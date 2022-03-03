В поисках гречки. Новосибирцы раскупают самую дешевую крупу в магазинах — изучаем, где она еще есть

Властям и ритейлерам удается пока сдержать цены на базовые продукты, но жители Новосибирска, похоже, решили на всякий случай прикупить гречки и муки подешевле. В редакцию обратились сразу несколько человек, обеспокоенные дефицитом привычной крупы. Обозреватель НГС Стас Соколов прошел по магазинам разных сетей в поисках выгодных предложений.
Обычные потребители смогли уже почувствовать обвал рубля на ценах бытовой электроники, а рестораторы столкнулись с перебоями в поставках импортных товаров. Однако до сих пор эти проблемы не коснулись продуктов питания на полках супермаркетов. Новосибирцы не поддались панике и не начали скупать всё подряд. Сработало и обещание ввести специальные «социальные товары» — наценка на них должна быть не больше 5%.
Тем не менее, как показал обход супермаркетов основных сетей, пока повышенным спросом пользуется только гречка. По данным Новосибирскстата, средняя цена на эту крупу в январе была в Новосибирске 115,6 рубля, но в крупных сетях ее гарантированно можно было купить под собственными брендами магазинов дешевле 70 рублей.
Сразу в двух «Пятерочках» на полках либо уже не было, либо оставалась в количестве одного пакета гречка по минимальной (из имевшихся) цене 110 рублей. В принципе, в «Пятерочке» есть собственная марка «Красная цена» — гречка под этим брендом еще на прошлой неделе стоила около 67 рублей за пачку, но сейчас этой марки там не было.
В «Ленте» от гречки по 66,59 рубля (собственная марка сети — «365») остался один ценник. Рядом по контрасту расположились пакеты бренда «Мистраль» по 189 рублей (что существенно выше средней цены) и крупа под маркой «Лента» за 119,95 рубля.
Самую дешевую гречку удалось застать в «Марии-Ра» (62 рубля). Чтобы достать ее, правда, придется наклониться к нижней полке и залезть рукой далеко внутрь — все пакеты ближе к краю уже разобрали. Впрочем, здесь без проблем можно купить эту крупу под маркой «Агро-Альянс» по 118 рублей.
Самую дешевую гречку почти разобрали даже в «Универсаме» на Ленина. Здесь цены начинаются, правда, от 120 рублей (бренд «Алейка»). Ближайшая цена в «Универсаме» сейчас — 146 рублей за пакет (700 граммов).
По остальным продуктам первой необходимости никакой общей тенденции обнаружить не удалось. Например, в магазине «Ярче!» на Урицкого разобрали всю муку собственной марки (она самая дешевая) в пакетах по 1 килограмму. Но двухкилограммовые стоят полкой выше и их много. Где-то порядком проредили полки с недорогими макаронами (но они есть), где-то разобрали большую часть самого дешевого растительного масла, где-то недорогих кур. В общем, на потребительскую панику это не тянет. Периодически какой-то товар может заканчиваться и в самые спокойные времена.
Общий уровень цен пока если и вырос, то незначительно. Так, молоко в сетевых магазинах стоит даже дешевле, чем средняя цена Новосибирскстата. Его можно купить по 70–80 рублей за литр (цена пакета будет ниже, поскольку упаковка часто вмещает меньше литра). Курятина тушками продается от 145–160 рублей за килограмм (Новосибирскстат уже в январе считал, что средняя цена на курицу — 186 рублей). Чуть подорожали сыры. В «Пятерочке», например, те позиции, которые еще пару недель назад стоили 610 рублей за килограмм, сейчас продаются уже по 660 рублей.
В компании X5 Retail Group (в Новосибирске представлена сетью «Пятерочка») заверили, что поставки товаров в магазины идут в регулярном режиме.
— Компания обладает развитой логистической сетью из 47 распределительных центров и
В Новосибирской сети «Продсиб» отметили, что пока не получали от российских поставщиков информации об изменениях цен. В Metro Cash&Carry признают только отмену ряда промо-акций, в результате чего цена для конкретного покупателя на какие-то отдельные позиции может вырасти, но на общий уровень это не повлияет.
Обозреватель НГС Стас Соколов написал не очень серьезную, но полезную колонку о том, в какие продукты стоит инвестировать небольшие накопления.