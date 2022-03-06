«На квартиру не хватило, срочно купили дачу»: что покупают читатели НГС в это тревожное время

Продукты

Первыми в списке оказались, что весьма логично, продукты. Хлеб, гречневая крупа, мука, сахар, молоко, консервы, оливковое масло и даже семечки — то, о чем сообщали нам читатели. Одни грезят о сладком и импортной выпечке, другие переживают о возможном прекращении поставок любимого виски и вина, в список желанных продуктов попала и Coca-Cola.

— Купили вчера 3 килограмма кофе и 5 шоколадок, — сообщает нам Юлия Вахитова.

— Конфеты Fererro Rosher и бельгийское пиво, — отвечает на вопрос другая читательница НГС.

Лекарства

Следующая группа часто покупаемых товаров — лекарства. Среди ответов нам несколько раз встретилось успокоительное «Новопассит». Поддерживаем, отлично помогает успокоить нервы, что в виде сиропа, что в таблетках. В остальном же список состоит из лекарств первой необходимости: обезболивающее, сердечные препараты, противовирусные, мази, против проблем с ЖКТ.

— Народа в аптеках очень много в последние 3 дня, и берут сразу по 10–20 упаковок. Покупают в основном препараты для лечения хронических заболеваний. От гипертонии, бронхиальной астмы, при заболевании щитовидной железы, противоопухолевые, женские коки (противозачаточные) и другие. А вообще, на многие препараты есть куча российских аналогов уже, без лекарства мы не останемся, — говорит Наталья Гордова, фармацевт.