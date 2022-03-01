«Цены на импорт выросли от 15 до 40%». Рестораторы первыми столкнулись с ростом цен на продукты в Новосибирске

Вслед за продавцами бытовой техники и электроники цены скоро вынуждены будут поднять и заведения общественного питания. Рестораторы говорят, что поставщики уже повысили цены на 10–15% даже на отечественные продукты. Что же касается импорта, то его отгрузки и вовсе временно прекращены, поскольку никто не может сказать, каким обменный курс будет уже завтра. Что ждет общепит Новосибирска в ближайшем будущем — в материале НГС.
Первыми о росте цен сообщили столичные рестораторы, активно ведущие соцсети. Так в telegram-канале Дмитрия Левицкого (бары «Дорогая, я перезвоню…», мясной ресторан Meat Puppets и т.д.) комментаторы — тоже рестораторы — пожаловались на то, что часть поставщиков в принципе прекратили отгрузку импортных напитков, а другие подняли цены на 15% уже с 26 февраля. Ту же цифру называет Магомед Костоев, бывший руководитель проекта Doner 42, активно пишущий о ресторанном рынке.
В Новосибирске ситуация, судя по всему, еще серьезней. Андрей Коротышев (La Trenta, «Мишико») говорит, что цены на импорт выросли от 15 до 40%.
— Запасы на складах ограничены, поставки пока закрыты полностью. Те, у кого головной офис — в Москве, прогнозируют, что Москва не отдаст остатки. Поставщик алкоголя прислал письмо, в котором говорится о приостановке всех продаж. В общем, можете так и написать: п… нам всем (крайне неприятная ситуация. — Прим. ред.), — говорит ресторатор.
По наблюдениям ресторатора Артема Демченко («Элтон бар» и Blue piano bar), такого стремительного роста цен даже в прошлые санкции не было. По его словам, при прежних кризисах цены поднимались только на товар новых поставок, а остатки на складах продавались по старым. Между падением курса рубля и сменой цен на импорт проходило два месяца. Теперь поставщики, не стесняясь, продают купленное по старому курсу уже с пересчетом на новый. Большинство поставщиков подняли их уже 28 февраля, признав, что могут гарантировать такой уровень от силы на два дня. Потом цены вновь могут быть пересмотрены в соответствии с ситуацией на валютном рынке.
— Думаю, что импортеры ожидают рост курса доллара до 140 рублей, — предполагает ресторатор.
Импорт занимает в закупках ресторанов довольно существенную долю. Кроме алкоголя, это большинство видов рыбы, кофе, сиропы, приправы, готовые соусы и т.д.
Беспрецедентная ситуация уже заставляет поставщиков вспоминать старые способы расчетов из
— Поставщики кофе готовы работать за доллары и только по предоплате, — признается Вадим Прусаков (New York Pizza).
По словам Демченко, речь идет не только об импорте, цены поднимают и российские производители, поскольку они так же зависят от импорта.
Олег Ионко («Аджикинежаль», «У Белуччи круче») прогнозирует, что даже там, где роста еще нет, российские производители поднимут цены на 12%. Импорт может вырасти на 20%.
— А если прирост будет больше, то и гори он (импорт. — Прим. ред.) синим пламенем, — заключил ресторатор.
Совладелец DNK Group («Хамовники», Morricone, «Курагадиван») Владислав Дорошенко настроен философски:
— Я полагаю, прогнозы сейчас делать сложно. Возможно, будем есть только картошку и пельмени.
На прошлой неделе самыми первыми цены подняли продавцы бытовой электроники. За один день (25 февраля) они увеличились на 25–30%.