если активный спрос сохранится еще 2–3 недели, продавцы начнут диктовать свои условия: ассортимента будет недостаточно, и цены начнут расти.
Но многое зависит и от обстановки в стране и мире, заметил Александр Зверев.
— Полагаю, что, если текущая ситуация затянется, то предложений по продаже дач будет гораздо больше. Так обычно происходит в период кризисов. Люди вынужденно начинают избавляться от подобных активов. Если у людей возникают длительные проблемы с работой или с бизнесом, то продавать в первую очередь начинают, в частности, дачи.
Из-за происходящего в последние пару недель банки пересмотрели условия по кредитам (прием дважды) и вкладам, Банк России увеличил ключевую ставку более чем в два раза, а растерянные новосибирцы ринулись на рынок недвижимости. Как долго это продлится, пока непонятно, но эксперты считают, что рынок в итоге не выдержит, и его неминуемо ждет обвал.
Два года подряд НГС делал фоторепортажи об интересных, популярных или необычных дачных поселках и обществах — мы собрали их все в отдельный сюжет.