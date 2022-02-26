Цены на электронику подскочили на треть за день — сравниваем, как было и стало в Новосибирске

Цены на бытовую электронику рванули вверх, ритейлеры подняли их за один день. Продавцы не везде успели даже поменять ценники, и в магазинах стоят объявления о необходимости уточнять реальную стоимость товара. Тем временем эксперт говорит, что цена теперь будет зависеть не только от курсов доллара и евро, но и от негативных ожиданий, которые не связаны с событиями в экономической жизни как таковой.
Вчера, 24 февраля, на фоне новостей о начале российской военной операции на территории Украины курс рубля обрушился (банки продавали наличные доллары дороже 100 рублей), и люди начали искать пути сохранения накоплений. Самый очевидный способ сделать это в случае, если речь идет о суммах, исчисляющихся десятками тысяч рублей, — это покупка какой-то бытовой техники, электроники или мебели, приобретение которых в принципе планировалось (пусть и в более отдаленной перспективе).
На этом фоне торговцы электроникой решили поднять цены. Открыто об этом объявил пока только руководитель сети DNS Дмитрий Алексеев, который написал в своем телеграм-канале о том, что компания столкнулись с ажиотажным спросом. Настолько, что сайт начал работать со сбоями, при этом продажи всё равно выросли почти в два раза.
— Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где, помимо роста курса, введены технологические санкции, и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно, — написал Алексеев.
В гипермаркете DNS в ТРЦ «Аура» среди дня особого ажиотажа не наблюдалось — продавцов в зале было больше, чем посетителей. Сотрудник, к которому корреспондент НГС обратился как покупатель, подтвердил факт повышения цен.
— Ценники уже новые, но на всякий случай лучше актуальную цену уточнить, — посоветовал он.
В «М.Видео» никаких заявлений не делали, но цены тоже уже поменяли. О том, что цену лучше уточнять у работника магазина, по всему залу оповещают объявления. Местами это выглядит несколько анекдотично, когда цена, выведенная на экран планшета, смартфона или компьютера, оказывается ниже, чем сумма на ценнике.
В PR-службе сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» (входят в один холдинг «Сафмар») на запрос НГС ответили несколько уклончиво, заявив, что «не планируют напрямую перекладывать курсовую динамику в цены».
— Все операции в обоих брендах идут в обычном режиме: продажи онлайн и в магазинах, доставка. Мы видим растущий спрос, обусловленный как традиционными для россиян праздниками февраля и марта, так и общей волатильностью на рынке, и увеличиваем ресурсы по доставке, чтобы сохранить привычный уровень сервиса, — отметили в компании.
Мы нашли нескольких новосибирцев, которые делали покупки бытовой электроники совсем недавно. Так, например, смартфон Samsung М12
iPhone 13 pro 256 в «Связном» еще на прошлой неделе стоил
Впрочем, процесс еще идет. Иван Глухов говорит, что вчера утром заказал в «Яндекс.Маркете» печь СВЧ, но сегодня заказ отменили, сославшись на отсутствие модели.
— Но мы-то понимаем, что просто хотят продать ее дороже, — говорит несостоявшийся покупатель.
А Кирилл Логинов с радостью сообщил, что уже 25 февраля успел купить ноутбук в магазине «Техносити»:
— Друзья скинулись на день рождения, часть добавил из накоплений, потому что после вчерашнего решил не откладывать. «Здравая мысль на самом деле, потому что завтра у нас цены поднимутся», — сказал продавец.
Андрей Козлов признаётся, что тоже хотел сделать покупку в DNS на волне ожидания повышения цен, но не смог, потому что у ритейлера «лег сайт».
Управленец крупной сети гипермаркетов говорит, что зависимость розничных цен от курса рубля не прямая.
— При закупке любого товара за валюту импортеры обязательно хеджируются — закладывают в цену дополнительную «дельту», которая должна покрыть падение курса рубля, если таковое случится. Если всё будет нормально, эту дополнительную наценку всегда можно отмотать назад, предоставив скидку, — говорит эксперт.
По его словам, размер хеджирования напрямую зависит от ожиданий, в том числе и не связанных непосредственно с экономикой. И боевые действия — это очевидный источник рисков самого разного рода. Это не только само по себе падение курса рубля, но и сбои в системе платежей, разрыв привычных логистических цепочек и
Политологи и эксперты рассказали НГС о том, что ждет экономику в свете начала боевых действий. Если честно, они сами пока не до конца понимают, что происходит и как это скажется на будущем страны.