Вкладываемся в виски и оливковое масло: какие товары стоит срочно купить, пока они не стали на вес золота

Нынешние санкции имеют все шансы оказаться беспрецедентными, затронув в большей или меньшей степени всех. Собственно, это уже произошло — Boeing и Airbus объявили о прекращении продажи в Россию не только новых самолетов, но и запчастей к уже проданным. С рынка уходят европейские и американские автоконцерны. Частью этой новой реальности станет также резкий рост цен и даже исчезновение каких-то привычных товаров с полок. Так что если вы хотите спасти сравнительно небольшое количество дешевеющих рублей, то, помимо валюты, стоит обратить внимание на товары, которые вам в принципе нужны, но в обычной ситуации вы не пошли бы в магазин за ними прямо сейчас. Какие — почитайте в советах обозревателя НГС Стаса Соколова.
Что купить в первую очередь: лекарства и электроника
Если вам необходимы какие-то лекарства и они могут долго храниться, купите их сразу с большим запасом (его можно определить по финансовым возможностям и сроку хранения). Цены на них или вот-вот подскочат, или уже подскочили на 12–15%, о чём рассказывали эксперты нашим коллегам из «Доктора Питера». И это явно не предел. Без аргентинского лосося можно прожить, сыр мы уже неплохо делаем сами, а без жизненно важных медикаментов кто-то может и не дожить до мира во всём мире.
Если вам что-то реально нужно из электроники: ноутбук, фотоаппарат, холодильник и так далее, то с покупкой тоже не стоит тянуть, несмотря даже на уже случившееся повышение цен. Те, кто надеется на помощь братьев-китайцев, просто никогда не имели с ними финансовых дел. При первой же возможности любой китайский предприниматель накрутит лао ваю (насмешливое название любых иностранцев. — Прим. ред.) три ценника и будет считать это доблестью. Так что любой выпадающий импорт (или даже собранная в России из импортных комплектующих техника) будет заменяться китайцами с существенной доплатой сверх того курса, который на тот момент установится. По крайней мере, пока дефицит на рынке не будет устранен.
А вот предпочтение стоит отдавать именно китайским брендам электроники, поскольку не исключено, что вожделенный iPhone могут просто отключить от любых сервисов Apple, что сделает его пользование, скажем так, существенно менее удобным и эффективным.
Еда и напитки
Если вы любите итальянское, французское, испанское вино, виски, текилу и можете их себе позволить, то, пожалуй, позвольте. Для мелкооптовых покупателей импортеры сейчас временно в принципе заблокировали отгрузки в ожидании стабилизации курса. Опять же, непонятно, как будет доставляться этот товар уже завтра, привычные логистические цепочки и схемы платежей будут разорваны. В рознице этот товар еще есть по старым ценам, на какие-то позиции даже есть скидки. Со спиртным есть только одна проблема — не выпить его еще до того, как цены действительно вырастут.
Дальше вы просто берете любые импортные продукты, которые реально используете, и смотрите на срок годности. Импортные — это не обязательно упакованные в России. Если оливковое масло разлили по бутылкам под Москвой, импортным оно быть не перестало.
Оливковое масло, кстати, хороший выбор, если вы его в принципе используете. Хранится долго, полезно для здоровья, можно использовать в самых разных блюдах.
Но если вместо оливкового масла можно воспользоваться каким-то другим растительным (его тоже можно купить пару-тройку лишних бутылок), то кофе заменить чем-то будет уже сложно. К примеру, оказавшись в торговой блокаде во время Первой мировой, немцы пытались делать некий аналог кофе из моркови и цикория, но вкус с ароматом, конечно, были уже не те. Поэтому лучше закупиться.
Хорошо хранятся бобовые и крупы — нут, чечевица, фасоль, булгур, киноа, наконец. В условиях резкого сокращения выбора это позволит разнообразить меню. А те, кто считает это всё ненужной экзотикой, могут с уверенностью в завтрашнем дне положить в шкаф несколько лишних пакетов с гречкой или рисом. То, что гречку мы выращиваем сами, не должно вас вводить в заблуждение: каковы бы ни были санкции, внешняя торговля никуда не денется. А при падении рубля куда выгодней станет продавать на экспорт всё, что там готовы будут купить.
Я бы не особенно надеялся на импортозамещение не только в краткосрочной, но даже и в долгосрочной перспективе. Цена на рынке всегда — это результат баланса спроса и предложения. И если какая-то часть товара с него уходит, то цены идут вверх. Это мы все прекрасно видели на примере продуктов из Европы и США. Пусть не сразу, но им нашлась замена. Но как-то так получилось, что в результате этой замены даже посредственные аналоги стали стоить как хороший оригинал.
Всё вышесказанное, разумеется, не означает, что нужно сейчас закупать крупу мешками. Речь идет о приобретении некоей диверсифицированной корзины из разных продуктов, которые позволят вам не столько выживать (до этого, думаю, не дойдет), сколько просто сохранить чуть дольше привычное потребительское поведение. Да и простое созерцание новых ценников (когда вы будете знать, что этот товар лежит у вас дома и куплен существенно дешевле), возможно, добавит вам позитивных эмоций. Уже ради одного этого можно хотя бы немного поиграть в эти продуктовые инвестиции.
То, что большинство продуктов станет дороже уже в ближайшее время, говорит пример рестораторов. Их поставщики уже уведомили о повышении цен.
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