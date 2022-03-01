Главное о спецоперации на Украине. Хроника

Первая встреча российской и украинской делегаций продлилась около пяти часов. С двумя перерывами стороны обсуждали происходящий конфликт, человеческие жертвы и требования сторон, сказал в эфире «России 24» Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

По словам представителя российской делегации — помощника президента РФ Владимира Мединского, стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.