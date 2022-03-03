В поисках гречки. Новосибирцы раскупают самую дешевую крупу в магазинах — изучаем, где она еще есть

Властям и ритейлерам удается пока сдержать цены на базовые продукты, но жители Новосибирска, похоже, решили на всякий случай прикупить гречки и муки подешевле. В редакцию обратились сразу несколько человек, обеспокоенные дефицитом привычной крупы. Обозреватель НГС Стас Соколов прошел по магазинам разных сетей в поисках выгодных предложений.



Обычные потребители смогли уже почувствовать обвал рубля на ценах бытовой электроники, а рестораторы столкнулись с перебоями в поставках импортных товаров. Однако до сих пор эти проблемы не коснулись продуктов питания на полках супермаркетов. Новосибирцы не поддались панике и не начали скупать всё подряд. Сработало и обещание ввести специальные «социальные товары» — наценка на них должна быть не больше 5%.