Цены на электронику подскочили на треть за день — сравниваем, как было и стало в Новосибирске

Цены на бытовую электронику рванули вверх, ритейлеры подняли их за один день. Продавцы не везде успели даже поменять ценники, и в магазинах стоят объявления о необходимости уточнять реальную стоимость товара. Тем временем эксперт говорит, что цена теперь будет зависеть не только от курсов доллара и евро, но и от негативных ожиданий, которые не связаны с событиями в экономической жизни как таковой.



Вчера, 24 февраля, на фоне новостей о начале российской военной операции на территории Украины курс рубля обрушился (банки продавали наличные доллары дороже 100 рублей), и люди начали искать пути сохранения накоплений. Самый очевидный способ сделать это в случае, если речь идет о суммах, исчисляющихся десятками тысяч рублей, — это покупка какой-то бытовой техники, электроники или мебели, приобретение которых в принципе планировалось (пусть и в более отдаленной перспективе).

