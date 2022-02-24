«Уже сейчас мы все стали ощутимо беднее». Политики и политологи — о военной операции России против Украины

Президент Владимир Путин начал военную операцию против Украины. Российская армия ведет ракетные обстрелы военных объектов на территории соседней страны. Это нанесло удар по экономике РФ: курс рубля падает, как и акции российских компаний на валютных биржах. Мы попросили политиков и политологов объяснить, что все-таки происходит и есть ли еще хоть какие-то шансы на возвращение к мирному диалогу между Россией и западными странами.
Евгений Ройзман, политик:
— Пока не вижу [выхода, чтобы остановить эту ситуацию]. Это надо еще осмыслить. Но в любом случае я вижу это как день национального позора и день национальной трагедии.
Константин Калачев, политолог:
— Я вижу жизнерадостную поддержку [военной операции] со стороны значительной части фейсбучного сообщества. Видимо, жизнь должна научить людей. К сожалению, ее уроки иногда затягиваются на долгие годы. Из всех вариантов развязывания сложного узла [отношений с Украиной и странами Запада] был выбран самый простой путь: разрубить этот узел. Но эта простота не отменяет неизбежных вопросов: какие цели будут достигнуты через применение военной силы?
Разбомбили вы военные аэродромы в Киеве — хорошо, а что дальше? Предполагаете установить там марионеточный режим? Но украинцы восприняли происходящее как объявление войны. Готовы ли они терпеть марионеточную администрацию? Не факт. Что дальше? Оккупация, интеграция? Запад консолидирован как никогда. Финляндия и Швеция с такими действиями скоро будут в НАТО, генсек ООН просит остановить войну, цены на продовольствие взлетят, рынки рухнут — и всё это в условиях, когда мир выкарабкивается из пандемии.
Как гражданин своей страны я не могу желать ей поражения.
Уже сейчас мы все стали ощутимо беднее, можно забыть про поездки за рубеж, про снижение курса доллара и евро, про устойчивость экономики. Рубль падает, цены растут, а нам предложат затянуть пояса и радоваться тому, что броня крепка и танки наши быстры.
ВЦИОМ накануне опубликовал опрос, согласно результатам которого более 70% россиян поддерживают принятие независимости ДНР и ЛНР. Хочу поздравить эти 70% с тем, что границы ДНР и ЛНР расширятся до административных границ Луганской и Донецкой областей, а в их кошельках станет ощутимо меньше денег и продуктов. И непонятно, что будет через годы, потому что попасть в международную изоляцию легко, а выйти из нее сложно.
Если мы хотим конкурентоспособную страну, если хотим, чтобы наши дети жили лучше нас, то должны соизмерять стоимость овчинки и ее выделки. Так вот, я считаю, что овчинка выделки не стоит.
Андрей Кортунов, политолог:
— Мне самому бы разобраться сначала. Откровенно говоря, плохо понимаю, что происходит, для меня это стало неожиданностью. Что за военная операция, какая у нее география, какие силы задействуют? Пока не могу обсуждать эту тему.
Андрей Альшевских, депутат Госдумы:
— Каждый должен заниматься своим делом. Что зависело от Госдумы, мы сделали: взвесили все за и против в решении о признании или непризнании независимости ДНР и ЛНР, поддержали это и обратились к президенту.
22 февраля на внеочередном заседании Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с двумя независимыми государствами. В рамках действующей конституции Госдума выполняла свою работу как высший законодательный и представительный орган Российской Федерации. Мне, как депутату Госдумы, тяжело говорить о перспективах военной операции, это должны делать специальные структуры.
Я думаю, все граждане слышали речь президента РФ и подавляющее большинство его поддерживает, в том числе и я. Понятно, что это было непростое решение.
Мы тянули с 2014 года и пытались урегулировать эти вопросы на международном уровне. Но проблема только усугублялась. Мы до последних дней говорили, что альтернативы Минским соглашениям нет, при условии, что эти соглашения должны выполняться. Но наши западные партнеры делали всё, чтобы они не выполнялись, поддерживали преступно халатные действия официального Киева. Не народа Украины, а этой хунты, режима, который пришел к власти в 2014 году в результате кровавого госпереворота. Президент принял взвешенное и правильное решение.
Когда мы ратифицировали договоры с ДНР и ЛНР, мы признали законодательство этих республик. В конституциях этих государств границы определены на 2014 год, это административные границы [бывших] Донецкой и Луганской областей. Когда состоялось признание республик, я прекрасно понимал, что, когда решения вступят в силу, возникнет проблема, на которую Киев должен обратить внимание: нахождение ВС Украины далеко за пределами границ ДНР и ЛНР. Возникает вопрос: либо вооруженные силы Украины должны выйти за границы этих республик, либо будут предприняты попытки принудительного вывода войск Украины за пределы этих территорий, что мы сейчас и наблюдаем. Президент говорил, что надо прекратить обстрелы городов, геноцид русских людей на территории Донбасса и покинуть территорию ДНР и ЛНР. Но это было проигнорировано.
Андрей Лямзин, доцент УрФУ, кандидат исторических наук:
— Дипломатические возможности есть всегда. Не следует забывать, что Путин — дзюдоист, а этот вид борьбы — не только техника бросков, но и восточная философия. Путин очень гибок и в любой момент готов уклониться или уйти в сторону, либо атаковать. Хотя должен признать, что мои предварительные прогнозы рухнули. Я не думал, что президент двинется дальше, чем Донбасс. Судя по последним новостям, это не так. Похоже, что настало время для реального воплощения в жизнь проекта «Новороссия», как минимум. Судя по тому, что в последних выступлениях Путина звучит тема демилитаризации Украины, переговорное решение может быть найдено на основе обеспечения двух вещей:
- создания Россией зон безопасности из занятых регионов Украины. Здесь важен, например, контроль над рекой Днепр, чтобы восстановить снабжение Крыма водой. Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала воспринималось чрезвычайно болезненно и получило характеристику «экоцид»;
- нейтрального статуса Украины, о котором много говорил президент в последнее время. Для этого должна остаться часть независимой Украины.
Мы рассказываем о событиях вокруг военного конфликта на Украине в режиме онлайн. В аэропорту Кольцово отменили рейсы в Сочи и Краснодар, сколько времени будет действовать отмена, неизвестно. Тем временем в Донбассе продолжается эвакуация мирного населения.