Прогноз — плюс 10–20 процентов: эксперты предупредили о росте цен на лекарства

Аптечные сети сообщили о приостановке поставок лекарств в Россию из-за увеличения роста цен, сообщает «Доктор Питер».



Один из участников рынка, гендиректор одной из региональных аптечных сетей, заявил, что уже в ближайшие дни цены на лекарства вырастут на 10–15%. Причина — военная операция на Украине и последовавшие за ней падение рубля и санкции.



— Накануне ряд дистрибьюторов закрыл филиалы на прием заказов, на переоценку, — рассказал на своей страничке в Facebook гендиректор сети аптек «Фарма» Александр Миронов. — Это реальность, цены вырастут процентов на 10–15%. Мы со своей стороны реагируем соответственно.

