Прогноз — плюс 10–20 процентов: эксперты предупредили о росте цен на лекарства

Аптечные сети сообщили о приостановке поставок лекарств в Россию из-за увеличения роста цен, сообщает «Доктор Питер».
Один из участников рынка, гендиректор одной из региональных аптечных сетей, заявил, что уже в ближайшие дни цены на лекарства вырастут на 10–15%. Причина — военная операция на Украине и последовавшие за ней падение рубля и санкции.
— Накануне ряд дистрибьюторов закрыл филиалы на прием заказов, на переоценку, — рассказал на своей страничке в Facebook гендиректор сети аптек «Фарма» Александр Миронов. — Это реальность, цены вырастут процентов на 10–15%. Мы со своей стороны реагируем соответственно.
В итоге первая тройка дистрибьютеров импортных лекарств подняла цены от 1 до 5%, дистрибьюторы второго эшелона — вплоть до 10% увеличения.
Александр Миронов объясняет, что рост цен происходит из-за повышения курса валют: «Лекарства нужно продать с такой наценкой, чтобы хватило оборотных средств купить подорожавший импортный препарат».
Сложившаяся ситуация ужесточения экономических санкций против России отразится на всей экономике страны, и, в частности, на фармацевтической отрасли. Об этом предупреждают и экономисты.
— Можно прогнозировать рост цен на лекарственные препараты на уровне не ниже 10–20%, — рассказала «Доктору Питеру» профессор СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Людмила Пушкарева. — При этом точная цифра зависит от макроэкономической ситуации и активности государственных регуляторов.
Рост цен — это реальная необходимость бизнеса в нынешних экономических условиях.
Эксперт напомнила, что на встрече с предпринимателями 24 февраля президент Владимир Путин заявил о государственной поддержке бизнеса, создании экономических и правовых условий, а также о вложении в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях.
— Финансовая поддержка фармацевтической отрасли сможет удерживать рост цен на лекарственные препараты, то есть ценовые субсидии предусматривают снижение цен путем специальных доплат производителю или потребителю, — пояснила экономист Людмила Пушкарева. — Важно, что цены на жизненно важные лекарственные средства (ЖНВЛП) аптеки не смогут увеличивать самовольно. Изменение стоимости препаратов из группы ЖНВЛП будут продолжать контролироваться государством.
Экономист отмечает, что для льготных категорий граждан предусмотрена выдача бесплатных лекарств, и эта льгота, скорее всего, сохранится.
— Но вряд ли расширится ее перечень, — обращает внимание Людмила Пушкарева. — Возможно, большая часть европейских лекарственных средств уйдет с отечественных прилавков, но их заменят лекарства из Индии, КНР и российского производства по ценам, сдерживаемым государством.
Сразу после начала военной операции в Украине стало известно, что один из самых крупных маркетплейсов биодобавок и товаров для здоровья, сайт iHerb, приостановил прием заказов из России и Украины. Уже оплаченные товары обещают доставить в течение месяца.
Ранее «Доктор Питер» дал советы психологов, как справляться со страхом и тревожностью в непростые для страны времена. Эксперты предупреждают, что загонять свои чувства «в угол», бояться их — не вариант. Надо говорить вслух о том, что вас беспокоит, с теми, кто готов выслушать и поддержать.
Убегать от тяжелых мыслей, стараться заглушить их любыми способами — тоже не лучшая идея. Так вы только усугубите ситуацию. Успокоиться, если вас очень тревожит происходящее, лучше всего, выполняя совершенно механическую, рутинную работу — например, перебирая гречку.