Вкладываемся в виски и оливковое масло: какие товары стоит срочно купить, пока они не стали на вес золота

Что купить в первую очередь: лекарства и электроника

Если вам необходимы какие-то лекарства и они могут долго храниться, купите их сразу с большим запасом (его можно определить по финансовым возможностям и сроку хранения). Цены на них или вот-вот подскочат, или уже подскочили на 12–15%, о чём рассказывали эксперты нашим коллегам из «Доктора Питера». И это явно не предел. Без аргентинского лосося можно прожить, сыр мы уже неплохо делаем сами, а без жизненно важных медикаментов кто-то может и не дожить до мира во всём мире.



Если вам что-то реально нужно из электроники: ноутбук, фотоаппарат, холодильник и так далее, то с покупкой тоже не стоит тянуть, несмотря даже на уже случившееся повышение цен. Те, кто надеется на помощь братьев-китайцев, просто никогда не имели с ними финансовых дел. При первой же возможности любой китайский предприниматель накрутит лао ваю (насмешливое название любых иностранцев. — Прим. ред.) три ценника и будет считать это доблестью. Так что любой выпадающий импорт (или даже собранная в России из импортных комплектующих техника) будет заменяться китайцами с существенной доплатой сверх того курса, который на тот момент установится. По крайней мере, пока дефицит на рынке не будет устранен.

