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Тема дняВоенная операция на Украине: хроника
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Стас Соколов

Эксперт
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Стас Соколов

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Вкладываемся в виски и оливковое масло: какие товары стоит срочно купить, пока они не стали на вес золота

Объекты для инвестиций, которые пригодятся в любом случае

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Если покупка акций вас не вдохновляет, можете попробовать сформировать инвестиционный портфель из продуктов питания

Если покупка акций вас не вдохновляет, можете попробовать сформировать инвестиционный портфель из продуктов питания

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Нынешние санкции имеют все шансы оказаться беспрецедентными, затронув в большей или меньшей степени всех. Собственно, это уже произошло — Boeing и Airbus объявили о прекращении продажи в Россию не только новых самолетов, но и запчастей к уже проданным. С рынка уходят европейские и американские автоконцерны. Частью этой новой реальности станет также резкий рост цен и даже исчезновение каких-то привычных товаров с полок. Так что если вы хотите спасти сравнительно небольшое количество дешевеющих рублей, то, помимо валюты, стоит обратить внимание на товары, которые вам в принципе нужны, но в обычной ситуации вы не пошли бы в магазин за ними прямо сейчас. Какие — почитайте в советах обозревателя НГС Стаса Соколова.

Что купить в первую очередь: лекарства и электроника


Если вам необходимы какие-то лекарства и они могут долго храниться, купите их сразу с большим запасом (его можно определить по финансовым возможностям и сроку хранения). Цены на них или вот-вот подскочат, или уже подскочили на 12–15%, о чём рассказывали эксперты нашим коллегам из «Доктора Питера». И это явно не предел. Без аргентинского лосося можно прожить, сыр мы уже неплохо делаем сами, а без жизненно важных медикаментов кто-то может и не дожить до мира во всём мире.

Если вам что-то реально нужно из электроники: ноутбук, фотоаппарат, холодильник и так далее, то с покупкой тоже не стоит тянуть, несмотря даже на уже случившееся повышение цен. Те, кто надеется на помощь братьев-китайцев, просто никогда не имели с ними финансовых дел. При первой же возможности любой китайский предприниматель накрутит лао ваю (насмешливое название любых иностранцев. — Прим. ред.) три ценника и будет считать это доблестью. Так что любой выпадающий импорт (или даже собранная в России из импортных комплектующих техника) будет заменяться китайцами с существенной доплатой сверх того курса, который на тот момент установится. По крайней мере, пока дефицит на рынке не будет устранен.

А вот предпочтение стоит отдавать именно китайским брендам электроники, поскольку не исключено, что вожделенный iPhone могут просто отключить от любых сервисов Apple, что сделает его пользование, скажем так, существенно менее удобным и эффективным.

Импортный алкоголь — один из товаров, который обязательно подорожает, но пока продается по старым ценам

Импортный алкоголь — один из товаров, который обязательно подорожает, но пока продается по старым ценам

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Еда и напитки


Если вы любите итальянское, французское, испанское вино, виски, текилу и можете их себе позволить, то, пожалуй, позвольте. Для мелкооптовых покупателей импортеры сейчас временно в принципе заблокировали отгрузки в ожидании стабилизации курса. Опять же, непонятно, как будет доставляться этот товар уже завтра, привычные логистические цепочки и схемы платежей будут разорваны. В рознице этот товар еще есть по старым ценам, на какие-то позиции даже есть скидки. Со спиртным есть только одна проблема — не выпить его еще до того, как цены действительно вырастут.

Дальше вы просто берете любые импортные продукты, которые реально используете, и смотрите на срок годности. Импортные — это не обязательно упакованные в России. Если оливковое масло разлили по бутылкам под Москвой, импортным оно быть не перестало.

Неплохую доходность в рублях могут показать даже самые привычные продукты

Неплохую доходность в рублях могут показать даже самые привычные продукты

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Оливковое масло, кстати, хороший выбор, если вы его в принципе используете. Хранится долго, полезно для здоровья, можно использовать в самых разных блюдах.

Но если вместо оливкового масла можно воспользоваться каким-то другим растительным (его тоже можно купить пару-тройку лишних бутылок), то кофе заменить чем-то будет уже сложно. К примеру, оказавшись в торговой блокаде во время Первой мировой, немцы пытались делать некий аналог кофе из моркови и цикория, но вкус с ароматом, конечно, были уже не те. Поэтому лучше закупиться.

Хорошо хранятся бобовые и крупы — нут, чечевица, фасоль, булгур, киноа, наконец. В условиях резкого сокращения выбора это позволит разнообразить меню. А те, кто считает это всё ненужной экзотикой, могут с уверенностью в завтрашнем дне положить в шкаф несколько лишних пакетов с гречкой или рисом. То, что гречку мы выращиваем сами, не должно вас вводить в заблуждение: каковы бы ни были санкции, внешняя торговля никуда не денется. А при падении рубля куда выгодней станет продавать на экспорт всё, что там готовы будут купить.

Я бы не особенно надеялся на импортозамещение не только в краткосрочной, но даже и в долгосрочной перспективе. Цена на рынке всегда — это результат баланса спроса и предложения. И если какая-то часть товара с него уходит, то цены идут вверх. Это мы все прекрасно видели на примере продуктов из Европы и США. Пусть не сразу, но им нашлась замена. Но как-то так получилось, что в результате этой замены даже посредственные аналоги стали стоить как хороший оригинал.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Всё вышесказанное, разумеется, не означает, что нужно сейчас закупать крупу мешками. Речь идет о приобретении некоей диверсифицированной корзины из разных продуктов, которые позволят вам не столько выживать (до этого, думаю, не дойдет), сколько просто сохранить чуть дольше привычное потребительское поведение. Да и простое созерцание новых ценников (когда вы будете знать, что этот товар лежит у вас дома и куплен существенно дешевле), возможно, добавит вам позитивных эмоций. Уже ради одного этого можно хотя бы немного поиграть в эти продуктовые инвестиции.

То, что большинство продуктов станет дороже уже в ближайшее время, говорит пример рестораторов. Их поставщики уже уведомили о повышении цен.

За спецоперацией России на Украине и ее последствиями мы следим в онлайн-трансляции.

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