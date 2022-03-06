«На квартиру не хватило, срочно купили дачу»: что покупают читатели НГС в это тревожное время

Цены в магазинах растут — дорожают продукты, техника, обувь. Продавцы предупреждают покупателей о необходимости уточнять реальную стоимость товара на кассе, где-то ценники меняются едва ли не каждый день. Часть импортной продукции уходит с рынка насовсем. НГС уже опубликовал материал с полезными советами от Стаса Соколова для инвестиций в обычные товары, которые пригодятся в любом случае. А в этот раз мы спросили у читателей, что до изменения цен предпочитают покупать они.
Мы провели опрос в социальной сети Instagram и получили 150 ответов.
Продукты
Первыми в списке оказались, что весьма логично, продукты. Хлеб, гречневая крупа, мука, сахар, молоко, консервы, оливковое масло и даже семечки — то, о чем сообщали нам читатели. Одни грезят о сладком и импортной выпечке, другие переживают о возможном прекращении поставок любимого виски и вина, в список желанных продуктов попала и Coca-Cola.
— Купили вчера 3 килограмма кофе и 5 шоколадок, — сообщает нам Юлия Вахитова.
— Конфеты Fererro Rosher и бельгийское пиво, — отвечает на вопрос другая читательница НГС.
Лекарства
Следующая группа часто покупаемых товаров — лекарства. Среди ответов нам несколько раз встретилось успокоительное «Новопассит». Поддерживаем, отлично помогает успокоить нервы, что в виде сиропа, что в таблетках. В остальном же список состоит из лекарств первой необходимости: обезболивающее, сердечные препараты, противовирусные, мази, против проблем с ЖКТ.
— Народа в аптеках очень много в последние 3 дня, и берут сразу по 10–20 упаковок. Покупают в основном препараты для лечения хронических заболеваний. От гипертонии, бронхиальной астмы, при заболевании щитовидной железы, противоопухолевые, женские коки (противозачаточные) и другие. А вообще, на многие препараты есть куча российских аналогов уже, без лекарства мы не останемся, — говорит Наталья Гордова, фармацевт.
Детское питание, подгузники и другие товары для детей
Родители обеспокоены возможным ростом цен на детское питание, подгузники и другие товары для детей. В «мамских чатах» панику уже не остановить, остается только абстрагироваться и стараться мыслить здраво.
— Очень подорожали памперсы и смеси. Люди реально заранее покупают, мои знакомые мамочки. Цена просто неподъёмная. Мы памперсы купили — стоили 900 рублей, сейчас 1300 рублей, крем для атопичной кожи нам нужен постоянно: тюбик был 1100 рублей, сейчас уже 1800 рублей, набрала с запасом. Смесь, которую мы раньше ели, банка была 2000–2300 рублей, сейчас 4000 рублей. Знакомая моя сразу на 15 000 набрала, — рассказывает Анна Лаптанович, мама трехлетнего сына.
— Мы купили смесь Нутрилон 2, сразу 2 пачки по 1,200 кг, про запас взяли каши, пюре. Дефицита нет, но цена — плюс 400 рублей по сравнению с ценами на 13 февраля. Цена на каши вообще каждый день растёт — плюс 15–20 рублей. Акций нет, распродаж тоже нет, — говорит читательница НГС.
Товары для животных
Кошки, собаки, хомячки и другие домашние животные тоже пострадали от введенных санкций. Большинство марок корма и лекарств производятся не в России, от того хозяева начали бить тревогу и закупаться, пока есть возможность. К примеру Royal Сanin производится во Франции, «Фармина Пет Фудс» — Италия.
— Мешок корма был 3557 рублей, а сейчас 4900 рублей, — делится Анна Лаптанович.
— Нужного корма очень мало уже на рынке, лекарств. Купила с запасом, взяла больше обработки от клещей, — пишет нам Маргарита.
Недвижимость
В своих ответах читатели признаются, что приобретают квартиры в ипотеку, ставка по которой достигла небывалых высот — 18,6%. Здесь можно прочесть ответы на самые популярные вопросы об ипотеке — что может и не может банк, какие права есть у заемщиков и как выгоднее распорядиться заначкой, если долг за квартиру еще не выплачен.
— На квартиру не хватило, — делится Мария. — Срочно купили дачу, так как на море не полетим, страшно.
— А мы хотели поменять квартиру, но не успели, ставки ипотечные повысились, пока не будем, — делится с нами читательница НГС.
Бытовая техника и электроника
Если вам что-то нужно из электроники: ноутбук, фотоаппарат, холодильник, то с покупкой тоже не стоит тянуть, несмотря даже на уже случившееся повышение цен.
— Соковыжималку купил, успел за 8000 рублей, сейчас уже 12 000 рублей стоит. Просто пошел и купил, думал зря, а оказалось полезное вложение, — делится читатель НГС Алексей.
— 20 февраля успел заказать айфон за 51 000 рублей, сегодня в том же магазине он уже 89 000 рублей, — сообщает Михаил.
На сайте магазина Re:Store мы видим, что последних моделей Айфона, начиная от SE и заканчивая 13 pro Maх, в наличии в нашем городе уже нет.
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