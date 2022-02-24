«Уже сейчас мы все стали ощутимо беднее». Политики и политологи — о военной операции России против Украины

Константин Калачев, политолог:

— Я вижу жизнерадостную поддержку [военной операции] со стороны значительной части фейсбучного сообщества. Видимо, жизнь должна научить людей. К сожалению, ее уроки иногда затягиваются на долгие годы. Из всех вариантов развязывания сложного узла [отношений с Украиной и странами Запада] был выбран самый простой путь: разрубить этот узел. Но эта простота не отменяет неизбежных вопросов: какие цели будут достигнуты через применение военной силы?

Разбомбили вы военные аэродромы в Киеве — хорошо, а что дальше? Предполагаете установить там марионеточный режим? Но украинцы восприняли происходящее как объявление войны. Готовы ли они терпеть марионеточную администрацию? Не факт. Что дальше? Оккупация, интеграция? Запад консолидирован как никогда. Финляндия и Швеция с такими действиями скоро будут в НАТО, генсек ООН просит остановить войну, цены на продовольствие взлетят, рынки рухнут — и всё это в условиях, когда мир выкарабкивается из пандемии.

Как гражданин своей страны я не могу желать ей поражения.