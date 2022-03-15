«Картошечку, видимо, посадим»: новосибирцы заинтересовались дачами — спрос уже вырос до 50%

Спецоперация на Украине, последовавшие за ней санкции, обвал рубля и фактически паралич российской экономики как части мирового рынка в случае с дачами совпали с традиционной сезонной активностью: как раз сейчас, говорят эксперты, начинает расти интерес к летней недвижимости.



Выбор уже (или еще — это как посмотреть) есть: на N1.RU на 11 марта 1117 объявлений о продаже дач, на «Авито» — 682. На ЦИАН выбрать дачу как формат недвижимости нельзя — или дом, или участок. Ни ЦИАН, ни «Авито» аналитикой предложения поделиться не смогли: первые сослались на загруженность запросами, вторые — позицией компании.



Новосибирские эксперты отметили в традиционном росте спроса тех, кто хочет сохранить накопления. В «Жилфонде» это явление пока не массовое, в «Квадротеке» зафиксировали рост спроса с 10–15% до 50% (от общего объема обращений по объявлениям), в «Этажах» — почти на треть.