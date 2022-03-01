Главное о спецоперации на Украине. Хроника

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Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, заявил, что украинская и российская сторона друг друга услышали.
— Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали более пяти часов, теперь нужно проконсультироваться в Москве и Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат.
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Хорошая новость для поклонников «Вечернего Урганта»: Первый канал опроверг слухи о закрытии программы.
Слухи начали активно муссироваться после того, как ведущий программы Иван Ургант публично выступил против спецоперации на Украине. После этого выпуски передачи ушли из эфирной сетки, а продюсеры заявили, что взяли тайм-аут на несколько дней.
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Что обсуждали на переговорах РФ и Украина
Первая встреча российской и украинской делегаций продлилась около пяти часов. С двумя перерывами стороны обсуждали происходящий конфликт, человеческие жертвы и требования сторон, сказал в эфире «России 24» Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.
По словам представителя российской делегации — помощника президента РФ Владимира Мединского, стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.
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Как резкое повышение ключевой ставки отразится на кошельках простых россиян? Мы обсудили эту ситуацию с экономистами.
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Что случилось в понедельник: коротко
Мы продолжаем хронику событий военной операции на Украине. Коротко описываем события понедельника, 28 февраля:
- Россия и Украина все-таки сели за стол переговоров. Стороны встретились в Гомельской области, недалеко от украинской границы — точное место переговоров не разглашается. Ранее Киев заявил, что главной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск;
- Евросоюз официально закрыл воздушное пространство для России. В ответ Росавиация запретила рейсы авиакомпаний из 36 стран;
- валюта показала максимум на рынке Forex: доллар торгуется около
113,5рубля, а евро — 127 рублей;
- Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 10,5% — до 20%. Регулятор заявил, что нестандартная экономическая ситуация в стране требует нестандартных решений;
- в «Газпроме» сообщили, что из хранилищ Европы отобран весь закачанный туда летом газ, общий остаток газа в ПХГ Европы — 29,5%;
- правительство подготовило меры поддержки пострадавших от санкций. С конкретикой власти обещали ознакомить позднее;
- Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах, а также запретил россиянам зачислять валюту на свои счета за рубежом.
Подробности этих и прочих событий понедельника ищите в нашей онлайн-трансляции.
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