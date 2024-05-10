В Новосибирске ищут организатора праздника в День России — на него потратят 1,8 миллиона рублей

В Новосибирске ищут подрядчика на организацию праздничного мероприятия, посвященного Дню России. Информация об этом опубликована на сайте Госуслуг.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчик должен организовать праздник на Михайловской набережной 12 июня 2024 года.
Само мероприятие продлится 4 часа, оно будет включать в себя концертную программу, тематические интерактивные площадки и работу анимационной группы. Подрядчик должен разработать план концерта, представить список творческих коллективов для выступления в нем, определить список возможных ведущих мероприятия.
На Михайловской набережной должны появиться как минимум 10 интерактивных тематических площадок, включая аквагрим, аппарат для моментальных фотографий, площадку для акции «Письмо солдату» и так далее.
Также подрядчику необходимо организовать видеотрансляцию мероприятия, обеспечить работу двухуровневой пультовой башни и общее техническое сопровождение празднования Дня России.
Максимальная цена контракта — 1,8 миллионов рублей. Закупка размещена 7 мая, окончание приема заявок — 17 мая.
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