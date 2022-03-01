«Цены на импорт выросли от 15 до 40%». Рестораторы первыми столкнулись с ростом цен на продукты в Новосибирске

Вслед за продавцами бытовой техники и электроники цены скоро вынуждены будут поднять и заведения общественного питания. Рестораторы говорят, что поставщики уже повысили цены на 10–15% даже на отечественные продукты. Что же касается импорта, то его отгрузки и вовсе временно прекращены, поскольку никто не может сказать, каким обменный курс будет уже завтра. Что ждет общепит Новосибирска в ближайшем будущем — в материале НГС.

Первыми о росте цен сообщили столичные рестораторы, активно ведущие соцсети. Так в telegram-канале Дмитрия Левицкого (бары «Дорогая, я перезвоню…», мясной ресторан Meat Puppets и т.д.) комментаторы — тоже рестораторы — пожаловались на то, что часть поставщиков в принципе прекратили отгрузку импортных напитков, а другие подняли цены на 15% уже с 26 февраля. Ту же цифру называет Магомед Костоев, бывший руководитель проекта Doner 42, активно пишущий о ресторанном рынке.

