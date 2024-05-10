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Происшествия Автобус упал в Мойку Первыми на помощь бросились прохожие: что известно о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Первыми на помощь бросились прохожие: что известно о падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Три человека погибли, водителя задержали

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В Санкт-Петербурге 10 мая примерно в 13:05 автобус с пассажирами слетел с моста в Мойку. Как сообщает «Фонтанка», в салоне находилось около 20 человек.

Первыми на помощь бросились прохожие — они вытаскивали людей из тонущего автобуса.

— Я запрыгнул, подплыл к автобусу, открыл люк. Со мной были братья, они тоже запрыгнули в воду. Удалось вытащить женщину. Она была без сознания. Потом, смотрю, еще один пожилой мужчина был. Его смогли… Он там в сознании был, — рассказал «Фонтанке» Идрис Гаджиев.

Прибывшие на место спасатели достали из затонувшего транспорта девять человек. По данным МЧС, трое погибли, шестерых доставили в больницу: два человека в тяжелом состоянии, еще четверо в состоянии клинической смерти.

СК возбудил уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержан 44-летний водитель автобуса Рахматшох Курбонов.

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